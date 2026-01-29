sports betsson
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 21:23
Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια της Τουρκίας
Μεντιλίμπαρ: «Δεν μπορώ να συγκρίνω όσα έχω πετύχει στον Ολυμπιακό» (vid)
Champions League 29 Ιανουαρίου 2026, 23:41

Για την έως τώρα πορεία του στο Λιμάνι αλλά και την επική πρόκριση στο Champions League μίλησε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Σύνταξη
Σχέσεις: Πώς μιλάτε μεταξύ σας για το σεξ;

Για τη μεγάλη νίκη-πρόκριση επί του Άγιαξ και τα όσα βιώνει στον Ολυμπιακό μίλησε στο επίσημο κανάλι του συλλόγου στο YouTube ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Μεταξύ άλλων, ο Βάσκος τεχνικός δήλωσε ότι στο Λιμάνι περνάει τις καλύτερες μέρες της καριέρας του, ενώ σημείωσε ότι στο ματς με τον Άγιαξ πίστευε εξ αρχής στη νίκη της ομάδας του.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

Για το αν ζει τις καλύτερες στιγμές της καριέρας του στον Ολυμπιακό: «Είναι η πιο σημαντική ευρωπαϊκή διοργάνωση και είμαστε για πρώτη φορά σε αυτή τη θέση. Έχουμε πετύχει όμορφα πράγματα σε άλλες κατηγορίες, όμως είναι αλήθεια πως εδώ μέσα σε δύο χρόνια, έχουμε κερδίσει πολλά πράγματα που δεν μπορούμε να συγκρίνουμε με ό,τι έγινε στις άλλες ομάδες».

Για το αν φοβήθηκε ότι δεν θα προκριθεί ο Ολυμπιακός όταν ισοφαρίστηκε: «Όχι, γιατί έμενε πολύ χρόνος. Θα μπορούσαμε ακόμη και να χάσουμε. Δεν ήμουν νευρικός επειδή μας ισοφάρισαν. Σκεφτόμουν πως μπορούσαμε να βελτιώσουμε το παιχνίδι μας και στο δεύτερο ημίχρονο βελτιωθήκαμε σε σχέση με το πρώτο».

Για το αν περίμενε πως ο Ολυμπιακός θα νικούσε σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια: «Όταν ξεκινάς με ισοπαλία, μετά χάνεις, χάνεις, χάνεις και μετά ξανά ισοπαλία και μένουν τρεις αντίπαλοι σαν αυτούς που έμειναν, σκέφτεσαι πια κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και όχι και τα τρία μαζί. Παίζεις το πρώτο και αν καταφέρεις να το κερδίσεις, ξεκινάς να σκέφτεσαι το δεύτερο, γιατί αλλιώς είναι αδύνατο».

Για το ποιο ήταν το πρώτο πρόσωπο που ήθελε να δει μετά τη νίκη τι ήθελε να του πει: «Ήθελα να δω τη γυναίκα μου. Μίλησα με την κόρη μου αμέσως μόλις τελείωσε το παιχνίδι. Η οικογένεια είναι αυτή που βρίσκεται παντού μαζί σου, σε αντέχει, υποφέρει και μαζί με την οικογένεια θέλεις πάντα να πανηγυρίσεις».

YouTube thumbnail

Headlines:
Commodities
Χρυσός: Φρενίτιδα δίχως τέλος – Γιατί τα πολύτιμα μέταλα σπάνε όλα τα ρεκόρ

Χρυσός: Φρενίτιδα δίχως τέλος – Γιατί τα πολύτιμα μέταλα σπάνε όλα τα ρεκόρ

Σχέσεις: Πώς μιλάτε μεταξύ σας για το σεξ;

World
Μυτιληναίος: Καμπανάκι για την άνοδο του ευρώ

Μυτιληναίος: Καμπανάκι για την άνοδο του ευρώ

Αθλητική Ροή
Europa League 29.01.26

Ισοφάρισε η Λιόν, αποβλήθηκε ο Κωνσταντέλιας (vids)

Άμεση ήταν η αντίδραση της Λιόν μετά το γκολ του ΠΑΟΚ, με τους Γάλλους να ισοφαρίζουν με τον Ιμπέρ, ενώ λίγο αργότερα ο Δικέφαλος έμεινε και με παίκτη λιγότερο, αφού ο Κωνσταντέλιας είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Σύνταξη
Europa League 29.01.26

Γκολ ο Γιακουμάκης για τον ΠΑΟΚ και απόλυτος σεβασμός στα θύματα – Η αφιέρωση των παικτών (vid)

Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ στο γήπεδο της Λιόν με τον Γιακουμάκη όμως οι παίκτες του Δικεφάλου δεν πανηγύρισαν. Αντιθέτως τίμησαν τα θύματα της τραγωδίας στη Ρουμανία σηκώνοντας τη φανέλα με τον αριθμό 12.

