Μεντιλίμπαρ: «Δεν μπορώ να συγκρίνω όσα έχω πετύχει στον Ολυμπιακό» (vid)

Για τη μεγάλη νίκη-πρόκριση επί του Άγιαξ και τα όσα βιώνει στον Ολυμπιακό μίλησε στο επίσημο κανάλι του συλλόγου στο YouTube ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Μεταξύ άλλων, ο Βάσκος τεχνικός δήλωσε ότι στο Λιμάνι περνάει τις καλύτερες μέρες της καριέρας του, ενώ σημείωσε ότι στο ματς με τον Άγιαξ πίστευε εξ αρχής στη νίκη της ομάδας του.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

Για το αν ζει τις καλύτερες στιγμές της καριέρας του στον Ολυμπιακό: «Είναι η πιο σημαντική ευρωπαϊκή διοργάνωση και είμαστε για πρώτη φορά σε αυτή τη θέση. Έχουμε πετύχει όμορφα πράγματα σε άλλες κατηγορίες, όμως είναι αλήθεια πως εδώ μέσα σε δύο χρόνια, έχουμε κερδίσει πολλά πράγματα που δεν μπορούμε να συγκρίνουμε με ό,τι έγινε στις άλλες ομάδες».

Για το αν φοβήθηκε ότι δεν θα προκριθεί ο Ολυμπιακός όταν ισοφαρίστηκε: «Όχι, γιατί έμενε πολύ χρόνος. Θα μπορούσαμε ακόμη και να χάσουμε. Δεν ήμουν νευρικός επειδή μας ισοφάρισαν. Σκεφτόμουν πως μπορούσαμε να βελτιώσουμε το παιχνίδι μας και στο δεύτερο ημίχρονο βελτιωθήκαμε σε σχέση με το πρώτο».

Για το αν περίμενε πως ο Ολυμπιακός θα νικούσε σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια: «Όταν ξεκινάς με ισοπαλία, μετά χάνεις, χάνεις, χάνεις και μετά ξανά ισοπαλία και μένουν τρεις αντίπαλοι σαν αυτούς που έμειναν, σκέφτεσαι πια κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και όχι και τα τρία μαζί. Παίζεις το πρώτο και αν καταφέρεις να το κερδίσεις, ξεκινάς να σκέφτεσαι το δεύτερο, γιατί αλλιώς είναι αδύνατο».

Για το ποιο ήταν το πρώτο πρόσωπο που ήθελε να δει μετά τη νίκη τι ήθελε να του πει: «Ήθελα να δω τη γυναίκα μου. Μίλησα με την κόρη μου αμέσως μόλις τελείωσε το παιχνίδι. Η οικογένεια είναι αυτή που βρίσκεται παντού μαζί σου, σε αντέχει, υποφέρει και μαζί με την οικογένεια θέλεις πάντα να πανηγυρίσεις».