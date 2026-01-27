sports betsson
Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
Άγιαξ: Τελικός με Ολυμπιακό, όλα τα σενάρια
Champions League 27 Ιανουαρίου 2026, 10:55

Άγιαξ: Τελικός με Ολυμπιακό, όλα τα σενάρια

«Τι πρέπει να συμβεί για να προκριθεί ο Άγιαξ στον ενδιάμεσο γύρο του Champions League;», αναρωτιέται και αναλύει το ajaxshowtime.

Γιώργος Μαζιάς
A
Και στην Ολλανδία, η αναμέτρηση του Άγιαξ με τον Ολυμπιακό αντιμετωπίζεται ως ένα παιχνίδι «τελικός», καθώς αποτελεί την τελευταία ευκαιρία των Αμστερνταμερς να διατηρήσουν ζωντανές τις ελπίδες τους για πρόκριση στον ενδιάμεσο γύρο του Champions League. Με τη βαθμολογική τους θέση να μην αφήνει περιθώρια για απώλειες και με το αρνητικό goal difference να περιορίζει τα σενάρια πρόκρισης, οι Ολλανδοί γνωρίζουν πως η νίκη δεν είναι απλώς απαραίτητη, αλλά προϋπόθεση για να μπουν σε οποιονδήποτε υπολογισμό. Παράλληλα, στα ολλανδικά ΜΜΕ επισημαίνεται ότι ο Ολυμπιακός δεν αποτελεί εύκολο αντίπαλο:

«Ο Άγιαξ είδε τις πιθανότητές του για πρόκριση στον ενδιάμεσο γύρο του Champions League να μειώνονται το βράδυ της Τετάρτης. Οι Ολλανδοί δεν μπορούν πλέον να προσπεράσουν την Καραμπάγκ, ενώ η Ατλέτικ Μπιλμπάο πέτυχε μια απρόσμενη εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Αταλάντα. Πόσες πιθανότητες έχει πλέον ο Άγιαξ για την πρόκριση; Το Ajax Showtime ανέλυσε το σενάριο.

Αυτή τη στιγμή ο Άγιαξ βρίσκεται στην 32η θέση της βαθμολογίας. Για να προκριθεί στον ενδιάμεσο γύρο πρέπει να ανέβει τουλάχιστον μέχρι την 24η θέση. Με δεδομένο το πολύ αρνητικό του διαφορά τερμάτων (-12), είναι εξαιρετικά απίθανο να υπερισχύσει σε ισοβαθμία. Άρα, ο Άγιαξ πρέπει να ξεπεράσει τους ανταγωνιστές του καθαρά σε βαθμούς.

Οι θέσεις που ενδιαφέρουν τον Άγιαξ είναι οι 22, 23 και 24, δηλαδή απομένουν τρία «εισιτήρια». Ωστόσο, υπάρχουν δέκα ομάδες που τον ανταγωνίζονται: PSV, Ατλέτικ Μπιλμπάο, Ολυμπιακός, Νάπολι, Κοπεγχάγη, Κλαμπ Μπριζ, Μπόντο/Γκλιμτ, Μπενφίκα, Πάφος FC και Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ.

Το καλό νέο για τον Άγιαξ

Ο Άγιαξ μπορεί να «χτυπήσει δύο… μύγες με ένα σμπάρο». Για να διατηρήσει ελπίδες, πρέπει οπωσδήποτε να νικήσει τον Ολυμπιακό στην τελευταία αγωνιστική, εντός έδρας. Με νίκη, περνά σίγουρα πάνω από τον Ολυμπιακό στη βαθμολογία, αφαιρώντας έναν άμεσο ανταγωνιστή.

Τι πρέπει να γίνει στα άλλα παιχνίδια

Από τις υπόλοιπες εννέα αναμετρήσεις, ο Άγιαξ μπορεί να αντέξει μόνο δύο αρνητικά αποτελέσματα. Αν τρεις ή περισσότερες ομάδες πάρουν αποτέλεσμα εις βάρος του, τότε ο Άγιαξ αποκλείεται.

Επιθυμητά αποτελέσματα για τον Άγιαξ:

PSV – Μπάγερν Μονάχου → Νίκη Μπάγερν

Ατλέτικ Μπιλμπάο – Σπόρτινγκ → Νίκη Σπόρτινγκ

Νάπολι – Τσέλσι → Νίκη Τσέλσι

Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη → Νίκη Μπαρτσελόνα

Κλαμπ Μπριζ – Μαρσέιγ → Ισοπαλία ή νίκη Μαρσέιγ

Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπόντο/Γκλιμτ → Ισοπαλία ή νίκη Ατλέτικο

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης → Ισοπαλία ή νίκη Ρεάλ

Πάφος FC – Σλάβια Πράγας → Ισοπαλία ή νίκη Σλάβια

Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Αταλάντα → Ισοπαλία ή νίκη Αταλάντα

Ο Άγιαξ προκρίνεται μόνο αν νικήσει τον Ολυμπιακό και τουλάχιστον 7 από τα 9 παραπάνω παιχνίδια λήξουν υπέρ του.

