Ασταν… άτητος ο Θρύλος, πατάει γκάζι για πρόκριση

Ο Ολυμπιακός ήταν ασταν… άτητος στην μακρινή και παγωμένη Αστάνα του Καζακστάν και με την σπουδαία νίκη που πέτυχε επί της Καϊράτ με 1-0, αλλάζει τα δεδομένα σε ότι αφορά την προσπάθεια πρόκρισης των πειραιωτών στην επόμενη φάση του Champions League.

Τώρα οι «ερυθρόλευκοι» θα πάνε με το πόδι στο… γκάζι στα δύο τελευταία παιχνίδια της League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, και μιλάμε για δύο παιχνίδια που αποκτούν τεράστιο ενδιαφέρον, είναι επί της ουσίας δύο «τελικοί» για τους πρωταθλητές.

Η ομάδα του λιμανιού έφτασε τους πέντε βαθμούς μετά τη νίκη στο Καζακστάν και μπορεί να φτάσει τους 11 πόντους, αν πάρει δύο νίκες στα παιχνίδια που απομένουν στην League Phase.

Η αρχή είναι με την Λεβερκούζεν στο Καραϊσκάκη και στην τελευταία αγωνιστική υπάρχει η «μάχη» με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ. Αυτά τα δύο μεγάλα ματς είναι τον Γενάρη και ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του πολύ καιρό για να τα σχεδιάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Αυτό που ήθελαν πάση θυσία οι πρωταθλητές Ελλάδας ήταν να πάρουν το ματς στην Αστάνα, γιατί ήξεραν καλά ότι με νίκη στο Καζακστάν θα έμπαιναν για τα καλά στο κόλπο της πρόκρισης.

Είναι μια νίκη που μετράει πολύ για τους «ερυθρόλευκους», όχι μόνο γιατί αυξάνει τις πιθανότητες πρόκρισης αλλά επειδή επιβεβαιώνει και τις δυνατότητες που έχει ο Ολυμπιακός στην κορυφαία διοργάνωση.

Ήταν ένα «τρίποντο» – χρυσάφι και θα πρέπει να επισημανθεί και ο τρόπος με τον οποίο έφτασε στην επικράτηση ο Ολυμπιακός, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης.

Ήταν μια «γεμάτη» εμφάνιση από την ομάδα του λιμανιού και πρέπει να τονίσουμε ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού έδωσαν τα πάντα για τη νίκη, ξέροντας καλά πως έπρεπε να φύγουν νικητές από την Αστάνα, για να δώσουν μεγάλο ενδιαφέρον στα δύο τελευταία παιχνίδια της League Phase.

Το γκολ που πέτυχαν οι πειραιώτες ήταν στο… πνεύμα των ημερών, καθώς ο Ζέλσον χάρισε στους οπαδούς των «ερυθρόλευκων» την μαγεία των Χριστουγέννων, βρίσκοντας δίχτυα με… άπιαστο πλασέ στο 73’.

Και η αλήθεια είναι πως ο εξτρέμ των πρωταθλητών Ελλάδος έκανε συνολικά μια μαγική εμφάνιση, καθώς ταλαιπώρησε την αμυντική γραμμή της Καιράτ, δείχνοντας από την πρώτη κιόλας φάση του αγώνα, ότι ήταν διατεθειμένος να πάρει «πάνω» του το ματς.

Το 1-0 με το οποίο επικράτησαν οι «ερυθρόλευκοι» στην Αστάνα είναι πολύ «φτωχό» για να περιγράψει την ανωτερότητα των πρωταθλητών Ελλάδος, καθώς η ελληνική ομάδα είχε τρία δοκάρια αλλά κι άλλες μεγάλες ευκαιρίες για να πετύχει περισσότερα τέρματα.

Αυτό βέβαια που μετράει πάνω απ’ όλα είναι η νίκη και ο Ολυμπιακός επιστρέφει στην Ελλάδα έχοντας πετύχει τον στόχο του.

Πάμε όμως να δούμε και μια κίνηση του Μεντιλίμπαρ από τον πάγκο, που βοήθησε τους «ερυθρόλευκους» όχι απλά να πιέσουν περισσότερο την Καϊράτ, αλλά και να δημιουργήσουν την μια ευκαιρία μετά την άλλη.

Η επιλογή του Μέντι να περάσει στο ματς τον Ταρέμι στο 62’ αποδείχθηκε καταλυτική, καθώς ο Ιρανός επιθετικός έπαιξε πίσω από τον Ελ Κααμπί, δίνοντας μάλιστα και την ασίστ στον Ζέλσον για το γκολ της νίκης του Ολυμπιακού στην Αστάνα.

Έχουμε επισημάνει αρκετές φορές ότι ο Ιρανός έχει μια μαγική ικανότητα στην τελική πάσα και το είδαμε και στο γκολ με το οποίο επικράτησαν οι πειραιώτες στο μακρινό Καζακστάν.

Τώρα όλα είναι ανοιχτά και οι «ερυθρόλευκοι» έχουν να δώσουν δυο μεγάλους «τελικούς», έναν στο Καραϊσκάκη με την Λεβερκούζεν κι έναν στο Άμστερνταμ με τον Άγιαξ. Αυτά τα ματς όμως είναι τέλος Γενάρη και τώρα ο Ολυμπιακός πρέπει ν’ αφοσιωθεί στον μεγάλο αγώνα πρωταθλήματος με τον Άρη.