Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Συγκλονίζει το πανό των οπαδών του Ολυμπιακού για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ (pic)
Ποδόσφαιρο 28 Ιανουαρίου 2026, 20:48

Συγκλονίζει το πανό των οπαδών του Ολυμπιακού για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ (pic)

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού που βρίσκονται στο Άμστερνταμ για το παιχνίδι με τον Άγιαξ, τίμησαν τη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα της Ρουμανίας.

Σύνταξη
Κάνει τον γύρο των social media εδώ και λίγη ώρα. Σύντομα θα είναι και στις κερκίδες του «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» για να το δει όλη η Ελλάδα. Ένα μήνυμα απο καρδιάς των φίλων του Ολυμπιακού, για τα αδικοχαμένα αετόπουλα.

Για τα 7 παλικάρια, φιλους του ΠΑΟΚ, που έφυγαν χθες το απόγευμα άδοξα απο τη ζωή. Θυσία στον Μολώχ της ασφάλτου. «Πετάξτε ψηλά αετοί με τα κασκόλ στα χέρια» λέει το πανό των φίλων του Ολυμπιακού που έκανε την εμφάνιση του στους δρόμους του Άμστερνταμ. Και που όποιος το είδε συγκλονίστηκε.

Εναρμονίστηκαν άμεσα οι φίλοι του Ολυμπιακού. Και δεν είναι τυχαίο πως η Θύρα 7 έσπευσε να στείλει το μήνυμα συμπαράστασης της: «Συλλυπητήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει». Τώρα κρατά στα χέρια της και αυτό το πανό της ενσυναίσθησης.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού άλλωστε ξέρει από πόνο, καθώς σε 10 μέρες συμπληρώνονται 45 χρόνια από την «αποφράδα» ημέρα την 8η Φεβρουαρίου του 1981 και την τραγωδία της Θύρας 7, η οποία στέρησε τη ζωή σε 21 ανθρώπους.

Δείτε το συγκλονιστικό πανό των φίλων του Ολυμπιακού

Fed: «Στον πάγο» τα επιτόκια

Fed: «Στον πάγο» τα επιτόκια

AI: Οι νικητές, οι χαμένοι και το μεγάλο στοίχημα της επόμενης δεκαετίας – Τι λέει ο CEO της Cisco

AI: Οι νικητές, οι χαμένοι και το μεγάλο στοίχημα της επόμενης δεκαετίας – Τι λέει ο CEO της Cisco

Πες «όχι», σου κάνει καλό
Μην το φοβάσαι 28.01.26

Πες «όχι», σου κάνει καλό

Το να λέμε «όχι» δεν μας κάνει λιγότερο καλούς ανθρώπους - μας κάνει πιο ειλικρινείς.

Σύνταξη
LIVE: Κλάμπ Μπριζ – Μαρσέιγ
Champions League 28.01.26

LIVE: Κλάμπ Μπριζ – Μαρσέιγ

LIVE: Κλάμπ Μπριζ – Μαρσέιγ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κλάμπ Μπριζ – Μαρσέιγ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Αταλάντα
Champions League 28.01.26

LIVE: Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Αταλάντα

LIVE: Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Αταλάντα για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Τότεναμ
Champions League 28.01.26

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Τότεναμ

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Τότεναμ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Πάφος – Σλάβια Πράγας
Champions League 28.01.26

LIVE: Πάφος – Σλάβια Πράγας

LIVE: Πάφος – Σλάβια Πράγας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πάφος – Σλάβια Πράγας για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Ντόρτμουντ – Ίντερ
Champions League 28.01.26

LIVE: Ντόρτμουντ – Ίντερ

LIVE: Ντόρτμουντ – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντόρτμουντ – Ίντερ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Βιγιαρεάλ
Champions League 28.01.26

LIVE: Λεβερκούζεν – Βιγιαρεάλ

LIVE: Λεβερκούζεν – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβερκούζεν – Βιγιαρεάλ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Μονακό – Γιουβέντους
Champions League 28.01.26

LIVE: Μονακό – Γιουβέντους

LIVE: Μονακό – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μονακό – Γιουβέντους για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπόντο/Γκλιμτ
Champions League 28.01.26

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπόντο/Γκλιμτ

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπόντο/Γκλιμτ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπόντο/Γκλιμτ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σπόρτινγκ
Champions League 28.01.26

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σπόρτινγκ

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σπόρτινγκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σπόρτινγκ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Νάπολι – Τσέλσι
Champions League 28.01.26

