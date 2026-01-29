Εγκώμια της Marca για Μεντιλίμπαρ: «Αυτό που πετυχαίνει με τον Ολυμπιακό είναι συγκλονιστικό»

Ο θρίαμβος του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ με την ιστορική νίκη/πρόκριση επί του Άγιαξ, μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε από τα μεγάλα ξένα ΜΜΕ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η εφημερίδα Marca που έκανε ειδική ανάρτηση για τον προπονητή των Πειραιωτών Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

«Μεντιλιμπάρ, ανάμεσα στον Όλυμπο και τον Θρύλο. Αυτό που πετυχαίνει με τον Ολυμπιακό είναι… συγκλονιστικό», σημειώνει το διθυραμβικό ποστάρισμα της μεγάλης ισπανικής εφημερίδας για τον Βάσκο τεχνικό, ο οποίος είναι ιδιαίτερα αγαπητός στην χώρα του, τόσο για τον χαρακτήρα του όσο και για τις προπονητικές του ικανότητες.

Παράλληλα οι Ισπανοί υπογραμμίζουν τα κατορθώματα στα οποία έχει οδηγήσει τον Ολυμπιακό ο Μεντιλίμπαρ παό τη στιγμή που ανέλαβε την τεχνική του ηγεσία.

Δείτε παρακάτω την ανάρτηση που έκανε η Marca για τον Μεντιλίμπαρ