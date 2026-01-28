Live η βαθμολογία της League Phase του Champions League
Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της βαθμολογίας της League Phase του Champions League
Ο Ολυμπιακός παίζει αυτή την ώρα με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ και παρακάτω μπορείτε να παρακολουθείτε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της βαθμολογίας της League Phase του Champions League.
