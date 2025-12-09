Ο μάγος Μουζακίτης «έλιωσε» και τα… χιόνια

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Καζακστάν, επικρατώντας της Καϊράτ με 1-0, έχοντας για σκόρερ τον Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος πέτυχε ένα φανταστικό γκολ στο 73’.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν όμως κι ένα… κομπιούτερ στον άξονα της μεσαίας γραμμής, έναν 18χρονο «μάγο» που κατάφερε να… λιώσει ακόμα και τα χιόνια στο μακρινό Καζακστάν.

Ήταν τόσο ποιοτική η παρουσία του Χρήστου Μουζακίτη στο σημερινό αγώνα στην Αστάνα, που τα λόγια φαντάζουν «φτωχά» για να περιγράψουν τα όσα έκανε ο νεαρός μέσος στον συνθετικό χλοοτάπητα.

Και μιας και το έφερε η κουβέντα, ο Μούζα έδειξε πως και σε παλιό γήπεδο με… χώμα (που λέει ο λόγος) να τον βάλεις να παίξει, είναι σίγουρο πως τα μαγικά του θα τα κάνει.

Λίγο καιρό λοιπόν μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση με την Ρεάλ Μαδρίτης στο Καραϊσκάκη, ο διεθνής χαφ της ομάδας του Πειραιά έκανε repeat και μάλιστα σε παιχνίδι με χαρακτήρα – τελικού.

Όταν όμως έχεις κάνει πράγματα και θαύματα εναντίον της Ρεάλ και σε θαυμάζει ο προπονητής της «βασίλισσας» τότε μπορείς να κάνεις τα πάντα σε οποιοδήποτε γήπεδο της Ευρώπης.

Και είναι γεγονός πως ο Μούζα «ζωγράφισε» και στην Αστάνα, δίνοντας συνέχεια στην μεγάλη εμφάνιση που είχε πραγματοποιήσει εναντίον των «μερένχες».

Ο νεαρός μέσος ήταν το κομπιούτερ του Ολυμπιακού στην μεσαία γραμμή και η συμβολή του στην κατάκτηση των τριών βαθμών ήταν καθοριστική, καθώς ο διεθνής άσος έκανε την διαφορά.

Είχε εξαιρετική συνεργασία με τον Σαντιάγκο Έσε και το «κόβε – ράβε» στην μεσαία γραμμή των πρωταθλητών Ελλάδος ήταν μια μελετημένη δουλειά από τον Αργεντίνο κόφτη κι ένα από τα κορυφαία 8άρια στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης, ο 18χρονος άσος του Ολυμπιακού είναι ένας από τους κορυφαίους μέσος στην Ευρώπη και οι ορίζοντες είναι ολάνοιχτοι μπροστά του.

Ο Μουζακίτης κράτησε την «μπαγκέτα» κι έδωσε τον ρυθμό. Η ηρεμία, η προσήλωση στο πλάνο και φυσικά η ευφυία του νεαρού χαφ, απλώθηκαν με υποδειγματικό τρόπο στον συνθετικό χλοοτάπητα και όλα κύλησαν όπως έπρεπε, κύλησαν όπως είχε σχεδιάσει ο Μεντιλίμπαρ.

Από τα πόδια του νεαρού χαφ πέρασαν αμέτρητες μπάλες κι από την σκέψη του πέρασαν πολλές ωραίες ιδέες στην οργάνωση του παιχνιδιού της ομάδας του λιμανιού.

Τόσο ωραίες που φανερώνουν πως το ρεπερτόριο του Μούζα είναι ανεξάντλητο και είναι βεβαίως κι αυτό που κάνει τον προπονητή της Ρεάλ, Τσάμπι Αλόνσο, να μην ξεκολλά το βλέμμα του από τον Έλληνα άσο.

Ήταν μια ακόμα μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά του Μουζακίτη, μια βραδιά από αυτές που κάνουν και τα χιόνια να… λιώσουν.