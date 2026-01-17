Πανσερραϊκός – Κηφισιά 2-1: Νίκη μετά από 3,5 μήνες (vid)
Με γκολ του Μασκανάκη στο 90+2', ο Πανσερραϊκός επικράτησε με 2-1 της Κηφισιάς για την 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League - Πρώτη νίκη μετά από 3.5 μήνες για τους Σερραίους.
- Δεν υπάρχει εύκολος δρόμος για τη «νίκη» του Τραμπ στο Ιράν - «Δεν μπορεί να γίνει επανάληψη της Βενεζουέλας»
- Συρία: Οι Κούρδοι κατηγορούν την κυβέρνηση για προδοσία – Σε εξέλιξη βίαιες συγκρούσεις
- Ο Τραμπ προσκάλεσε τον Ερντογάν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα
- ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες προειδοποιεί για τις ισχυρές δυνάμεις που υποσκάπτουν τη διεθνή συνεργασία
Ο Πανσερραϊκός πήρε μία τεράστια νίκη και είναι ακόμα… ζωντανός! Με γκολ του Μασκανάκη στο 90+2′ (είχε περάσει αλλαγή δύο λεπτά πριν!) οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 2-1 και ανατροπή της Κηφισιάς, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Αυτή ήταν μόλις η δεύτερη νίκη του Πανσερραϊκού στο φετινό πρωτάθλημα και η πρώτη από τις 4 Οκτωβρίου του 2025! Έτσι, αν και παραμένει σταθερά στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, ανέβηκε στους 8 πόντους και έβαλε… φωτιά στην ουρά, με την ΑΕΛ να είναι ακριβώς από πάνω με 10 βαθμούς. Η Κηφισιά παραμένει στην 8η θέση με 19 βαθμούς.
Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 30ο λεπτό, στην πρώτη τους φάση στο ματς. Ο Ζέρσον με υπέροχη κάθετη πάσα βρήκε τον Χριστόπουλο, ο οποίος μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε σωστά, κάνοντας το 1-0.
Στο 59’ ο Πανσερραϊκός ισοφάρισε. Ο Λύρατζης εκτελούσε ένα φάουλ από δεξιά, η μπάλα κόλλησε στην περιοχή του Ραμίρες και ο Γκελασβίλι με σουτ από το πέναλτι έκανε το 1-1. Στο 90′ πέρασε αλλαγή στο ματς ο Μασκαράκης και δύο λεπτά μετά έβαλε το «χρυσό» γκολ της νίκης! Στο 90+2’ ο Καρέλης έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο Μασκανάκης από κοντά πλάσαρε για το 2-1.
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Φέλτες, Γκελασβίλι, Κάλινιν, Τσαούσης, Λύρατζης, Λιάσος (46’ Καρέλης), Δοϊρανλής, Ομεόνγκα, Σοφιανός (53’ Μπρουκς), Ιβάν (89’ Μασκανάκης)
ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Πέτκοφ, Έμπο (90+4’ Μούσιολικ), Κονατέ (63’ Πέρεθ), Μαϊντάνα, Ούγκο Σόουζα, Πόμπο, Αντονίσε, Ζέρσον Σόουζα (Νούνελι), Αμανί (63’ Σιμόν), Χριστόπουλος (75’ Θεοδωρίδης)
- Άρης Betsson – Περιστέρι Betsson 93-75: Στο «Final-8» του Κυπέλλου οι «κίτρινοι», με 14/29 τρίποντα! (vid)
- LIVE: Ελλάδα – Τουρκία
- Χόφενχαϊμ – Λεβερκούζεν 1-0: Ήττα για τις «ασπιρίνες» πριν τον Ολυμπιακό
- Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε την επιστροφή του Κάτρη
- Τραυματίστηκε ο βασικός τερματοφύλακας της Λεβερκούζεν – Λίγες ημέρες πριν το ματς με τον Ολυμπιακό
- Super League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Πανσερραϊκού (pic)
- Ολυμπιακός – Μαρούσι 104-89: Νέα «100άρα» και 14/14 για τους Πειραιώτες (vid)
- Πανσερραϊκός – Κηφισιά 2-1: Νίκη μετά από 3,5 μήνες (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις