«Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού ο Μπρόζοβιτς»

Δημοσίευμα από την Τουρκία αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Μαρσέλο Μπρόζοβιτς, ο οποίος αγωνίζεται στην Αλ Νασρ από το 2023.

Ο Μπενίτεθ θέλει τον 33χρονο Κροάτη σούπερ σταρ στην ομάδα, ενώ και η Ίντερ εξετάζει το σενάριο επιστροφής του στον σύλλογο, με τη Γιουβέντους επίσης να διεκδικεί τον παίκτη.

Το ρεπορτάζ για τον Μπρόζοβιτς

Υπενθυμίζεται ότι ο Μπρόζοβιτς υπέγραψε από την Ίντερ στο σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας έναντι 25 εκατ. ευρώ και για την επιστροφή του στην Ευρώπη χρειάζεται ένα ποσό της τάξεως των 4-5 εκατ. ευρώ.

Στην παρουσία του στην Αλ Νασρ έχει καταγράψει εδώ και δυόμιση χρόνια, 8 γκολ και 22 ασίστ συνολικά.