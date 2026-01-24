Η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες Ολυμπιακού και ΑΕΚ – Ντέρμπι την επόμενη αγωνιστική
Έτσι έχει η βαθμολογία της Super League μετά τις τρεις αναμετρήσεις του Σαββάτου (24/1) – Τα αποτελέσματα, το υπόλοιπο πρόγραμμα, η βαθμολογία και η 19η αγωνιστική που περιλαμβάνει ένα μεγάλο ντέρμπι
Ολοκληρώθηκε το σημερινό πρόγραμμα της Super League, με τον Ολυμπιακό να κερδίζει τον Βόλο στο «Γ. Καραϊσκάκης» με 1-0, την ΑΕΚ να επικρατεί του Αστέρα στην Τρίπολη με 1-0 και την ΑΕΛ Novibet να κάμπτει την αντίσταση του Πανσερραϊκού με 1-0.
Μετά τα αποψινά αποτελέσματα, η ΑΕΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση με 44 βαθμούς και ο Ολυμπιακός στη δεύτερη με 42, έχοντας όμως ένα παιχνίδι λιγότερο, καθώς εκκρεμεί το ματς με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Την επόμενη Κυριακή (1/2, 21:00) μάλιστα οι Κιτρινόμαυροι κοντράρονται με τους Ερυθρόλευκους στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο σημαντικότερο παιχνίδι της 19ης αγωνιστικής.
Από εκεί και πέρα, η ΑΕΛ Novibet με τη νίκη που πήρε απόψε απέναντι στον Πανσερραϊκό έφτασε τους 16 βαθμούς και ανέβηκε στην 10η θέση της βαθμολογίας.
Αύριο (25/1), υπάρχουν τα παιχνίδια Άρης – Λεβαδειακός (16:00), ΟΦΗ – Παναιτωλικός (17:30) και Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (19:30). Υπενθυμίζουμε ότι το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον ΠΑΟΚ αναβλήθηκε, μετά από σχετικό αίτημα που κατέθεσε η ομάδα της Θεσσαλονίκης.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής της Super League
Σάββατο 24 Ιανουαρίου
Ολυμπιακός – Βόλος 1-0
Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ 0-1
ΑΕΛ Νοvibet – Πανσερραϊκός 1-0
Κυριακή 25 Ιανουαρίου
16:00 Άρης – Λεβαδειακός
17:30 ΟΦΗ – Παναιτωλικός
19:30 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός
*Το Κηφισιά – ΠΑΟΚ, που ήταν προγραμματισμένο για τις 25 Ιανουαρίου, αναβλήθηκε.
H βαθμολογία της Super League
Η επόμενη αγωνιστική (19η) στη Super League
Σάββατο 31 Ιανουαρίου
17:00 Παναιτωλικός – Άρης
18:00 Ατρόμητος – ΟΦΗ
20:00 Βόλος – ΑΕΛ Novibet
Κυριακή 1 Φεβρουαρίου
16:00 Λεβαδειακός – Αστέρας AKTOR
17:30 Παναθηναϊκός – Κηφισιά
19:30 ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός
21:00 ΑΕΚ – Ολυμπιακός
