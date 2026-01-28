Νέα μεγάλη φάση για τον Ολυμπιακό (vid)
Ο Ταρέμι βρέθηκε σε καλή θέση, έκανε το σουτ αλλά η μπάλα κόντραρε στον Ρέγκερ
Ο Ολυμπιακός απείλησε για δεύτερη φορά την εστία του Άγιαξ, με τον Ταρέμι να βρίσκεται σε καλή θέση στην περιοχή στο 42’, μετά από μεταβίβαση του Ροντινέι.
Ο διεθνής φορ του Ολυμπιακού έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα κόντρα στον Ρέγκερ κι εν συνεχεία οι παίκτες του Άγιαξ, απομάκρυναν την μπάλα.
Δείτε την ευκαιρία των «ερυθρόλευκων».
