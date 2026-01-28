Ακυρώθηκε σωστά για οφσάιντ, το γκολ του Ντόλμπεργκ (vid)

Ο Άγιαξ πέτυχε γκολ στο 32’ με σκόρερ τον Κάσπερ Ντόλμπεργκ, αλλά το γκολ ακυρώθηκε σωστά γιατί ο σκόρερ ήταν σε θέση οφσάιντ.

Ο βοηθός είχε σηκώσει μάλιστα την σημαία ενώ η φάση εξετάστηκε και στο VAR, με τον Ντόλμπεργκ να είναι σε θέση οφσάιντ.

Δείτε την φάση: