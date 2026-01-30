Με Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός στα play offs του Champions League!
Τη Λεβερκούζεν θα βρει ξανά στον δρόμο του ο Ολυμπιακός, στα play offs του Champions League, με φόντο την πρόκριση στους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Πότε θα γίνουν τα ματς
Ο Ολυμπιακός έμαθε τον αντίπαλό του στον play off γύρο του Champions League, με τους Πειραιώτες να κληρώνονται με την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Στις 17 ή 18 Φεβρουαρίου το πρώτο ματς και μάλιστα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ενώ η ρεβάνς μία εβδομάδα μετά, στις 24 ή 25 του ίδιου μήνα.
Από εκεί και πέρα, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα συναντηθεί ξανά στο φετινό Champions League με τις «ασπιρίνες», αφού ο Ολυμπιακός είχε φιλοξενήσει την γερμανική ομάδα στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase, επικρατώντας 2-0 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
Η Μπάγερ Λεβερκούζεν θα είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στα Knockout Play-offs του #UCL! / @bayer04fussball will be Olympiacos’ opponent in the 2025-26 @ChampionsLeague Knockout Phase Play-offs!#OlympiacosFC #UCL #UCLdraw pic.twitter.com/pcpF7QunPK
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 30, 2026
Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός αν περάσει το εμπόδιο της Λεβερκούζεν στον ενδιάμεσο γύρο θα αντιμετωπίσει μια εκ των Άρσεναλ ή Μπάγερν Μονάχου στους «16» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
Όσον αφορά τα υπόλοιπα ζευγάρια για τα play offs η κληρωτίδα είχε κέφια, καθώς φέρνει αντιμέτωπες ξανά την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη με τη Ρεάλ, λίγες μέρες μετά την επική πρόκριση των «αετών» με το γκολ του τερματοφύλακα Τρούμπιν στην τελευταία φάση του ματς με τη βασίλισσα (4-2). Εκτός από αυτό το ζευγάρι όμως θα υπάρξει «εμφύλιος» στη Γαλλία με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν να κοντράρεται με τη Μονακό, ενώ η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη θα κοντραριστεί με την Ατλέτικο Μαδρίτης.
Αναλυτικά τα ζευγάρια των play offs του Champions League
Ολυμπιακός–Λεβερκούζεν
Nτόρτμουντ-Αταλάντα
Γαλατασαράι–Γιουβέντους
Μπριζ–Ατλέτικο
Μονακό–Παρί Σεν Ζερμέν
Νιούκαστλ–Καραμπάγκ
Μπενφίκα–Ρεάλ
Μπόντο Γκλιμτ–Ίντερ
Οι οκτώ ομάδες που έχουν προκριθεί απευθείας στους «16» είναι οι Άρσεναλ, Μπάγερν Μονάχου, Λίβερπουλ, Τότεναμ, Μπαρτσελόνα, Τσέλσι, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Μάντσεστερ Σίτι
Οι διασταυρώσεις του Ολυμπιακού
Φάση των 16 εφόσον προκριθεί
Ολυμπιακός VS Μπάγερν ή Άρσεναλ
Προημιτελικά εφόσον προκριθεί
Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ ή Μάντσεστερ Σίτι – Σπόρτιγνκ VS Ολυμπιακός
Ημιτελικά εφόσον προκριθεί
Τσέλσι – Μπαρτσελόνα ή Τότεναμ – Λίβερπουλ VS Ολυμπιακός
