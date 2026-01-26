Ολυμπιακός: Οι οδηγίες της ΠΑΕ στους οπαδούς για το Άμστερνταμ – Έτσι θα εισέλθουν στο γήπεδο του Άγιαξ

sports betsson
26.01.2026
Έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αγίους Αναργύρους
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε οδηγίες με τις οποίες καθοδηγεί τους φιλάθλους των ερυθρόλευκων για την παρουσία τους στο Άμστερνταμ, αλλά και την είσοδό τους στο γήπεδο του Άγιαξ.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας ενημερώνει τους οπαδούς της που θα βρεθούν στο Άμστερνταμ για τον τρόπο με το οποίο θα κινηθούν στην ολλανδική πόλη, αλλά και το πώς θα εισέλθουν στο γήπεδο για το σπουδαίο παιχνίδι με τον Άγιαξ, την προσεχή Τετάρτη (28/1), στο πλαίσιο της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

«Κατόπιν οδηγιών από την ολλανδική αστυνομία, ενόψει του αγώνα με τον Ajax, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους μας για τα εξής:

Σημείο συνάντησης είναι η κεντρική πλατεία της πόλης, η Dam Square, στην οποία θα μπορούν να συγκεντρώνονται οι φίλαθλοί μας.

Οι πλατείες Rembrandtsquare και Leidsche Square πρέπει να αποφευχθούν, καθώς εκεί συγκεντρώνονται οι οργανωμένοι φίλαθλοι του Ajax.

Από την πλατεία Dam Square, ΜΟΝΟ οι φίλαθλοί μας που κατέχουν εισιτήριο μπορούν να επιβιβαστούν στο τρένο με προορισμό τον σταθμό Strandvliet Station, ο οποίος βρίσκεται κοντά στο γήπεδο και κοντά στην είσοδο για τους φιλοξενούμενους φιλάθλους (είσοδος Κ). Για την έγκαιρη άφιξη στη Johan Cruijff Arena, οι φίλαθλοί μας συνίσταται να αναχωρήσουν από τη Dam Square στις 18:00 (τοπική ώρα). Όσοι δεν είναι κάτοχοι εισιτηρίων, να μην επιβιβαστούν στο τρένο με προορισμό τον σταθμό Strandvliet Station.

Όταν οι φίλαθλοί μας φτάσουν έξω από το γήπεδο, θα τους γίνει έλεγχος εισιτηρίων. Όσοι δεν έχουν εισιτήριο στην κατοχή τους και έχουν επιβιβαστεί στο τρένο με προορισμό το γήπεδο, θα παραμείνουν σε έναν συγκεκριμένο ανοιχτό χώρο πάρκινγκ για άγνωστο χρονικό διάστημα. Σημειώνεται ότι θα παραμείνουν στον χώρο αυτόν ωσότου η ολλανδική αστυνομία αποφασίσει πότε θα μπορούν να αποχωρήσουν. Στο συγκεκριμένο σημείο και γύρω από το γήπεδο δεν υπάρχει μπαρ ή pub ώστε να παρακολουθήσουν τον αγώνα όσοι δεν είναι κάτοχοι εισιτηρίων.

Η είσοδος των φιλάθλων μας στο στάδιο θα γίνεται από τις εισόδους Κ 416 και Κ 417. Θα προηγείται εκτεταμένος σωματικός έλεγχος από το προσωπικό ασφαλείας του γηπέδου, έλεγχος ηλεκτρονικών εισιτηρίων στις πύλες εισόδου («τουρνικέ») και παρουσία εκπαιδευμένων σκύλων για την ανίχνευση ναρκωτικών και / ή πυροτεχνημάτων. Οι θύρες θα ανοίξουν στις 19:00 (τοπική ώρα), δύο ώρες πριν από τη σέντρα του αγώνα.

Ο Ajax συνιστά στους φιλάθλους μας να μην επισκέπτονται τις περιοχές γύρω από το γήπεδο που σημειώνονται παρακάτω με γκρι χρώμα (ΦΩΤΟ), καθώς πρόκειται για τα σημεία συγκέντρωσης των οργανωμένων φιλάθλων του Ajax.

Μέσα στο γήπεδο απαγορεύεται το κάπνισμα, σύμφωνα με τον ολλανδικό Νόμο.

Οι αγορές στα καταστήματα του γηπέδου πραγματοποιούνται μόνο με τραπεζική ή πιστωτική κάρτα. Δεν γίνεται χρήση μετρητών στην Johan Cruijff Arena.

Εντός γηπέδου επιτρέπονται μόνο μικρές τσάντες (30cm x21cm με πάχος 10cm), ενώ δεν υπάρχει υπηρεσία φύλαξης. Για λόγους ασφαλείας, σημαίες / πανό μεγαλύτερα του ενός μέτρου θα πρέπει να φέρουν πιστοποίηση ότι είναι βραδείας καύσης (πρέπει να επιδειχθεί πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής).

Τα κοντάρια για σημαίες πρέπει να είναι εύκαμπτα και να μην υπερβαίνουν το 1,5 μέτρο μήκους.

Όποιος συλληφθεί για χρήση βεγγαλικών και μέθη, εντός κι εκτός γηπέδου, θα κληθεί να καταβάλει πρόστιμο στο αστυνομικό τμήμα. Για βαρύτερα αδικήματα, η κράτηση στο αστυνομικό τμήμα ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Οι φίλαθλοί μας δεν πρέπει να προμηθεύονται εισιτήρια στη μαύρη αγορά, γύρω από το γήπεδο ή από άλλες ιστοσελίδες πέρα από αυτήν της ΠΑΕ Ολυμπιακός, καθώς τα περισσότερα από αυτά είναι πλαστά. Θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος των ολλανδικών Αρχών έξω από το γήπεδο.

Η ολλανδική αστυνομία έχει ενημερώσει ότι η χρήση των εκφράσεων “ACAB” ή “1312” αποτελεί προσβολή προς την αστυνομία και επιφέρει ποινή ως εγκληματική πράξη.

Δεν επιτρέπεται η δημόσια κατανάλωση αλκοόλ στους δρόμους του Άμστερνταμ και δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στο γήπεδο σε όσους βρίσκονται υπό την επήρεια μέθης.

Απαγορεύεται η χρήση ναρκωτικών και η μεταφορά τους εντός του γηπέδου. Σε τέτοια περίπτωση, θα κατάσχονται στην είσοδο και ο κάτοχος ναρκωτικών ενδέχεται να συλληφθεί.

Δεν επιτρέπεται η χρήση ή/και κατοχή βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων τόσο εντός του γηπέδου, όσο και στους δρόμους. Οι παραβάτες θα συλλαμβάνονται.

Όσοι φίλαθλοί μας δεν είναι κάτοχοι εισιτηρίων, σύμφωνα με τις οδηγίες της ολλανδικής αστυνομίας μπορούν να παραμείνουν στις πλατείες Dam Square και new-market ώστε να παρακολουθήσουν τον αγώνα στα μπαρ και στις pub που υπάρχουν στις δύο πλατείες».

