Super League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Πανσερραϊκού (pic)

Μόλις ένα παιχνίδι περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα της Super League και αυτό διεξήχθη στις Σέρρες. Εκεί όπου ο Πανσερραϊκός υποδέχθηκε στην Κηφισιά και κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες ύστερα από τρεις μήνες και δέκα σερί ήττες, επικρατώντας με 2-1, για την 17η αγωνιστική.

Έτσι οι Σερραίοι ανέβηκαν στους 8 πόντους, παραμένουν τελευταίοι, όμως πλησίασαν πλησίασαν την ΑΕΛ Novibet, τον Ατρόμητο και τον Αστέρα Τρίπολης. Θυμίζουμε πως το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τους Αρκάδες έχει αναβληθεί ύστερα από σχετικό αίτημα που κατέθεσαν οι Ερυθρόλευκοι ενόψει των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής:

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

Πανσερραϊκός – Κηφισιά 2-1

Κυριακή 18 Ιανουαρίου

17:00 ΑΕΛ Novibet – Άρης

19:00 ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

21:00 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

18:00 Παναιτωλικός – Λεβαδειακός

20:00 Βόλος – Ατρόμητος

*Το Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός, που ήταν προγραμματισμένο για τις 17 Ιανουαρίου, αναβλήθηκε.

Η βαθμολογία της Super League:

H επόμενη αγωνιστική

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

17:00 Ολυμπιακός – Βόλος

19:30 Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ

20:00 ΑΕΛ Νοvibet – Πανσερραϊκός

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

16:00 Άρης – Λεβαδειακός

17:30 ΟΦΗ – Παναιτωλικός

19:30 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

*Το Κηφισιά – ΠΑΟΚ αναβλήθηκε