LIVE: Νάπολι – Τσέλσι

LIVE: Νάπολι – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νάπολι – Τσέλσι για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Αϊντχόφεν – Μπάγερν Μονάχου
Champions League 28.01.26

LIVE: Αϊντχόφεν – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Αϊντχόφεν – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αϊντχόφεν – Μπάγερν Μονάχου για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Νιουκάστλ
Champions League 28.01.26

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Νιουκάστλ

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί Σεν Ζερμέν – Νιουκάστλ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Καραμπάγκ
Champions League 28.01.26

LIVE: Λίβερπουλ – Καραμπάγκ

LIVE: Λίβερπουλ – Καραμπάγκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Καραμπάγκ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Καρλοβάρσκο – Ολυμπιακός 3-2 σετ: Πάλεψαν για την ανατροπή, αλλά «λύγισαν» οι Πειραιώτες
CEV Cup 28.01.26

Καρλοβάρσκο – Ολυμπιακός 3-2 σετ: Πάλεψαν για την ανατροπή, αλλά «λύγισαν» οι Πειραιώτες

Η ομάδα βόλεϊ Ανδρών του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ ολοκλήρωσε το φετινό ευρωπαϊκό της ταξίδι στην Τσεχία, μετά την ήττα με 3-2 σετ από την Καρλοβάρσκο, οι οποίοι πήραν την πρόκριση για τους «8» τους CEV Cup.

Σύνταξη
LIVE: Άγιαξ – Ολυμπιακός
Champions League 28.01.26

LIVE: Άγιαξ – Ολυμπιακός

LIVE: Άγιαξ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άγιαξ – Ολυμπιακός για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
ΑΕΚ – Άλμπα Βερολίνου 88-80: Εκανε ανατροπή με άμυνα και με οδηγό τον Χαραμπόπουλο
Inbox 28.01.26

ΑΕΚ – Άλμπα Βερολίνου 88-80: Εκανε ανατροπή με άμυνα και με οδηγό τον Χαραμπόπουλο

Φουλ για την πρώτη θέση του ομίλου πάει η ΑΕΚ αφού πέτυχε δεύτερη νίκη σε ισάριθμους αγώνες. Καθοριστική συμβολή είχε και ο Χαραλαμπόπουλος που σταμάτησε στους 13 πόντους, με 4 ριμπάουντ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα Χέμινγκ, λέει ότι ο ηθοποιός «δεν γνωρίζει» πως πάσχει από άνοια
Ανοσογνωσία 28.01.26

Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα Χέμινγκ, λέει ότι ο ηθοποιός «δεν γνωρίζει» πως πάσχει από άνοια

«Πολλοί νομίζουν ότι οι άνθρωποι αυτοί λένε ‘είμαι καλά’ επειδή αρνούνται να δουν την αλήθεια. Δεν είναι όμως άρνηση. Είναι μέρος της ίδιας της ασθένειας», δήλωσε μεταξύ άλλων η Έμα Χέμινγκ για την κατάσταση του Μπρους Γουίλις

Σύνταξη
Η ΕΕ ετοιμάζεται να προσθέσει τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν στη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων
Στροφή της Γαλλίας 28.01.26

Η ΕΕ ετοιμάζεται να προσθέσει τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν στη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων

Η Γαλλία είχε αντιταχθεί προηγουμένως στην κίνηση να χαρακτηριστεί η Επαναστατική Φρουρά του Ιράν ως τρομοκρατική οργάνωση, φοβούμενη ότι θα διακοπούν οι διπλωματικές σχέσεις

Σύνταξη
Η Ουκρανία ζητά «ενεργειακή κατάπαυση πυρός» – Δύσκολες οι επόμενες εβδομάδες λόγω του παγετού
Κόσμος 28.01.26

Η Ουκρανία ζητά «ενεργειακή κατάπαυση πυρός» – Δύσκολες οι επόμενες εβδομάδες λόγω του παγετού

Ο υδράργυρος θα υποχωρήσει την επόμενη εβδομάδα στους -20 βαθμούς Κελσίου, σε αρκετές περιοχές στη βόρεια και ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων - Χωρίς θέρμανση και ρεύμα εκατομμύρια κάτοικοι

Σύνταξη
Ελένη Μενεγάκη: Η κόρη της Βαλέρια έγινε 18 χρονών – «Μια νεαρή γυναίκα που με γεμίζει περηφάνια»
Χρόνια πολλά! 28.01.26

Ελένη Μενεγάκη: Η κόρη της Βαλέρια έγινε 18 χρονών – «Μια νεαρή γυναίκα που με γεμίζει περηφάνια»

Η Ελένη Μενεγάκη θέλησε να ευχηθεί στην αγαπημένη της κόρη Βαλέρια για τα 18α γενέθλια της, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα καρουζέλ με μοναδικές φωτογραφίες.

Σύνταξη
Βιολάντα: Τα νέα ερωτήματα που προέκυψαν – Οι ανιχνευτές αερίου, οι αισθητήρες και οι σωληνώσεις
Αποκαλύψεις 28.01.26

Βιολάντα: Τα νέα ερωτήματα που προέκυψαν – Οι ανιχνευτές αερίου, οι αισθητήρες και οι σωληνώσεις

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας στο εργοστάσιο της Βιολάντα, όπου έχασαν την ζωή τους 5 εργαζόμενες σε φρικτό εργατικό δυστύχημα

Σύνταξη
Το Ιράν απαντά στον Τραμπ: Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο, αλλά παραμένουμε «με το δάχτυλο στη σκανδάλη»
Διαρκής κλιμάκωση 28.01.26

Το Ιράν απαντά στον Τραμπ: Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο, αλλά παραμένουμε «με το δάχτυλο στη σκανδάλη»

Ο Μάρκο Ρούμπιο δεν απέκλεισε κάποια επίθεση στο Ιράν, ώστε «να προστατευθούν τα αμερικανικά στρατεύματα στην περιοχή». Ο Ιρανός ομόλογός του επισήμανε ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία σε συνθήκες εκφοβισμού.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Streets of Minneapolis: Ο Μπρους Σπρίνγκστιν για τα θύματα της ICE και τον κόσμο που αντιστέκεται
Τραγούδι - διαμαρτυρία 28.01.26

Streets of Minneapolis: Ο Μπρους Σπρίνγκστιν για τα θύματα της ICE και τον κόσμο που αντιστέκεται

Οι στίχοι του τραγουδιού του Μπρους Σπρίνγκστιν περιγράφουν μια στιγμή αναταραχής, αναφέροντας πώς «μια πόλη σε φλόγες πολεμούσε τη φωτιά και τον πάγο κάτω από τις μπότες των κατακτητών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συνέδριο Νέας Αριστεράς: Το μεγάλο ερώτημα μετά το παρ’ ολίγον διαζύγιο και ο εξαιρετικά δύσκολος δρόμος της συμπόρευσης
Πολιτική 28.01.26

Συνέδριο Νέας Αριστεράς: Το μεγάλο ερώτημα μετά το παρ’ ολίγον διαζύγιο και ο εξαιρετικά δύσκολος δρόμος της συμπόρευσης

Τα απόνερα του συνεδρίου της Νέας Αριστεράς και ο κίνδυνος όπως το κόμμα να οδηγηθεί σε περαιτέρω συρρίκνωση στο μέλλον. Οι βεβαιότητες, οι αμφιβολίες και το ζήτημα της αξιοπιστίας του χώρου της Αριστεράς.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η κυβέρνηση αποκαλεί «τυμβωρύχους» όσους ζητάνε να μη θρηνήσουμε άλλα εργατικά δυστυχήματα
Ελλάδα 28.01.26

Η κυβέρνηση αποκαλεί «τυμβωρύχους» όσους ζητάνε να μη θρηνήσουμε άλλα εργατικά δυστυχήματα

Η κυβέρνηση αποκαλεί «τυμβωρύχους» και «πολιτικούς απατεώνες» όσους καταγράφουν τα εργατικά δυστυχήματα και ζητάνε μέτρα πρόληψης. Την διαψεύδουν με στοιχεία οι εργαζόμενοι της Επιθεώρησης Εργασίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μινεάπολη: Σε αργία τέθηκαν οι πράκτορες που σκότωσαν τον Άλεξ Πρέτι
ΗΠΑ 28.01.26

Μινεάπολη: Σε αργία τέθηκαν οι πράκτορες που σκότωσαν τον Άλεξ Πρέτι

Η δολοφονία του Πρέτι, ο δεύτερος θανατηφόρος πυροβολισμός από υπαλλήλους της ICE στη Μινεσότα αυτό το μήνα, έχει γίνει σημείο καμπής στην εκτεταμένη καταστολή της μετανάστευσης από την κυβέρνηση

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
