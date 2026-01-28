sports betsson
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Άγιαξ – Ολυμπιακός 1-2: Θρυλικοί «ερυθρόλευκοι», πήραν τεράστια πρόκριση στο Άμστερνταμ! (vids)
Ποδόσφαιρο 28 Ιανουαρίου 2026, 23:58

Άγιαξ – Ολυμπιακός 1-2: Θρυλικοί «ερυθρόλευκοι», πήραν τεράστια πρόκριση στο Άμστερνταμ! (vids)

Ένας μεγάλος Ολυμπιακός στο Άμστερνταμ, νίκησε τον Άγιαξ με 2-1 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Champions League – Ζέλσον Μαρτίνς (52’) και Έσε (79’) τα γκολ του «ερυθρόλευκου» θριάμβου.

Σάββας Λιαμίρας
ΚείμενοΣάββας Λιαμίρας
Spotlight

Θρίαμβος στο Άμστερνταμ για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League για τους Πειραιώτες. Ο Ολυμπιακός με μια καταπληκτική εμφάνιση «άλωσε» την «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα», επικρατώντας του Άγιαξ με 2-1 για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase και θα συνεχίσει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Μια σπουδαία ευρωπαϊκή παράσταση από τους Ερυθρόλευκους, που σκόραραν δύο φορές στο δεύτερο ημίχρονο με τους Ζέλσον Μαρτίνς (52’) και Έσε (79’) και πέτυχαν μια τεράστια νίκη, που έδωσε την 18η θέση στην τελική βαθμολογία της League Phase.

Μια νίκη που πανηγύρισαν με την ψυχή τους ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, οι παίκτες του, αλλά και οι χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού που βρέθηκαν απόψε στο γήπεδο του Άγιαξ, όπως και τα εκατομμύρια φίλων του πειραϊκού συλλόγου σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ιστορική στιγμή για τον Ολυμπιακό και το ελληνικό ποδόσφαιρο, με την ομάδα του μεγάλου λιμανιού να κρατάει ψηλά την γαλανόλευκη σημαία και να κάνει περήφανη για μια ακόμα φορά όλη την Ελλάδα.

Μυθική εμφάνιση και τεράστια νίκη – πρόκριση για τους Ερυθρόλευκους, που πλέον περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στην ενδιάμεση φάση του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσουν είτε την Αταλάντα είτε την Λεβερκούζεν. Το πρώτο ματς είναι 17 ή 18 Φλεβάρη στο Καραϊσκάκη και η ρεβάνς 24 ή 25 του ίδιου μήνα.

Η κλήρωση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου στις 13:00.

Έτσι παρατάχθηκαν

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκίνησε τον Ολυμπιακό με τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Μουζακίτης και Έσε ήταν στα χαφ, με τους Ροντινέι, Ταρέμι και Ζέλσον πίσω από τον Ελ Κααμπί. Ο προπονητής του Άγιαξ από την άλλη, Φρεντ Γκριμ, παρέταξε τους Ολλανδούς με την εξής 11άδα: Γιάρος, Γκαέι, Μπόουμαν, Μπάας, Βάινταλ, Ρέγκερ, Κλάασεν, Στερ, Γκλουχ, Ντόλμπεργκ, Γκοντς.

Ευκαιρία με Κοστίνια

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε σε χαμηλό τέμπο, με τις φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες να είναι λιγοστές. Οι Ερυθρόλευκοι είχαν την πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι, με τον Κοστίνια.

Ο Ροντινέι εκτέλεσε το κόρνερ που είχαν κερδίσει οι Πειραιώτες, ο Κοστίνια «τρύπωσε» στην άμυνα των γηπεδούχων και πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πήγε πάνω στον τερματοφύλακα του Άγιαξ, με τον Γιάρος να μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια.


*Η ευκαιρία του Κοστίνια.

