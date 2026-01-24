sports betsson
Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ 0-1: Πέρασε από την Αρκαδία με σκόρερ τον Γιόβιτς (vids)
Ποδόσφαιρο 24 Ιανουαρίου 2026, 21:37

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ 0-1: Πέρασε από την Αρκαδία με σκόρερ τον Γιόβιτς (vids)

Με ένα γκολ του Λούκα Γιόβιτς η ΑΕΚ επικράτησε με 1-0 του Αστέρα Τρίπολης πριν υποδεχτεί τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι κορυφής. Φώναξαν για φάουλ στη φάση του γκολ οι Αρκάδες.

Σύνταξη
Με τη… φόρα του Γιόβιτς η ΑΕΚ πέρασε από την Τρίπολη! Αν και δεν βρέθηκε σε καλό βράδυ η Ένωση, επικράτησε με 1-0 του Αστέρα για τη 18η αγωνιστική της Super League χάρη σε εξαιρετικό γκολ του Σέρβου φορ και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας με ματς παραπάνω από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, μία εβδομάδα πριν το ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας με τους Πειραιώτες.

Διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ οι γηπεδούχοι στο ξεκίνημα του γκολ των «κιτρινόμαυρων» οι οποίοι γλίτωσαν στις καθυστερήσεις με τρομερή επέμβαση του Στρακόσα.

Πώς ξεκίνησαν

Ο Παπαδόπουλος ήταν στο τέρμα για τον Αστέρα και στην άμυνα οι Άλχο, Τριανταφυλλόπουλος, Ιβάνοφ και Σιλά. Οι Τζανδάρης και Μούμο ήταν στον άξονα, ο Μακέντα στην κορυφή της επίθεσης και πίσω του οι Καλτσάς, Μπαρτόλο και Κετού.

Για την ΑΕΚ κάτω από τα δοκάρια ήταν ο Στρακόσα και τετράδα στην άμυνα οι Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος. Στον άξονα ξεκίνησαν οι Πινέδα, Μάνταλος, στα άκρα οι Λιούμπισιτς, Κοϊτά και στην επίθεση οι Βάργκα, Γιόβιτς.

Ανοιχτό ματς, προβάδισμα με Γιόβιτς η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ μπήκε πολύ δυνατά στο ματς και είχε ένα εξαιρετικό πρώτο πεντάλεπτο όπου απείλησε με Μάνταλο, Koϊτά και Γιόβιτς. Στη συνέχεια ο Αστέρας έβαλε δύσκολα στην Ένωση πιέζοντας ψηλά καθώς της δημιούργησε προβλήματα στην ανάπτυξη.

Μάλιστα είχε προϋποθέσεις σε κάποιες γρήγορες μεταβάσεις για να απειλήσει, αλλά τα χαλούσε στην τελική προσπάθεια. Στο 26’ ο Παπαδόπουλος έβγαλε δύσκολα με το πόδι ένα σουτ του Κοϊτά και στο 38’ ήρθε το γκολ για τους «κιτρινόμαυρους».

Ο Πήλιος έτρεξε την πλευρά, ο Βάργκα έστρωσε στον Γιόβιτς που με υπέροχο τελείωμα από το ύψος της περιοχής έκανε το 0-1. Οι Αρκάδες φώναξαν για φάουλ του Πήλιου στην αρχή της φάσης, αλλά το γκολ μέτρησε κανονικά. Στο 45+1’ από σέντρα του Ρότα ο Βάργκα αστόχησε αμαρκάριστος σε κεφαλιά.

Την έσωσε ο Στρακόσα

Στο δεύτερο μέρος η ΑΕΚ έδωσε χώρο στον Αστέρα ο οποίος παρότι είχε την μπάλα, δυσκολευόταν να απειλήσει. Οι παίκτες της Ένωσης έκαναν πολλά λάθη και μετά από ένα του Ζοάο Μάριο στο 76′ οι γηπεδούχοι έχασαν σπουδαία ευκαιρία όταν ο Εμμανουηλίδης γύρισε από τα δεξιά, ο Τζοακίνι άφησε με τακουνάκι και ο Μπαρτόλο από κοντά αστόχησε. Τρία λεπτά μετά ήρθε και η μοναδική καλή στιγμή της ΑΕΚ στο δεύτερο μέρος, με τον Μουκουντί να αστοχεί σε κεφαλιά από σέντρα του Ελίασον.

Ο Αστέρας πίεσε στα τελευταία λεπτά, κέρδισε πολλά φάουλ γύρω από την αντίπαλη περιοχή και ένα εξ αυτών οδήγησε στη μεγαλύτερη ευκαιρία του ματς. Ο Κετού έπιασε γυριστή κεφαλιά και ο Στρακόσα με τρομερή επέμβαση έδιωξε σε κόρνερ. Στο κόρνερ ανέβηκε και ο Παπαδόπουλος, η ΑΕΚ έκλεψε την μπάλα και πήγε να σκοράρει σε κενό τέρμα, αλλά ο Ελίασον γλίστρησε και χάθηκε η ευκαιρία που ήταν και η τελευταία στο παιχνίδι.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η επέμβαση του Στρακόσα γλίτωσε την ΑΕΚ από το σοκ στις καθυστερήσεις.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Η γκολάρα του Γιόβιτς έδωσε τη λύση στην ΑΕΚ σε ένα κακό βράδυ γενικά για την Ένωση.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Ζοάο Μάριο μπήκε αλλαγή και δεν σταμάτησε να κάνει λάθη, με τον Νίκολιτς να μην δικαιώνεται για την επιλογή του.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Δεν είχε δύσκολες φάσεις ο Ευαγγέλου πέρα από εκείνη του γκολ της ΑΕΚ που οι παίκτες του Αστέρα φώναξαν για φάουλ του Πήλιου στον Καλτσά.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Ο Τσακαλίδης δεν φώναξε τον Ευαγγέλου στη φάση του γκολ, θεωρώντας προφανώς πως δεν υπήρχε παράβαση του Πήλιου.

ΣΚΟΡΕΡ:

Γιόβιτς (38’)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Αστέρας Τρίπολης (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Άλχο (70′ Δεληγιαννίδης), Τριανταφυλλόπουλος, Ιβάνοφ, Σιλά, Τζανδάρης (70′ Εντερ), Μούμο (83′ Μεντιέτα), Καλτσάς (70′ Εμμανουηλίδης), Μπαρτόλο, Κετού, Μακέντα (17′ Γιοακίνι)

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μάνταλος (58′ Μαρίν), Πινέδα, Κοϊτά (58′ Ζοάο Μάριο), Λιούμπισιτς (73′ Ελίασον), Βάργκα (73′ Ζίνι), Γιόβιτς (91′ Καλοσκάμης)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης (1/2, 16:00)
ΑΕΚ – Ολυμπιακός (1/2, 21:00)

