Η μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό έχει ολοκληρωθεί πλέον και στο τυπικό της σκέλος, ως προς την ανταλλαγή εγγράφων, μετά την προφορική συμφωνία που υπήρξε με τη Γοδόι Κρουζ το απόγευμα της Παρασκευής (16/1).

Μάλιστα λίγες ώρες αργότερα ο Παναθηναϊκός προανήγγειλε τον 20χρονο εξτρέμ με ένα όμορφο βίντεο «γεμάτο» εικόνες και ήχους από την χώρα του την Αργεντινή.

Ο 20χρονος Αργεντινός εξτρέμ, που όπως αναφέρουν οι Αργεντινοί δημοσιογράφοι αποχαιρέτισε ήδη τους συμπαίκτες του, αναμένεται στην Αθήνα μαζί με την οικογένειά του στις 15:15 της Κυριακής (18/1), προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Ο Αντίνο αποχωρεί από την Γοδόι Κρουζ έχοντας αγωνιστεί 45 φορές με την πρώτη ομάδα, ενώ πέτυχε οκτώ γκολ και έδωσε πέντε ασίστ. Οι «πράσινοι» πάλεψαν πολύ για αυτή τη μεταγραφή και κατάφεραν τελικά να κάνουν τον παίκτη δικό τους με συμβόλαιο ως το 2030.