Στο 22’ ο Κοστίνια δοκίμασε το πόδι του έξω από τη μεγάλη περιοχή, αλλά η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ. Τρία λεπτά αργότερα ο Άγιαξ απείλησε με τον Γκλουχ. Ο Βάινταλ γύρισε από αριστερά, ο Τζολάκης απέκρουσε, ο Γκλουχ πήρε το ριμπάουντ και σούταρε με τη μία από το ύψος της μικρής περιοχής, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.


*Αστόχησε από κοντά ο Γλουχ.

Λίγο πριν τη συμπλήρωση μισής ώρας, ο Μεντιλίμπαρ αναγκάστηκε να κάνει την πρώτη του αλλαγή στην αναμέτρηση, καθώς ο Πιρόλα τραυματίστηκε και δεν μπορούσε να συνεχίσει. Τη θέση του Ιταλού σέντερ μπακ πήρε ο Μπιανκόν.

Στο 33’ ακυρώθηκε γκολ του Άγιαξ για οφσάιντ του Ντόλμπεργκ. Οι Ολλανδοί πανηγύρισαν, αλλά ο βοηθός είχε σηκώσει το σημαιάκι, με το VAR να επιβεβαιώνει λίγο αργότερα το οφσάιντ.


*Το ακυρωθέν γκολ του Άγιαξ.

Δέκα λεπτά αργότερα ο Ολυμπιακός απείλησε με τον Ταρέμι. Ο Ροντινέι έκανε το γύρισμα από δεξιά στον Ιρανό επιθετικό, αυτός σούταρε με τη μία μέσα από την περιοχή, αλλά ο Ρέγκερ έβαλε μπροστά το σώμα του και η μπάλα χτύπησε πάνω του.


*Το σουτ του Ταρέμι σταμάτησε πάνω στον Ρέγκερ.

Το πρώτο ημίχρονο στην Γιόχαν Κρόιφ Αρένα ολοκληρώθηκε με το σκορ κολλημένο στο 0-0.

Προηγήθηκε με Ζέλσον Μαρτίνς

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με την ομάδα του μεγάλου λιμανιού να σκοράρει στο 52’ με τον Ζέλσον Μαρτίνς.

Ο Ταρέμι έπαιξε το 1-2 με τον Ζέλσον Μαρτίνς, ο Πορτογάλος ελίχθηκε μέσα στην περιοχή και με υποδειγματικό τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 του Ολυμπιακού.


*Το γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς για το 1-0 του Ολυμπιακού.

Έξι λεπτά αργότερα οι Ερυθρόλευκοι είχαν μια ακόμα τελική, αυτή τη φορά με τον Ρέτσο. Ο Ροντινέι εκτέλεσε το κόρνερ, ο διεθνής άσος πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Ισοφάρισε με πέναλτι ο Άγιαξ

Στο 66’ ο Στερ σούταρε έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού, η μπάλα κόντραρε στον Μουζακίτη και βγήκε κόρνερ. Μετά την επέμβαση του VARίστα, Τζάρετ Τζίλε, ο ρέφερι της αναμέτρησης, Φρανσουά Λετεσιέ, πήγε στο VAR, είδε τη φάση και έδωσε πέναλτι για χέρι του νεαρού μέσου. Ο Ντόλμπεργκ εκτέλεσε και ισοφάρισε σε 1-1 για τον Άγιαξ.


*Το πέναλτι – ισοφάριση του Άγιαξ.

Αλλαγές και 2-1 με Έσε

Μετά το γκολ των γηπεδούχων ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έριξε στο ματς τους Τσικίνιο και Σιπιόνι, με τον Πορτογάλο και τον Αργεντινό να παίρνουν τις θέσεις των Μουζακίτη και Ελ Κααμπί.

