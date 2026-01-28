«Απάντησε» στις ευκαιρίες ο Άγιαξ (vid)

Ο Άγιαξ «απάντησε» στην ευκαιρία που είχε ο Ολυμπιακός με τον Κοστίνια στο 13’, καθώς οι γηπεδούχοι έφτασαν κοντά στο γκολ στο 23’ με τον Γκλουκ.

Ο εξτρέμ της ολλανδικής ομάδας βρέθηκε σε καλή θέση στην μικρή περιοχή αλλά σούταρε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας των πειραιωτών.

Δείτε την φάση του «Αίαντα».