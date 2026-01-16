Παναθηναϊκός: Οριστική συμφωνία με τον Αντίνο

Παίκτης του Παναθηναϊκού πρέπει να θεωρείται ο Σαντίνο Αντίνο. Μετά από πολυήμερες διαπραγματεύσεις, τα ξημερώματα της Παρασκευής οι «πράσινοι» έφτασαν σε οριστική συμφωνία με τη Γοδόι Κρους και τον πρόεδρό της Χοσέ Μανσούρ, οι Αργεντίνοι έστειλαν τα σχετικά έγγραφα και έτσι όλα δείχνουν ότι έχουν απομείνει μονάχα τα τυπικά για να ντυθεί ο 20χρονος μεσοεπιθετικός στα «πράσινα».

Πλέον, αν όντως επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες από την «χώρα του τάγκο» αφού όπως έχει αποδειχθεί με τη συγκεκριμένη ομάδα πρέπει κανείς να κρατάει… μικρό καλάθι, ο Αντίνο αναμένεται να μπει άμεσα στο αεροπλάνο για την Ελλάδα, ώστε να περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και ακολούθως να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό το οποίο θα έχει διάρκεια 3,5 χρόνων, ως το καλοκαίρι του 2029, με αποδοχές που θα ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ.

Κοντά στα 13,5 εκατ. ευρώ το κόστος της μεταγραφής του Αντίνο

Σύμφωνα με όσα διαρρέουν από την Αργεντινή, η αγορά του Αντίνο θα είναι η πιο δαπανηρή στην ιστορία του Παναθηναϊκού, πάνω από αυτές των Μιχάλη Κωνσταντίνου από τον Ηρακλή το καλοκαίρι του 2001 και Τζιμπρίλ Σισέ το καλοκαίρι του 2009. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα ρεπορτάζ, των Αργεντινών, το Τριφύλλι θα πληρώσει 10 εκατομμύρια ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του Αντίνο, συν άλλα 3,4 εκατομμύρια ευρώ, αν ο Αντίνο δεν πουληθεί μέσα σε δύο χρόνια.