Η είσοδος του Τσικίνιο αποδείχθηκε «χρυσή» για τον Ολυμπιακό, καθώς από τα δικά του πόδια ξεκίνησε η φάση με την οποία οι Πειραιώτες έκαναν το 2-1 στο Άμστερνταμ. Ο Πορτογάλος εκτέλεσε το κόρνερ που είχαν κερδίσει οι Ερυθρόλευκοι και ο Έσε με ωραία κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Γιάρος, δίνοντας ξανά προβάδισμα στην ομάδα του μεγάλου λιμανιού.

*Το 2-1 του Ολυμπιακού με τον Έσε.

Στο 85’ ο Άγιαξ έφτασε κοντά στο γκολ με τον Βέγκχορστ, αλλά ο Ρέτσος έδιωξε πάνω στη γραμμή μετά την κεφαλιά του Ολλανδού επιθετικού και κράτησε το 2-1 για τον Ολυμπιακό. Στο 87’ ο Μεντιλίμπαρ ολοκλήρωσε τις κινήσεις του με τους Ποντένσε και Μπρούνο αντί των Ζέλσον Μαρτίνς και Ροντινέι.

Στα εναπομείναντα λεπτά δεν άλλαξε κάτι, με τον Ολυμπιακό να παίρνει τη νίκη στο Άμστερνταμ και μαζί την πρόκριση για την επόμενη φάση του Champions League. Μια ακόμα σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η αντίδραση του Ολυμπιακού μετά το 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι ισοφαρίστηκαν με πέναλτι, που δόθηκε μετά την επέμβαση του VARίστα, αλλά δεν πτοήθηκαν. Βγήκαν μπροστά, πίεσαν και στο τέλος βρήκαν το γκολ της νίκης – πρόκρισης.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Η αλλαγή του Τσικίνιο. Ο Μεντιλίμπαρ δεν δίστασε να βγάλει τον Ελ Κααμπί και να βάλει τον Τσικίνιο στο 1-1, με τον Πορτογάλο λίγο αργότερα να εκτελεί το κόρνερ από το οποίο προήλθε το 2-1 του Ολυμπιακού.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Δεν υπήρχε κάποιος που να υστέρησε περισσότερο από τους άλλους, με τα δύο ακραία μπακ του Άγιαξ, πάντως, να αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα από τους παίκτες του Ολυμπιακού και να παίρνουν τη χαμηλότερη βαθμολογία.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Γάλλος διαιτητής, Φρανσουά Λετεσιέ, έδωσε πέναλτι στο 68’, μετά από παρέμβαση του VAR. Από εκεί και πέρα, έκανε κάποια λάθη στον πειθαρχικό τομέα.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Ο VARίστας, Τζάρετ Τζίλε, επενέβη στη φάση του Μουζακίτη και είπε στον διαιτητή, Φρανσουά Λετεσιέ, να πάει για ανασκόπηση της φάσης, για χέρι – πέναλτι.

ΣΚΟΡΕΡ:

Ντόλμπεργκ (69’) – Ζέλσον Μαρτίνς (52’), Έσε (79’).

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΓΙΑΞ: Γιάρος, Σούταλο, Μπαας, Βίνταλ (88′ Νας), Γκάεϊ, Ρεγκίρ, Κλάασεν (69′ Μπουνίντα), Στέουρ (69′ Έντβαρτσεν), Γκλουκ (80′ Μόκιο), Γκοντς, Ντόλμπεργκ (80′ Βέχορστ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα (27′ Μπιανκόν), Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε, Μουζακίτης (72′ Σιπιόνι), Μαρτίνς (88′ Μπρούνο), Ταρέμι, Ρόντινεϊ (88′ Ποντένσε), Ελ Κααμπί (72′ Τσικίνιο).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Ο Ολυμπιακός στην ενδιάμεση φάση θα παίξει είτε με την Αταλάντα είτε την Λεβερκούζεν. Το πρώτο ματς είναι 17 ή 18 Φλεβάρη στο Καραϊσκάκη και η ρεβάνς 24 ή 25 του ίδιου μήνα.

