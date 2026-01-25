sports betsson
Ολυμπιακός: Το κέρδος από το «γεμάτο» ρόστερ και το ποσοστό του Άγιαξ
25 Ιανουαρίου 2026

Ολυμπιακός: Το κέρδος από το «γεμάτο» ρόστερ και το ποσοστό του Άγιαξ

Το rotation του Μεντιλίμπαρ που έκανε την δουλειά του, η δεύτερη φορά ξεκούραστα και ο Άγιαξ που δεν έχει την αίγλη του παρελθόντος αλλά σφύζει από ταλέντο

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
A
A
Μόνο ο Τζολάκης και ο Ελ Κααμπί θα βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή» της «μάχης» την Τετάρτη στο «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα», στον «τελικό» πρόκρισης του Ολυμπιακού στο top-24 του Champions League με τον Άγιαξ. Κόντρα στον Βόλο ο Μεντιλίμπαρ όπως και αναμενόταν εκμεταλλεύτηκε το βάθος του ρόστερ του, τους άλλαξε όλους και πήρε αυτό που ήθελε σε όλα τα επίπεδα.

Και στο βαθμολογικό καθώς το γκολ του Ελ Κααμπί έφερε το «τρίποντο», και στο ψυχολογικό καθώς όλα είναι όπως πρέπει πριν το ταξίδι για το Άμστερνταμ αλλά και στο κομμάτι της «φρεσκάδας» όσων θα παίξουν κόντρα στον Άγιαξ. Ο Βάσκος τεχνικός προφύλαξε όλη την ομάδα που ετοιμάζει να ρίξει στο μεγάλο ματς της Τετάρτης και αυτό είναι ένα τεράστιο κέρδος για τον Ολυμπιακό. Και απέναντι στην Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός πήγε ξεκούραστος και πέτυχε, το ίδιο θέλει τώρα να επαναλάβει και με τον Άγιαξ.

Θα χρειαστεί βεβαίως να είναι πιο προσεκτικός από ότι με τους γερμανούς που τους επέτρεψε στο πρώτο ημίχρονο να βγάλουν τόσες πολλές σημαντικές ευκαιρίες. Ο Τζολάκης είναι σε εξαιρετική κατάσταση (και το έδειξε και με τον Βόλο στα δύο σουτ που έβγαλε στο δίλεπτο των ευκαιριών των φιλοξενούμενων, 56-57) όμως δεν χρειάζεται να δοκιμάζονται τα ρεφλέξ, οι αντοχές και οι επεμβάσεις του σε τόσο μεγάλο βαθμό.

Κόντρα στον Άγιαξ ο Ολυμπιακός θα παίξει με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τον ίδιο στο ματς της χρονιάς (έως το επόμενο…) ξέροντας πως απέναντι του έχει μια ομάδα που δεν διαθέτει την αίγλη του παρελθόντος όμως αν δεν την «ζυγίσει» σωστά και όπως πρέπει θα έχει «θέματα». Ο Άγιαξ που στο μεγαλύτερο διάστημα της φετινής σεζόν, έως και τα τέλη του Νοεμβρίου, ήταν σάκος του μποξ στο Champions League με 5/5 ήττες και με κάκιστη παρουσία και στις ολλανδικές διοργανώσεις, έχει βρει έναν πολύ καλύτερο ρυθμό και παρουσία.

Το 1/11 που «τρέχει» από τις 2/12 που νίκησε την Γκρόνιγκεν στην έδρα του με 2-0 έως το αντίστοιχο χθεσινό 2-0 επί της Φόλενταμ δείχνει την διαφορά. Από εκεί που οι ήττες «έπεφταν βροχή», σε όλο αυτό το διάστημα των 11 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις έχει μια ήττα. Βαριά μεν καθώς συνετρίβη από την Άλκμααρ εκτός έδρας με 6-0 για το κύπελλο, όμως συνολικά η εικόνα του απέχει παρασάγγας από αυτή που μας είχε συνηθίσει φέτος.

Συν τοις άλλοις μπορεί ως σύνολο να μην «τρομάζει» κανένα, όμως ατομικά ο Άγιαξ διαθέτει σπουδαία ταλέντα που είναι σίγουρο πως κάποια από αυτά θα μας απασχολήσουν στο μέλλον. Όπως ο Γιούρι Μπαας που πέτυχε με κεφαλιές τα δύο γκολ με την Φόλενταμ, ο αριστεροπόδαρος κεντρικός αμυντικός του Άγιαξ που είναι στην κατηγορία wonderkid.

Όπως και να έχει είναι δεδομένο πως την Τετάρτη κανείς δεν πρόκειται να… χαριστεί στους ερυθρόλευκους που χρειάζεται να κάνουν ένα ακόμη μεγάλο ματς για να πάρουν αυτό που θέλουν ώστε να βρεθούν στα νοκ-άουτ του Champions League. Παίζοντας για τη νίκη που τους εξασφαλίζει (ένα σενάριο μόνο τους αφήνει έξω όπου για να επαληθευθεί θα πρέπει να γίνουν μαγικά…) παρότι και η ισοπαλία κατά πολύ σημαντικό ποσοστό (πάνω από 60%) φαίνεται πως τους δίνει την πρόκριση.

