Μουζακίτης: «Θα εξακολουθήσουμε να πιστεύουμε στην πρόκριση μέχρι την τελευταία στιγμή»
Ο Χρήστος Μουζακίτης αναφέρθηκε στην πρώτη νίκη του Ολυμπιακού στο Champions League και τόνισε πως πρώτα από όλους εκείνοι πιστεύουν στην πρόκριση.
- Ασταμάτητη πλέον η Κίνα – Το πλεόνασμα ενός τρισ. δολ. μας επηρεάζει όλους
- Τα τρία αεροδρόμια που ξαναγράφουν τον παγκόσμιο χάρτη πτήσεων
- Άγνωστος πόλεμος Κιέβου-Μόσχας: Ο Ζελένσκι δεν θέλει μόνο εδάφη πίσω, αλλά και έναν… καλλιτέχνη
- Τι αναφέρει το σκεπτικό της απόφασης για την υπόθεση Παντελίδη - Αδικη απόφαση, λέει η Μίνα Αρναούτη
Ο Ολυμπιακός με το πολύ όμορφο γκολ που πέτυχε ο Ζέλσον Μαρτίνς στο 73ο λεπτό, έφυγε με το πρώτο του διπλό στο φετινό Champions League, επικρατώντας με 1-0 της Καϊράτ στην Αστάνα, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions Leagu3e. Ο Χρήστος Μουζακίτη ήταν από τους κορυφαίους των ερυθρόλευκων.
Μετά το τέλος του ματς ο Έλληνας χαφ δήλωσε πως πρώτα από όλους οι ίδιοι που απαρτίζουν το ποδοσφαιρικό τμήμα των Πειραιωτών πιστεύουν στην πρόκριση στα playoffs της διοργάνωσης.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μουζακίτης:
«Όλη η ομάδα έκανε ένα καλό ματς. Επιτέλους, φύγαμε νικητές από ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, γιατί και στα προηγούμενα παιχνίδια ήμασταν σε ένα πολύ καλό επίπεδο, αλλά δεν μπορέσαμε να πάρουμε τη νίκη. Σήμερα είναι μεγάλη χαρά με εμάς.
Να λέμε την αλήθεια υπάρχει διαφορά στον αγωνιστικό χώρο (σσ. συνθετικός χλοοτάπητας), αλλά προσπαθούμε να μην στεκόμαστε σε αυτό γιατί αν κάθε παίκτης σκεφτεί έστω και λίγο τον αγωνιστικό χώρο, το κρύο κτλ., θα επηρεαστεί η απόδοσή του. Οπότε δεν το συζητήσαμε καθόλου στα αποδυτήρια.
Είμαστε οι πρώτοι που πιστεύουμε στην πρόκριση, πριν καν κερδίσουμε το σημερινό παιχνίδι και θα εξακολουθήσουμε να το πιστεύουμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Έχουμε δύο ακόμα ματς, θέλουμε δύο νίκες και θεωρώ ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε».
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις