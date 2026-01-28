Συγκλονίζει το πανό των οπαδών του Ολυμπιακού για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ (pic)

Κάνει τον γύρο των social media εδώ και λίγη ώρα. Σύντομα θα είναι και στις κερκίδες του «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» για να το δει όλη η Ελλάδα. Ένα μήνυμα απο καρδιάς των φίλων του Ολυμπιακού, για τα αδικοχαμένα αετόπουλα.

Για τα 7 παλικάρια, φιλους του ΠΑΟΚ, που έφυγαν χθες το απόγευμα άδοξα απο τη ζωή. Θυσία στον Μολώχ της ασφάλτου. «Πετάξτε ψηλά αετοί με τα κασκόλ στα χέρια» λέει το πανό των φίλων του Ολυμπιακού που έκανε την εμφάνιση του στους δρόμους του Άμστερνταμ. Και που όποιος το είδε συγκλονίστηκε.

Εναρμονίστηκαν άμεσα οι φίλοι του Ολυμπιακού. Και δεν είναι τυχαίο πως η Θύρα 7 έσπευσε να στείλει το μήνυμα συμπαράστασης της: «Συλλυπητήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει». Τώρα κρατά στα χέρια της και αυτό το πανό της ενσυναίσθησης.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού άλλωστε ξέρει από πόνο, καθώς σε 10 μέρες συμπληρώνονται 45 χρόνια από την «αποφράδα» ημέρα την 8η Φεβρουαρίου του 1981 και την τραγωδία της Θύρας 7, η οποία στέρησε τη ζωή σε 21 ανθρώπους.

Δείτε το συγκλονιστικό πανό των φίλων του Ολυμπιακού