Η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες Ολυμπιακού και ΑΕΚ

Ολοκληρώθηκε το σημερινό πρόγραμμα της Super League, με τον Ολυμπιακό να κερδίζει τον Βόλο στο «Γ. Καραϊσκάκης» με 1-0, την ΑΕΚ να επικρατεί του Αστέρα στην Τρίπολη με 1-0 και την ΑΕΛ Novibet να κάμπτει την αντίσταση του Πανσερραϊκού με 1-0.

Μετά τα αποψινά αποτελέσματα, η ΑΕΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση με 44 βαθμούς και ο Ολυμπιακός στη δεύτερη με 42, έχοντας όμως ένα παιχνίδι λιγότερο, καθώς εκκρεμεί το ματς με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Την επόμενη Κυριακή (1/2, 21:00) μάλιστα οι Κιτρινόμαυροι κοντράρονται με τους Ερυθρόλευκους στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο σημαντικότερο παιχνίδι της 19ης αγωνιστικής.

Από εκεί και πέρα, η ΑΕΛ Novibet με τη νίκη που πήρε απόψε απέναντι στον Πανσερραϊκό έφτασε τους 16 βαθμούς και ανέβηκε στην 10η θέση της βαθμολογίας.

Αύριο (25/1), υπάρχουν τα παιχνίδια Άρης – Λεβαδειακός (16:00), ΟΦΗ – Παναιτωλικός (17:30) και Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (19:30). Υπενθυμίζουμε ότι το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον ΠΑΟΚ αναβλήθηκε, μετά από σχετικό αίτημα που κατέθεσε η ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Ολυμπιακός – Βόλος 1-0

Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ 0-1

ΑΕΛ Νοvibet – Πανσερραϊκός 1-0

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

16:00 Άρης – Λεβαδειακός

17:30 ΟΦΗ – Παναιτωλικός

19:30 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

*Το Κηφισιά – ΠΑΟΚ, που ήταν προγραμματισμένο για τις 25 Ιανουαρίου, αναβλήθηκε.



H βαθμολογία της Super League



Η επόμενη αγωνιστική (19η) στη Super League

Σάββατο 31 Ιανουαρίου

17:00 Παναιτωλικός – Άρης

18:00 Ατρόμητος – ΟΦΗ

20:00 Βόλος – ΑΕΛ Novibet

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου

16:00 Λεβαδειακός – Αστέρας AKTOR

17:30 Παναθηναϊκός – Κηφισιά

19:30 ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός

21:00 ΑΕΚ – Ολυμπιακός