Νέα μεγάλη φάση για τον Ολυμπιακό (vid)

Ο Ολυμπιακός απείλησε για δεύτερη φορά την εστία του Άγιαξ, με τον Ταρέμι να βρίσκεται σε καλή θέση στην περιοχή στο 42’, μετά από μεταβίβαση του Ροντινέι.

Ο διεθνής φορ του Ολυμπιακού έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα κόντρα στον Ρέγκερ κι εν συνεχεία οι παίκτες του Άγιαξ, απομάκρυναν την μπάλα.

Δείτε την ευκαιρία των «ερυθρόλευκων».