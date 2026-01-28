Ajaxlife: Τρία πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για το Άγιαξ – Ολυμπιακός

Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα στη Johan Cruijff Arena, το Ajaxlife, site των οπαδών του Άγιαξ, επιχειρεί να βάλει σε τάξη τα δεδομένα γύρω από το καθοριστικό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Με τους αριθμούς, τα σενάρια και τις δηλώσεις πρωταγωνιστών στο τραπέζι, η ανάλυση φωτίζει όλα όσα πρέπει να γνωρίζει κανείς για μια ευρωπαϊκή βραδιά που ισορροπεί ανάμεσα στον αποκλεισμό και το θαύμα:

«Το βράδυ της Τετάρτης το Άμστερνταμ ετοιμάζεται για μια από τις πιο παράξενες και φορτισμένες ευρωπαϊκές του νύχτες. Ο Άγιαξ υποδέχεται τον Ολυμπιακό σε ένα παιχνίδι που μπορεί να αποδειχθεί είτε το τελευταίο του στη φετινή σεζόν του Champions League είτε η αρχή ενός απίθανου, σχεδόν εξωπραγματικού σεναρίου πρόκρισης. Οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος των Ολλανδών, όμως στο ποδόσφαιρο το «σχεδόν αδύνατο» δεν σημαίνει ποτέ «αδύνατο».

Η κατάσταση είναι ξεκάθαρη αλλά ταυτόχρονα χαοτική. Ο Άγιαξ πρέπει πρώτα απ’ όλα να νικήσει τον Ολυμπιακό. Οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα σημαίνει άμεσο αποκλεισμό. Ακόμη κι αν πάρει τη νίκη και φτάσει τους εννέα βαθμούς, η τύχη του δεν θα βρίσκεται αποκλειστικά στα δικά του χέρια. Σύμφωνα με τα μαθηματικά μοντέλα και τις προσομοιώσεις, οι πιθανότητες πρόκρισης αγγίζουν μόλις το 8,27%.

Για να γίνει το θαύμα, επτά από εννέα συγκεκριμένα αποτελέσματα σε άλλα γήπεδα πρέπει να λειτουργήσουν υπέρ του. Ήττες για συλλόγους όπως η PSV, η Νάπολι και η Κοπεγχάγη, «στραβοπατήματα» για την Μπενφίκα, την Μπόντο/Γκλιμτ, την Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ και την Πάφος FC, συνθέτουν ένα πολύπλοκο παζλ που μόνο με ιδανική ευθυγράμμιση μπορεί να κουμπώσει. Σε ακραίο σενάριο ευρείας νίκης του Άγιαξ, ακόμη και η διαφορά τερμάτων μπορεί να μπει στην εξίσωση, κάνοντας τα πράγματα λίγο λιγότερο ασφυκτικά, αλλά εξίσου μπερδεμένα.

Γι’ αυτό και στη Johan Cruijff Arena δεν θα παιχτεί μόνο ποδόσφαιρο. Καθώς όλα τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής διεξάγονται την ίδια ώρα, τα κινητά τηλέφωνα θα πάρουν φωτιά στις εξέδρες. Ενημερώσεις, ειδοποιήσεις, αλλαγές σκορ και συνεχείς υπολογισμοί θα συνοδεύουν κάθε φάση του αγώνα. Στον ίδιο ρυθμό κινείται και ο ίδιος ο Άγιαξ. Στο εσωτερικό της ομάδας υπάρχει άνθρωπος επιφορτισμένος αποκλειστικά με την παρακολούθηση των υπόλοιπων αποτελεσμάτων, κάτι που παραδέχθηκε ανοιχτά ο Φρεντ Γκριμ. Παρ’ όλα αυτά, ο Ολλανδός τεχνικός επιμένει πως το μόνο που έχει πραγματική σημασία είναι η νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό. Όλα τα άλλα δεν ελέγχονται.

Από την άλλη πλευρά, ούτε ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στο Άμστερνταμ αδιάφορος. Και οι Πειραιώτες κυνηγούν τη θέση τους στην ενδιάμεση φάση του Champions League. Ένα ισόπαλο αποτέλεσμα ενδέχεται να τους αρκεί, όμως θα τους καταστήσει εξαρτημένους από τα αποτελέσματα αλλού. Γι’ αυτό και το μήνυμα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι σαφές: ο Ολυμπιακός μπαίνει στο γήπεδο για να κερδίσει. Ο Ισπανός τεχνικός μίλησε με σεβασμό για τον Άγιαξ, τονίζοντας το ιστορικό του βάρος, τη φιλοσοφία του και το νεανικό, απρόβλεπτο στυλ παιχνιδιού του, το οποίο χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη δύναμή του.

Το σκηνικό συμπληρώνεται από ένα κατάμεστο γήπεδο, σφιχτή ατμόσφαιρα, ένταση και διαρκή εναλλαγή συναισθημάτων, καθώς κάθε γκολ – είτε στο Άμστερνταμ είτε σε κάποιο άλλο ευρωπαϊκό γήπεδο – μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η σέντρα έχει οριστεί για τις 21:00, με τον Γάλλο Φρανσουά Λετεσιέ να διευθύνει τον αγώνα και τον Άγγλο Τζάρετ Γκίλετ στον ρόλο του VAR.

Για τον Άγιαξ είναι μια βραδιά ελπίδας κόντρα στη λογική. Για τον Ολυμπιακό, μια ευκαιρία να σφραγίσει την ευρωπαϊκή του συνέχεια με τον πιο δύσκολο τρόπο. Και για το Champions League, άλλη μία απόδειξη ότι μέχρι και το τελευταίο λεπτό, τίποτα δεν τελειώνει πραγματικά».