Υπάρχει ελπίδα μέσω διαφοράς τερμάτων;

Θεωρητικά ναι, πρακτικά σχεδόν όχι. Ο Άγιαξ μπορεί να φτάσει τους 9 βαθμούς, αλλά το -12 στο goal difference τον καταδικάζει. Για να ελπίζει, θα χρειαστεί πολύ μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού (3–5 γκολ διαφορά) και ταυτόχρονα βαριές ήττες ομάδων όπως η Λεβερκούζεν ή η Μονακό — σενάρια που θεωρούνται εξαιρετικά απίθανα».

Economy
MSCI: Κληρώνει στις 31 Μαρτίου η αναβάθμιση της Ελλάδας

MSCI: Κληρώνει στις 31 Μαρτίου η αναβάθμιση της Ελλάδας

Business
Βιολάντα: Σε σοκ η επιχειρηματική κοινότητα από την τραγωδία στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα

Βιολάντα: Σε σοκ η επιχειρηματική κοινότητα από την τραγωδία στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα

inWellness
Ποδόσφαιρο 27.01.26

Calma, «μη μιλάς» και σφιγμένες γροθιές: Ένα βίντεο… εντελώς Κριστιάνο Ρονάλντο! (vid)

Viral για ακόμη μια φορά έγινε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος κατάφερε να χωρέσει μέσα σε... λίγα δευτερόλεπτα ολόκληρη την πληθωρική, ποδοσφαιρική -και όχι μόνο- προσωπικότητά του!

Σύνταξη
Ο Σπαλέτι απάντησε σε… προπονητή της εξέδρας: «Αν δεν σου αρέσει η Γιουβέντους, κάτσε σπίτι» (vid)
Champions League 22.01.26

Ο Σπαλέτι απάντησε σε… προπονητή της εξέδρας: «Αν δεν σου αρέσει η Γιουβέντους, κάτσε σπίτι» (vid)

Η Γιουβέντους νίκησε 2-0 τη Μπενφίκα το βράδυ της Τετάρτης και εξασφάλισε την πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League, όμως ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είχε να... διαχειριστεί και τους «προπονητές της εξέδρας», συμμετέχοντας σε έναν διάλογο που θύμισε ελληνικό τοπικό πρωτάθλημα.

Σύνταξη
Νιούκαστλ – Αϊντχόφεν 3-0: Για 8άδα οι Άγγλοι, θετικό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό (vid)
Champions League 22.01.26

Νιούκαστλ – Αϊντχόφεν 3-0: Για 8άδα οι Άγγλοι, θετικό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό (vid)

«Πλώρη» για απευθείας πρόκριση στους «16» του Chamions League έβαλε η Νιούκαστλ μετά το άνετο 3-0 επί της Αϊντχόφεν, Στους 8 βαθμούς παρέμεινε η PSV, αποτέλεσμα που ευνόησε τον Ολυμπιακό…

Σύνταξη
Τσέλσι – Πάφος 1-0: «Μπλε» για απευθείας πρόκριση και «δώρο» στον Ολυμπιακό (vid)
Champions League 22.01.26

Τσέλσι – Πάφος 1-0: «Μπλε» για απευθείας πρόκριση και «δώρο» στον Ολυμπιακό (vid)

Έστω και δύσκολα η Τσέλσι νίκησε με 1-0 την Πάφο και έχει πλέον τη δυνατότητα να προκριθεί απευθείας στην επόμενη φάση του Champioons League. Δύο βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό παρέμειναν οι Κύπριοι.

Σύνταξη
Γιουβέντους-Μπενφίκα 2-0: Οι Ιταλοί προκρίθηκαν στα πλέι οφ, ο Παυλίδης γλίστρησε και έχασε πέναλτι (vid)
Ποδόσφαιρο 22.01.26

Γιουβέντους-Μπενφίκα 2-0: Οι Ιταλοί προκρίθηκαν στα πλέι οφ, ο Παυλίδης γλίστρησε και έχασε πέναλτι (vid)

Στην 15η θέση η Γιουβέντους μετά το 2-0 επί της Μπενφίκα και μετρά 12 βαθμούς, έναν λιγότερο από τις ομάδες της οκτάδας. Η Μπενφίκα θα μπορούσε να ξαναμπεί στο ματς αλλά ο Παυλίδης έχασε πέναλτι

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Champions League 21.01.26

LIVE: Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο

LIVE: Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Calma, «μη μιλάς» και σφιγμένες γροθιές: Ένα βίντεο… εντελώς Κριστιάνο Ρονάλντο! (vid)
Ποδόσφαιρο 27.01.26

Calma, «μη μιλάς» και σφιγμένες γροθιές: Ένα βίντεο… εντελώς Κριστιάνο Ρονάλντο! (vid)

Viral για ακόμη μια φορά έγινε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος κατάφερε να χωρέσει μέσα σε... λίγα δευτερόλεπτα ολόκληρη την πληθωρική, ποδοσφαιρική -και όχι μόνο- προσωπικότητά του!