Σύνταξη
«Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική φυσική του κατάσταση» – Η UEFA αποθεώνει την ομάδα του Πειραιά
On Field 29.01.26

«Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική φυσική του κατάσταση» – Η UEFA αποθεώνει την ομάδα του Πειραιά

Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ «κατάπιαν» και στο Άμστερνταμ αμέτρητα χιλιόμετρα, με την ιστοσελίδα της UEFA να κάνει ιδιαίτερη μνεία στο συγκεκριμένο γεγονός

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Θρύλος στα νοκ άουτ του Champions League και οι… πρόωρες κρίσεις στα σκουπίδια
Champions League 29.01.26

Ο Θρύλος στα νοκ άουτ του Champions League και οι… πρόωρες κρίσεις στα σκουπίδια

Μια ακόμη μεγαλειώδης βραδιά στην ιστορία του, μια ακόμη επική πρόκριση για τον Ολυμπιακό στο Champions League και ένα ακόμη... μάθημα σε όσους αρέσκονται στην πρόωρη κριτική και τις βιαστικές κρίσεις.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Βαγγέλης Παυλίδης: Η απίθανη εμφάνιση κόντρα στη Ρεάλ – Τι έκανε ο Έλληνας επιθετικός στο «έπος» της Λισαβόνας (vid)
Champions League 29.01.26

Η απίθανη εμφάνιση του Παυλίδη κόντρα στη Ρεάλ - Τι έκανε ο Έλληνας επιθετικός στο «έπος» της Λισαβόνας (vids)

Ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν εκ των πρωταγωνιστών της Μπενφίκα στην επική νίκη της κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, που την έστειλε στην 24άδα του Champions League.

Σύνταξη
Αυτή η πρόκριση ήταν έπος
On Field 29.01.26

Αυτή η πρόκριση ήταν έπος

Ο Ολυμπιακός «τρέλανε» κόσμο καθώς στην τελική ευθεία της League Phase του Champions League πέτυχε αυτό που φάνταζε ακατόρθωτο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 4-2: Η έμπνευση του Μουρίνιο με τον τερματοφύλακα έδωσε την πρόκριση (vids)
Champions League 29.01.26

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 4-2: Η έμπνευση του Μουρίνιο με τον τερματοφύλακα έδωσε την πρόκριση (vids)

Εσπασαν καρδιές στα τελευταία λεπτά του αγώνα Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης! Οι «αετοί της Λισαβόνας» προκρίθηκαν στα νοκ άουτ του Champions League, χάρη σε γκολ του τερματοφύλακα Τρούμπιν στο 90+8'.

Σύνταξη
Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη για τον θρίαμβο του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ (pic)
Ποδόσφαιρο 29.01.26

Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη για τον θρίαμβο του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ (pic)

«Μια μεγάλη παλικαρίσια πρόκριση. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας και τον υπέροχο κόσμο μας», σημειώνει, μεταξύ άλλων, στο συγχαρητήριο μήνυμά του, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης.

Σύνταξη
Τα εργατικά ατυχήματα και η κυβερνητική λάσπη – Τι δηλώνει ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ
Εκστρατεία σπίλωσης 29.01.26

Τα εργατικά ατυχήματα και η κυβερνητική λάσπη – Τι δηλώνει ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ

Στην Ελλάδα τα 7 στα 10 εργατικά ατυχήματα ξεφεύγουν από τις επίσημες στατιστικές εκτιμά το Eurogip, ευρωπαϊκό παρατηρητήριο ασφάλισης και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων, με έδρα τη Γαλλία.

Αφροδίτη ΤζιαντζήΓιάννης Ορέστης Παπαδημητρίου
Το φαλλικό φόρεμα της Charli XCX κρύβει ιστορίες για άγριες (και όχι αγρίους)
Yes, sir 29.01.26

Το φαλλικό φόρεμα της Charli XCX κρύβει ιστορίες για άγριες (και όχι αγρίους)

Η Charli xcx προσέλαβε τους έμπειρους σχεδιαστές της Vivienne Westwood για να δημιουργήσουν ένα φόρεμα που θυμίζει φαλλό και φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Χρυσή χρονιά για το ταμείο-γίγαντα της Νορβηγίας
Μετοχές - προϊόντα 29.01.26

Χρυσή χρονιά για το ταμείο-γίγαντα της Νορβηγίας

Η άνοδος των μετοχών τεχνολογίας, τραπεζών και πρώτων υλών οδήγησε το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο του κόσμου, το Επενδυτικό Ταμείο Νορβηγίας, σε ιστορική ετήσια απόδοση

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Το Ισραήλ αποδέχεται για πρώτη φορά τον απολογισμό των νεκρών στη Γάζα – Αρνείται τον λιμό
70.000+ 29.01.26

Το Ισραήλ αποδέχεται για πρώτη φορά τον απολογισμό των νεκρών στη Γάζα – Αρνείται τον λιμό

Για πρώτη φορά ο στρατός του Ισραήλ αποδέχθηκε τους υπολογισμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς για τη Γάζα ως αληθείς, με φόβους πως οι νεκροί αγνοούμενοι μπορεί να είναι χιλιάδες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Κανένα παιδί δεν αξίζει να πεθάνει όπως η κόρη μου» – H μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ συγκλονίζει στους New York Times
335 τρύπες από σφαίρες 29.01.26

