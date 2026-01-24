sports betsson
Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
ΑΕΛ Novibet-Πανσερραϊκός 1-0: Άλμα των Θεσσαλών στη 10η θέση μέσω VAR, «βύθισαν» τους φιλοξενούμενους (vid)
Ποδόσφαιρο 24 Ιανουαρίου 2026, 22:04

ΑΕΛ Novibet-Πανσερραϊκός 1-0: Άλμα των Θεσσαλών στη 10η θέση μέσω VAR, «βύθισαν» τους φιλοξενούμενους (vid)

Τρίποντο-χρυσάφι για τη ΑΕΛ Novibet στο ντέρμπι των ουραγών. Η Θεσσαλική ομάδα ανέβηκε στη 10η θέση, φτάνοντας στους 16 βαθμούς. Ο Πανσερραϊκός (τελευταίος με 8 βαθμούς)

Σύνταξη
Από το καλό στο καλύτερο η ΑΕΛ Novibet. Η Θεσσαλική ομάδα πήρε νίκη-ανάσα στο ντέρμπι των ουραγών για την 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League και έκανε άλμα καθώς ανέβηκε στην 10η θέση. Είναι η δεύτερη σερί νίκη της ΑΕΛ με τον Παντελίδη στον πάγκο της, ενώ προηγήθηκαν δυο ισοπαλίες και μια ήττα (αυτή στο ντεμπούτο του με τον Λεβαδειακό). Το χρυσό γκολ για τους γηπεδούχους πέτυχε ο Σαγκάλ και μέτρησε μέσω VAR.

Χειρότερα δεν γίνεται για τον Πανσερραϊκό που «βυθίζεται» καθώς είναι τελευταίος με 8 βαθμούς. Για τους φιλοξενούμενους ακυρώθηκαν ως οφσάιντ δυο γκολ του Πανσερραϊκού, πρώτα του Καρέλη στο 51’ και μετά του Τεσέιρα στο 81’.

Στο 90+6′ ο Πανσερραϊκός έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Μπρουκς με κόκκινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα στον Κοσουνού.

Το VAR (Ζαμπαλάς) είχε πολύ δουλειά καθώς ο διαιτητής Κόκκινος (Χαλκιδικής) δεν πέτυχε φάση.

Φοβερή απόκρουση Τσομπανίδη

Η πρώτη ευκαιρία του αγώνα χάθηκε από την ΑΕΛ Novibet στο 14’, όταν ο Τσομπανίδης απομάκρυνε σουτ του Τούμτα. Στο 16’ οι γηπεδούχοι έχασαν διπλή ευκαιρία, αρχικά ο Τσοπανίδης είπε «όχι» σε σουτ του Σαγκάλ, ενώ μετά η μπάλα έφυγε άουτ σε κεφαλιά του Γκαράτε. Ο Σαγκάλ έκανε κάκιστο τελείωμα από καλή θέση στο 28’ και η μπάλα έφυγε πλάγιο άουτ!

Η πρώτη τελική προσπάθεια για τον Πανσερραϊκό ήταν στο 31’ αλλά ο Αναγνωστόπουλος μπλόκαρε κεφαλιά του Ίβαν από σέντρα του Λύρατζη. Οι φιλοξενούμενοι «ζεστάθηκαν» και στο 39’ έχασαν τεράστια ευκαιρία (άουτ) με δυνατό σουτ του Ριέρα, από κάθετη πάσα του Δοϊρανλή.

Η κορυφαία ευκαιρία του πρώτου μέρους για την ΑΕΛ χάθηκε στις καθυστερήσεις του α’ μέρους με μεγάλη απόκρουση του Τσομπανίδη σε κεφαλιά του Παντελάκη (45+3’)

Με γκολ από τα αποδυτήρια

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου προηγήθηκε η ΑΕΛ. Το γκολ πέτυχε ο Σαγκάλ με κεφαλιά στο 46’ (και μέτρησε μέσω του VAR). Ο Πανσερραϊκός πίεσε αλλά η ΑΕΛ κράτησε το προβάδισμα.

«ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΝΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ κ. ΛΑΝΟΥΑ!», ανέφερε ο Πανσερραϊκός στη διάρκεια του αγώνα!

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Το γεγονός ότι η ΑΕΛ προηγήθηκε στο 46’ και αυτό έδωσε ηθικό στους γηπεδούχους.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Ο Σαγκάλ σκόραρε για τρίτη σερί αγωνιστική με τη φανέλα της ΑΕΛ. Ήταν από τους πιο δραστήριους παίκτες της θεσσαλικής ομάδας.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο ‘Ιβαν δεν φαινόταν επιθετικά και είναι ο πρώτος που έγινε αλλαγή στον Πανσερραϊκό.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μεγάλα χάλια ο ρέφερι. Αρχικά ο Κόκκινος (Χαλκιδικής) ακύρωσε για επιθετικό φάουλ στον γκολκίπερ Τσομπανίδη το γκολ (1-0) του Σαγκάλ, όμως κλήθηκε στο VAR και (σωστά) το μέτρησε. Ο ρέφερι πήγε δεύτερη φορά σε on field review και πήρε πίσω πέναλτι υπέρ του Πανσερραϊκού, καθώς δεν υπήρχε χέρι του Ατανάσοφ. Στο 90+6′ έδειξε κίτρινη στον Μπρουκς που αναβάθμισε σε κόκκινη μέσω VAR. Ο βοηθός Μάτσας (Ηρακλείου) ακύρωσε δυο γκολ του Πανσερραϊκού, του Καρέλη στο 51’ και του Τεσέιρα στο 81’.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Είχε πολύ δουλειά το VAR. Με παρέμβαση Ζαμπαλά μέτρησε το 1-0 υπέρ της ΑΕΛ, ενώ έκανε και δεύτερη στο 60’, με αποτέλεσμα ο ρέφερι να πάρει πίσω το πέναλτι υπέρ του Πανσερραϊκού. Εκανε παρέμβαση (3η!) και για την αποβολή του Μπρουκς. Στο 40’ εξέτασε περίπτωση πέναλτι υπέρ της ΑΕΛ (του Τσοπανίδη στον Γκαράτε), όμως δεν διαπίστωσε παράβαση του γκολκίπερ με τα χέρια του.

ΣΚΟΡΕΡ: 46’ Σαγκάλ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΕΛ Novibet: Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Όλαφσον, Ηλιάδης, Παντελάκης (86’ Κοσονού), Φεριγκρά, Σουρλής, Ατανάσοφ (74’ Χατζηστραβός), Σαγκάλ (86’ Πασάς), Γκαράτε (62’ Ναόρ), Τούπτα (86’ Μούργος),

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Τσομπανίδης, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Φέλτες, Ντε Μάρκο (79’ Μασκανάκης), Καλίνιν, Ομεόνγκα, Δοϊρανλής (68’ Δοϊρανλής), Ριέρα (79’ Μπρουκς), Καρέλης, ‘Ιβαν (54’ Τεσέιρα)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

31/1 Βόλος-ΑΕΛ Novibet

1/2 ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός

Τραμπ: Η ευημερία των Big Tech τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του στην εξουσία

Τραμπ: Η ευημερία των Big Tech τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του στην εξουσία

Γροιλανδία: Οι δυτικοί σύμμαχοι ενισχύουν την παρουσία τους στην Αρκτική [γράφημα]

Γροιλανδία: Οι δυτικοί σύμμαχοι ενισχύουν την παρουσία τους στην Αρκτική [γράφημα]

