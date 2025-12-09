Μουζακίτης: «Θα εξακολουθήσουμε να πιστεύουμε στην πρόκριση μέχρι την τελευταία στιγμή»

Ο Ολυμπιακός με το πολύ όμορφο γκολ που πέτυχε ο Ζέλσον Μαρτίνς στο 73ο λεπτό, έφυγε με το πρώτο του διπλό στο φετινό Champions League, επικρατώντας με 1-0 της Καϊράτ στην Αστάνα, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions Leagu3e. Ο Χρήστος Μουζακίτη ήταν από τους κορυφαίους των ερυθρόλευκων.

Μετά το τέλος του ματς ο Έλληνας χαφ δήλωσε πως πρώτα από όλους οι ίδιοι που απαρτίζουν το ποδοσφαιρικό τμήμα των Πειραιωτών πιστεύουν στην πρόκριση στα playoffs της διοργάνωσης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μουζακίτης:

«Όλη η ομάδα έκανε ένα καλό ματς. Επιτέλους, φύγαμε νικητές από ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, γιατί και στα προηγούμενα παιχνίδια ήμασταν σε ένα πολύ καλό επίπεδο, αλλά δεν μπορέσαμε να πάρουμε τη νίκη. Σήμερα είναι μεγάλη χαρά με εμάς.

Να λέμε την αλήθεια υπάρχει διαφορά στον αγωνιστικό χώρο (σσ. συνθετικός χλοοτάπητας), αλλά προσπαθούμε να μην στεκόμαστε σε αυτό γιατί αν κάθε παίκτης σκεφτεί έστω και λίγο τον αγωνιστικό χώρο, το κρύο κτλ., θα επηρεαστεί η απόδοσή του. Οπότε δεν το συζητήσαμε καθόλου στα αποδυτήρια.

Είμαστε οι πρώτοι που πιστεύουμε στην πρόκριση, πριν καν κερδίσουμε το σημερινό παιχνίδι και θα εξακολουθήσουμε να το πιστεύουμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Έχουμε δύο ακόμα ματς, θέλουμε δύο νίκες και θεωρώ ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε».