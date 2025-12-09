Ζέλσον: «Χρειαζόμασταν αυτή τη νίκη, ήμασταν άτυχοι στα προηγούμενα ματς»
Χαρούμενος για το γκολ που πέτυχε και τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Καϊράτ, ένα αποτέλεσμα που χρειαζόταν η ομάδα του για να έχει ελπίδες πρόκρισης, δήλωσε ο Ζέλσον Μαρτίνς.
Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη League Phase του Champions League, επικρατώντας της Καϊράτ στην Αστάνα με 1-0.
Ο Ζέλσον Μαρτίνς, μίλησε για το πόσο σημαντικό ήταν αυτό το αποτέλεσμα, ενώ στάθηκε και στο πολύ όμορφο γκολ που σημείωσε.
Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Ζέλσον Μαρτίνς:
«Είναι κάτι που το χρειαζόμασταν. Δεν είχαμε την τύχη με το μέρος μας στα προηγούμενα ματς αλλά σήμερα το πετύχαμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό».
Για τις πολλές ευκαιρίες: «Δεν φοβηθήκαμε, δεν ήταν ατυχία αλλά νομίζω ότι ήταν η μεγάλη ικανότητα του τερματοφύλακα. Εμείς όμως παλεύαμε μέχρι το τέλος να σκοράρουμε».
Για το γκολ του: «Όταν βρέθηκα είδα ότι είμαι κοντά. Είδα ότι θα έπρεπε να δώσω πάσα αλλά διαπιστωσα΄ότι η εστία ήταν άδεια και έτσι αποφάσισα να σουτάρω».
