Πανσερραϊκός – Κηφισιά 2-1: Νίκη μετά από 3,5 μήνες (vid)

Ο Πανσερραϊκός πήρε μία τεράστια νίκη και είναι ακόμα… ζωντανός! Με γκολ του Μασκανάκη στο 90+2′ (είχε περάσει αλλαγή δύο λεπτά πριν!) οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 2-1 και ανατροπή της Κηφισιάς, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Αυτή ήταν μόλις η δεύτερη νίκη του Πανσερραϊκού στο φετινό πρωτάθλημα και η πρώτη από τις 4 Οκτωβρίου του 2025! Έτσι, αν και παραμένει σταθερά στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, ανέβηκε στους 8 πόντους και έβαλε… φωτιά στην ουρά, με την ΑΕΛ να είναι ακριβώς από πάνω με 10 βαθμούς. Η Κηφισιά παραμένει στην 8η θέση με 19 βαθμούς.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 30ο λεπτό, στην πρώτη τους φάση στο ματς. Ο Ζέρσον με υπέροχη κάθετη πάσα βρήκε τον Χριστόπουλο, ο οποίος μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε σωστά, κάνοντας το 1-0.

Στο 59’ ο Πανσερραϊκός ισοφάρισε. Ο Λύρατζης εκτελούσε ένα φάουλ από δεξιά, η μπάλα κόλλησε στην περιοχή του Ραμίρες και ο Γκελασβίλι με σουτ από το πέναλτι έκανε το 1-1. Στο 90′ πέρασε αλλαγή στο ματς ο Μασκαράκης και δύο λεπτά μετά έβαλε το «χρυσό» γκολ της νίκης! Στο 90+2’ ο Καρέλης έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο Μασκανάκης από κοντά πλάσαρε για το 2-1.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Φέλτες, Γκελασβίλι, Κάλινιν, Τσαούσης, Λύρατζης, Λιάσος (46’ Καρέλης), Δοϊρανλής, Ομεόνγκα, Σοφιανός (53’ Μπρουκς), Ιβάν (89’ Μασκανάκης)

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Πέτκοφ, Έμπο (90+4’ Μούσιολικ), Κονατέ (63’ Πέρεθ), Μαϊντάνα, Ούγκο Σόουζα, Πόμπο, Αντονίσε, Ζέρσον Σόουζα (Νούνελι), Αμανί (63’ Σιμόν), Χριστόπουλος (75’ Θεοδωρίδης)