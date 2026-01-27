Η εντυπωσιακή «Johan Cruyff Arena» που θα κοντραριστεί με τον Άγιαξ ο Ολυμπιακός (pics, vids)

Δύο ιστορικές ευρωπαϊκές ομάδες θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στο Άμστερνταμ αύριο Τετάρτη (28/1, 22:00), με τον Άγιαξ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 8ης, και τελευταίας, αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Ένα παιχνίδι που έχει αποκτήσει τον χαρακτήρα… τελικού, αφού και οι δύο σύλλογοι παλεύουν -με τις δικές τους πιθανότητες- να βρεθούν στην πρώτη 24άδα του βαθμολογικού πίνακα και να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία για να διεκδικήσουν την παρουσία τους στη φάση των «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Όλα αυτά θα διαδραματιστούν σε ένα από τα πιο ιστορικά και εντυπωσιακά γήπεδα της γηραιάς ηπείρου. Μιλάμε φυσικά για το επιβλητικό «Johan Cruyff Arena» που βρίσκεται στην Ολλανδική πρωτεύουσα και στέκει αγέρωχο από το 1996 όταν και ολοκληρώθηκε η κατασκευή του. Τι πρέπει όμως να γνωρίζετε για το γήπεδο αυτό; Η συνέχεια παρακάτω.

Η αρχιτεκτονική και η καινοτομία του σήμερα

Το «Johan Cruyff Arena» (πρώην Amsterdam ArenA) αποτελεί το μεγαλύτερο στάδιο της Ολλανδίας και φυσικά την ιστορική έδρα του Άγιαξ. Όπως αναφέραμε και παραπάνω, εγκαινιάστηκε το 1996 από τη Βασίλισσα Βεατρίκη και έκτοτε αποτελεί σημείο αναφοράς για την παγκόσμια αθλητική αρχιτεκτονική. Χαρακτηριστικό πως ήταν το πρώτο στάδιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο με ανασυρόμενη οροφή! Μια επιλογή που επιτρέπει τη διεξαγωγή αγώνων και εκδηλώσεων υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.

Ωστόσο, οι Ολλανδοί δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο «έξυπνα» και βιώσιμα στάδια παγκοσμίως. Μερικά από τα χαρακτηριστικά του είναι πως χρησιμοποιεί αισθητήρες καιρού στην οροφή και συστήματα διαχείρισης δεδομένων για τη συντήρηση του χλοοτάπητα. Παράλληλα, η χωρητικότητά του ανέρχεται περίπου στις 55.000 θέσεις για ποδοσφαιρικούς αγώνες, ενώ για συναυλίες μπορεί να αγγίξει τους 71.000 θεατές.

Ο φόρος τιμής του Άγιαξ στον σπουδαίο Κρόιφ και τα μεγάλα ραντεβού

Όσοι ασχολούνται έστω και λίγο με το ποδόσφαιρο, γνωρίζουν καλά τι σήμαινε και τι σημαίνει ο Γιόχαν Κρόιφ για τον οργανισμό του Άγιαξ. Έτσι, το 2018, πάρθηκε η απόφαση ώστε το στάδιο να μετονομαστεί επίσημα σε «Johan Cruijff ArenA» προς τιμήν του θρυλικού «Ιπτάμενου Ολλανδού», του ανθρώπου που άλλαξε την ιστορία του ολλανδικού ποδοσφαίρου. Μάλιστα, ένα μπρούτζινο άγαλμα του Κρόιφ υποδέχεται τους φιλάθλους στην κύρια είσοδο, κάνοντας το γήπεδο ακόμα πιο εντυπωσιακό.

Τέλος, τα μεγάλα ραντεβού δεν θα μπορούσαν να λείπουν σε μια τόσο ιστορική έδρας. Συγκεκριμένα, έχει φιλοξενήσει μεγάλους τελικούς, όπως αυτόν του Champions League το 1998 ανάμεσα σε Γιουβέντους και Ρεάλ Μαδρίτης με νικητές τους Ισπανούς (0-1) και του Europa League το 2013 ανάμεσα σε Μπενφίκα και Τσέλσι με νικητές τους Λονδρέζους (1-2). Επιπλέον έχουν λάβει χώρα αγώνες για το Euro 2000 και το Euro 2020.