Σύνταξη
Δαβίδ vs Γολιάθ – Ο νεότερος πρωθυπουργός στη Γροιλανδία απέναντι στον αναθεωρητισμό του Τραμπ
Γεωπολιτικό «πιόνι»; 27.01.26

Δαβίδ vs Γολιάθ – Ο νεότερος πρωθυπουργός στη Γροιλανδία απέναντι στον αναθεωρητισμό του Τραμπ

Ούτε ένα χρόνο μετά την εκλογή του, ο 34χρονος Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν δίνει την πιο δύσκολη μάχη για τη Γροιλανδία, εν μέσω γεωπολιτικής δίνης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Ανέσυραν την πέμπτη σορό από το εργοστάσιο Βιολάντα οι πυροσβέστες
Ελλάδα 27.01.26

Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Ανέσυραν την πέμπτη σορό από το εργοστάσιο Βιολάντα οι πυροσβέστες

Αυλαία στο σοκαριστικό εργατικό δυστύχημα με την μεγάλη έκρηξη και φωτιά στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Βρέθηκε και η σορός της πέμπτης εργάτριας που αναζητείτο

Σύνταξη
Ρώσος στρατηγός: Η Ρωσία κατέλαβε 17 κοινότητες και 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία τον Ιανουάριο
Ρώσος στρατηγός 27.01.26

Η Ρωσία κατέλαβε 17 κοινότητες και 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία τον Ιανουάριο

Οι εξελίξεις καταγράφονται ενώ συνεχίζονται οι σφοδρές συγκρούσεις σε πολλά μέτωπα στην Ουκρανία, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.

Σύνταξη
Τα δεδομένα για Γιαμπουσέλε – Τι γράφουν στις ΗΠΑ για το μέλλον του…
Euroleague 27.01.26

Τα δεδομένα για Γιαμπουσέλε – Τι γράφουν στις ΗΠΑ για το μέλλον του…

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μετράει αντίστροφα για να αποχωρήσει από τους Νικς και όλα δείχνουν ότι υπάρχει ένα μεγάλο φαβορί για να τον αποκτήσει – Όλα τα δεδομένα για τον Γάλλο φόργουορντ

Σύνταξη
Μελ Μπρουκς, γέλια και δάκρυα – Η γλυκόπικρη μοναξιά των 99 ετών
Αιώνιος αουτσάιντερ 27.01.26

Μελ Μπρουκς, γέλια και δάκρυα - Η γλυκόπικρη μοναξιά των 99 ετών

Σε συν-σκηνοθεσία του Τζαντ Άπατοου, η σειρά δύο επεισοδίων του HBO είναι μια εξαντλητική ματιά στη ζωή και την κωμωδία του Μελ Μπρουκς. Αφορά επίσης τη μακροζωία και τη μοναξιά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο Αντετοκούνμπο σκέφτηκε να απολύσει τον ατζέντη του για να γίνει ανταλλαγή»
Μπάσκετ 27.01.26

«Ο Αντετοκούνμπο σκέφτηκε να απολύσει τον ατζέντη του για να γίνει ανταλλαγή»

Δημοσίευμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρει πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφτασε κοντά στο να απολύσει τον επί χρόνια ατζέντη του επειδή δεν κατάφερε να τον ανταλλάξει από τους Μπακς.

Σύνταξη
Από τον Έλαϊτζα Γουντ στην Νατάσα Λιόν – Σύσσωμο το Sundance φωνάζει: «Λιώστε την ICE»
«Sundancers Melt ICE» 27.01.26

Από τον Έλαϊτζα Γουντ στην Νατάσα Λιόν – Σύσσωμο το Sundance φωνάζει: «Λιώστε την ICE»

Το Sundance μετατράπηκε σε σκηνή πολιτικής διαμαρτυρίας, με δημιουργούς και σταρ του Χόλιγουντ να καταγγέλλουν τους φονικούς πυροβολισμούς στη Μινεάπολη και να απαιτούν την απομάκρυνση της ICE.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Με… όργια Ντόντσιτς οι Λέικερς «άλωσαν» το Σικάγο (118-129) – «Καθάρισαν» Ντουράντ και Σενγκούν για τους Ρόκετς (108-99)
Μπάσκετ 27.01.26

Με… όργια Ντόντσιτς οι Λέικερς «άλωσαν» το Σικάγο (118-129) – «Καθάρισαν» Ντουράντ και Σενγκούν για τους Ρόκετς (108-99)

Έχοντας σε μεγάλη βραδιά τον Λούκα Ντόντσιτς οι Λος Άντζελες Λέικερς επιβλήθηκαν των Σικάγο Μπουλς με 129-118, ενώ τη νίκη επί των Μέμφις Γκρίζλις πανηγύρισαν οι Χιούστον Ρόκετς.

Σύνταξη