«Κανένα παιδί δεν αξίζει να πεθάνει όπως η κόρη μου» – H μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ συγκλονίζει στους New York Times

Η μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ, Γουίσαμ Χαμάντα, γράφει στους New York Times για τη δολοφονία στη Γάζα που της ανέθεσε τη νέα αποστολή της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Θεσσαλονίκη: Τι εξετάζουν οι αρχές για τις δύο νεκρές γυναίκες – Πότε θα απολογηθούν στην ανακρίτρια οι δύο κατηγορούμενοι
Ασφυκτικός θάνατος 29.01.26

Θεσσαλονίκη: Τι εξετάζουν οι αρχές για τις δύο νεκρές γυναίκες – Πότε θα απολογηθούν στην ανακρίτρια οι δύο κατηγορούμενοι

Νέες, σοκαριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του εντοπισμού δύο σορών γυναικών, για τον θάνατο των οποίων συνελήφθησαν δύο άντρες στην Θεσσαλονίκη - Διώκονται για θανατηφόρο βιασμό

Σύνταξη
Βιολάντα: Νέα ντοκουμέντα – Οι τρύπες στο υπόγειο και η στιγμή που εντοπίζεται η διαρροή προπανίου από τη ΔΑΕΕ
Ελλάδα 29.01.26

Βιολάντα: Νέα ντοκουμέντα – Οι τρύπες στο υπόγειο και η στιγμή που εντοπίζεται η διαρροή προπανίου από τη ΔΑΕΕ

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το προπάνιο διοχετεύτηκε στο έδαφος μέσω των όμβριων υδάτων και αποθηκεύτηκε στο υπόγειο του εργοστασίου της Βιολάντα

Σύνταξη
Γκουτέρες εναντίον Τραμπ: Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που θα έχει τον τελευταίο λόγο
ΟΗΕ 29.01.26

Γκουτέρες εναντίον Τραμπ: Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που θα έχει τον τελευταίο λόγο

Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που «καθορίζει τους κανόνες» ή από τη διαίρεση του κόσμου σε αντίπαλες σφαίρες επιρροής, δήλωσε την Πέμπτη ο Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες

Σύνταξη
Ξανά στο χείλος του shutdown οι ΗΠΑ – Στον «πάγο» το πακέτο δαπανών στη Γερουσία
Νέος κίνδυνος 29.01.26

Ξανά στο χείλος του shutdown οι ΗΠΑ – Στον «πάγο» το πακέτο δαπανών στη Γερουσία

Ομοσπονδιακή παράλυση προ των πυλών, η σύγκρουση για την ICE διχάζει την Ουάσιγκτον - Το πολιτικό θρίλερ με φόντο τον προϋπολογισμό και οι κοινωνικές εντάσεις που οδηγούν τις ΗΠΑ σε ένα νέο «λουκέτο»

Σύνταξη
Κυβέρνηση: Προκαταλαμβάνει την έρευνα για το εργατικό δυστύχημα – Επιτίθεται σε όποιον την ελέγχει – Επιχειρεί μετάθεση ευθυνών
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

Κυβέρνηση: Προκαταλαμβάνει την έρευνα για το εργατικό δυστύχημα – Επιτίθεται σε όποιον την ελέγχει – Επιχειρεί μετάθεση ευθυνών

Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα, η κυβέρνηση επικαλείται την έρευνα της Δικαιοσύνης αλλά δεν παύει να παίρνει θέση για τη νομιμοφροσύνη της ελεγχόμενης επιχείρησης, επιδεικνύει δυσανεξία στην κριτική, επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και κρύβεται πίσω από αμφισβητούμενες στατιστικές.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
LIVE: Σέλτικ – Ουτρέχτη
Europa League 29.01.26

LIVE: Σέλτικ – Ουτρέχτη

LIVE: Σέλτικ – Ουτρέχτη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σέλτικ – Ουτρέχτη για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Γκενκ – Μάλμε
Europa League 29.01.26

LIVE: Γκενκ – Μάλμε

LIVE: Γκενκ – Μάλμε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γκενκ – Μάλμε για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Σε 20 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε βοηθός σερίφη του Ιλινόις για τον πυροβολισμό άοπλης Αφροαμερικανίδας
ΗΠΑ 29.01.26

Σε 20 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε βοηθός σερίφη του Ιλινόις για τον πυροβολισμό άοπλης Αφροαμερικανίδας

Η υπόθεση στο Ιλινόις έχει συγκριθεί με άλλες υποθέσεις υψηλού προφίλ όπου αστυνομικοί χρησιμοποίησαν υπερβολική βία εναντίον Αφροαμερικανών πολιτών στις ΗΠΑ

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος
Europa League 29.01.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Λιόν – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 29.01.26

LIVE: Λιόν – ΠΑΟΚ

LIVE: Λιόν – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιόν – ΠΑΟΚ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ρόμα
Europa League 29.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ρόμα

LIVE: Παναθηναϊκός – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ρόμα για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από ANT1 και COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
