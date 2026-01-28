Άνοιξε το σκορ ο Ολυμπιακός με γκολάρα του Ζέλσον (0-1, vid)
Ο Ζέλσον εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική πάσα του Ταρέμι και με ωραίο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα
Ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης με τον Άγιαξ, και κατάφερε ν’ ανοίξει το σκορ με τον Ζέλσον Μαρτίνς στο 52’.
Οι πειραιώτες έβγαλαν ωραία κόντρα επίθεση και ο Ταρέμι έγινε κάτοχος της μπάλας, δεξιά στην περιοχή της ολλανδικής ομάδας.
Ο διεθνής επιθετικός έκανε εξαιρετική πάσα στον Ζέλσον και αυτός με ωραίο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Γιάρος, ανοίγοντας το σκορ για την ελληνική ομάδα.
Δείτε το γκολ του Ζέλσον:
