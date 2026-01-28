Ολυμπιακός: Η 11άδα του για το μεγάλο παιχνίδι με τον Άγιαξ
Αυτοί είναι οι 11 ποδοσφαιριστές που επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για να ξεκινήσουν στο ματς-τελικό με τον Άγιαξ (22:00), που θα κρίνει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League.
Δια χειρός Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ η πρώτη μεγάλη έκπληξη της βραδιάς στο Άμστερνταμ, για το παιχνίδι με τον Άγιαξ (22:00), στο πλαίσιο της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Η ίδια εντεκάδα που πιθανότατα δεν περίμενε κανείς: Κλασικό 4-4-2 με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να έχει παρτενέρ τον Μεντί Ταρέμι.
Απίθανο είπατε; Και όμως πραγματικό. Ο Βάσκος προπονητής θέλησε προφανώς να στείλει το μήνυμα του απο την επιλογή του αρχικού σχήματος και όλας σε μια νύχτα που ο Ολυμπιακός θέλει ένα αποτέλεσμα για να είναι σίγουρος για την επόμενη μέρα του. Τη νίκη για την πρόκριση.
Ποιος έμεινε εκτός; Παραδόξως ο Τσικίνιο. Ένας απο τους ποδοσφαιριστές που ο Μεντιλίμπαρ εμπιστεύεται σε αυτά τα δύο χρόνια του στην ομάδα, όσο ελάχιστους. Στα δικά του τετραγωνικά θα ξεκινήσει ο Ταρέμι. Σαν δεύτερος επιθετικός. Και μένει να δούμε αν η έμπνευση αυτή θα του βγει.
Kατά τα άλλα; Εκείνοι που έφεραν τη νίκη με τη Λεβερκούζεν. Κοστίνια και Ροντινέι δεξιά. Ορτέγκα και Ζέλσον Μαρτίνς αριστερά. Ο Ρέτσος με τον Πιρόλα στους στόπερ και ο Έσε με τον Μουζακίτη στη μεσαία γραμμή. Μια 4-2-3-1 ανάγνωση στο χαρτί που δεν είναι τίποτα άλλο απο κλασικό 4-4-2.
Η 11άδα: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Μουζακίτης, Έσε, Ροντινέι, Ζέλσον, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.
Στον πάγκο οι: Μπότης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Ονιεμαέτσι, Πνευμονίδης.
Η ενδεκάδα του Άγιαξ:
Γιάρος, Γκαέι, Μπόουμαν, Μπάας, Βάινταλ, Ρέγκερ, Κλάασεν, Στερ, Γκλουχ, Ντόλμπεργκ, Γκοντς
Οι αναπληρωματικοί:
Χέερκενς, Ρόσα, Έντβαρντσεν, Μοκιό, Βέγκχορστ, Φιτζ-Τζιμ, Μπόουμαν, Άλντερς, Μπουνιντά, Φαν ντε Λανς και Νας.
