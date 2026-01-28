Καλή ευκαιρία του Ολυμπιακού με Κοστίνια (vid)
Ο Πορτογάλος έπιασε κεφαλιά μετά από κόρνερ του Ροντινέι αλλά ο Γιάρος μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Άγιαξ, στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League και οι πρωταθλητές Ελλάδος είχαν μεγάλη ευκαιρία ν’ ανοίξουν το σκορ στο 13′ της αναμέτρησης.
Οι «ερυθρόλευκοι» κέρδισαν κόρνερ το οποίο εκτέλεσε ο Ροντινέι και ο Κοστίνια έπιασε από καλή θέση την κεφαλιά, αλλά ο γκολκίπερ του Άγιαξ, Γιάρος, μπλόκαρε την μπάλα με διπλή προσπάθεια.
Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός είχε πετύχει το πρώτο του γκολ κόντρα στην Λεβερκούζεν μετά από κόρνερ του Ροντινέι και κεφαλιά του Κοστίνια, στο ξεκίνημα της αναμέτρησης.
Δείτε την ευκαιρία της ομάδας του Πειραιά:
