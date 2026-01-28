«Απάντησε» στις ευκαιρίες ο Άγιαξ (vid)
Οι γηπεδούχοι απείλησαν με τον Γκλουκ στο 24’
- Ο πιθανός διάδοχος του Νετανιάχου δεν γνωρίζει για νεκρούς στη Γάζα – «Δεν ξέρω από πού παίρνετε πληροφορίες»
- Ειρήνη Κουμαριανού: Τι θυμάται η εγγονή της, 13 χρόνια μετά από το θάνατο της ηθοποιού
- «Eίναι ιεροσυλία»: Νομοθέτες εντείνουν τις προσπάθειες αφαίρεσης του ονόματος του Ντόναλντ Τραμπ από το Kennedy Center
- Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα Χέμινγκ, λέει ότι ο ηθοποιός «δεν γνωρίζει» πως πάσχει από άνοια
Ο Άγιαξ «απάντησε» στην ευκαιρία που είχε ο Ολυμπιακός με τον Κοστίνια στο 13’, καθώς οι γηπεδούχοι έφτασαν κοντά στο γκολ στο 23’ με τον Γκλουκ.
Ο εξτρέμ της ολλανδικής ομάδας βρέθηκε σε καλή θέση στην μικρή περιοχή αλλά σούταρε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας των πειραιωτών.
Δείτε την φάση του «Αίαντα».
- Champions League: Δείτε όλα τα ζευγάρια των πλέι οφ
- Champions League: Την Παρασκευή 30/1 μαθαίνει ο Ολυμπιακός τον αντίπαλό στα πλέι οφ
- Πάουελ: «Δεν έχω τίποτα για εσάς σήμερα»
- UEFA Ranking: Προ των «πυλών» της πρώτης 10άδας η Ελλάδα μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού
- Champions League: Τελική βαθμολογία και αποτελέσματα, 18ος ο Ολυμπιακός μετά τον θρίαμβο
- Ραντεβού και του χρόνου στη League Phase του Champions League αν πάρει το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός
- Οργή στη Γαλλία για τις δηλώσεις Ρούτε περί ΗΠΑ και ευρωπαϊκής άμυνας
- Champions League: Αυτοί είναι υποψήφιοι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στα νοκ-άουτ ματς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις