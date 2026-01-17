«Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού ο Μπρόζοβιτς»
Νέο μεταγραφικό σενάριο για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ ενδιαφέρεται για τον Μαρσέλο Μπρόζοβιτς της Αλ Νασρ.
Δημοσίευμα από την Τουρκία αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Μαρσέλο Μπρόζοβιτς, ο οποίος αγωνίζεται στην Αλ Νασρ από το 2023.
Ο Μπενίτεθ θέλει τον 33χρονο Κροάτη σούπερ σταρ στην ομάδα, ενώ και η Ίντερ εξετάζει το σενάριο επιστροφής του στον σύλλογο, με τη Γιουβέντους επίσης να διεκδικεί τον παίκτη.
Το ρεπορτάζ για τον Μπρόζοβιτς
🚨🆕 #AlNassr 🇭🇷
Marcelo Brozović targeted by Panathinaikos!
📋 Rafa Benitez wants the Croatian star as a player-coach.
💰 Around €4-5m fee mentioned for a return to Europe.
📌 Inter and Juventus also monitoring the midfielder’s situation. pic.twitter.com/aZH1QxFwfe
— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 17, 2026
Υπενθυμίζεται ότι ο Μπρόζοβιτς υπέγραψε από την Ίντερ στο σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας έναντι 25 εκατ. ευρώ και για την επιστροφή του στην Ευρώπη χρειάζεται ένα ποσό της τάξεως των 4-5 εκατ. ευρώ.
Στην παρουσία του στην Αλ Νασρ έχει καταγράψει εδώ και δυόμιση χρόνια, 8 γκολ και 22 ασίστ συνολικά.
