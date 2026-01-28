Ολυμπιακός: Η 11άδα του για το μεγάλο παιχνίδι με τον Άγιαξ

Δια χειρός Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ η πρώτη μεγάλη έκπληξη της βραδιάς στο Άμστερνταμ, για το παιχνίδι με τον Άγιαξ (22:00), στο πλαίσιο της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Η ίδια εντεκάδα που πιθανότατα δεν περίμενε κανείς: Κλασικό 4-4-2 με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να έχει παρτενέρ τον Μεντί Ταρέμι.

Απίθανο είπατε; Και όμως πραγματικό. Ο Βάσκος προπονητής θέλησε προφανώς να στείλει το μήνυμα του απο την επιλογή του αρχικού σχήματος και όλας σε μια νύχτα που ο Ολυμπιακός θέλει ένα αποτέλεσμα για να είναι σίγουρος για την επόμενη μέρα του. Τη νίκη για την πρόκριση.

Ποιος έμεινε εκτός; Παραδόξως ο Τσικίνιο. Ένας απο τους ποδοσφαιριστές που ο Μεντιλίμπαρ εμπιστεύεται σε αυτά τα δύο χρόνια του στην ομάδα, όσο ελάχιστους. Στα δικά του τετραγωνικά θα ξεκινήσει ο Ταρέμι. Σαν δεύτερος επιθετικός. Και μένει να δούμε αν η έμπνευση αυτή θα του βγει.

Kατά τα άλλα; Εκείνοι που έφεραν τη νίκη με τη Λεβερκούζεν. Κοστίνια και Ροντινέι δεξιά. Ορτέγκα και Ζέλσον Μαρτίνς αριστερά. Ο Ρέτσος με τον Πιρόλα στους στόπερ και ο Έσε με τον Μουζακίτη στη μεσαία γραμμή. Μια 4-2-3-1 ανάγνωση στο χαρτί που δεν είναι τίποτα άλλο απο κλασικό 4-4-2.

Η 11άδα: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Μουζακίτης, Έσε, Ροντινέι, Ζέλσον, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο οι: Μπότης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Ονιεμαέτσι, Πνευμονίδης.

Το σχεδιάγραμμα της UEFA:

Η ενδεκάδα του Άγιαξ:

Γιάρος, Γκαέι, Μπόουμαν, Μπάας, Βάινταλ, Ρέγκερ, Κλάασεν, Στερ, Γκλουχ, Ντόλμπεργκ, Γκοντς

Οι αναπληρωματικοί: