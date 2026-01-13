Σαντίνο Αντίνο: Η επικοινωνία-τελεσίγραφο για τη συμφωνία Παναθηναϊκού-Γοδόι

Οι πιο έγκυροι Αργεντίνοι δημοσιογράφοι υποστηρίζουν με αναρτήσεις στην πλατφόρμα «Χ» ότι η μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο θα ολοκληρωθεί. Ο Παναθηναϊκός και η Γοδόι Κρουζ συμφώνησαν στους όρους και έχουν αναλάβει τα δέοντα οι δικηγόροι, οι οποίοι ανταλλάσουν έγγραφα και αποτυπώνουν στο χαρτί τα συμφωνηθέντα.

Εφόσον ο πρόεδρος της Γοδόι, ο διαβόητος πλέον, Χοσέ Μανσούρ, δεν υπαναχωρήσει από τα λεγόμενα του με αλλοπρόσαλλες απαιτήσεις της τελευταίας στιγμής, η μεταγραφή θα επισημοποιηθεί στο επόμενο 24ωρο. Ο απρόβλεπτος χαρακτήρας του Αργεντινού παράγοντα είναι ο λόγος που στο «πράσινο» στρατόπεδο τηρούν στάση αναμονής και δεν επιβεβαιώνουν τα περί προφορικής συμφωνίας.

Επίσης, με βάση τους ισχυρισμούς των Αργεντινών ρεπόρτερ, η αγορά του Παναθηναϊκού από τον Αντίνο θα είναι η πιο δαπανηρή στην ιστορία του. Πιο ακριβή από τις αντίστοιχες του Μιχάλη Κωνσταντίνου από τον Ηρακλή το καλοκαίρι του 2001 και του Τζιμπρίλ Σισέ το καλοκαίρι του 2009.

🚨Godoy Cruz ha llegado a un acuerdo de palabra con Panathinaikos para transferir a Santino Andino en €10M por el 75% del pase.

*️⃣Ya trabajan los abogados de los clubes en la redacción de los documentos. El joven delantero firmará hasta junio de 2029. #TratoHecho pic.twitter.com/ldFK88pXwJ — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 13, 2026

Οι δημοσιογράφοι Χέρμαν Γκαρσία Γκρόβα και Σέζαρ Λουίς Μέρλο υποστηρίζουν πως το Τριφύλλι θα πληρώσει 10 εκατομμύρια ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του Αντίνο! Επιπροσθέτως, άλλα δημοσιεύματα προσδιόριζαν το κόστος στα 10,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ υποστήριζαν πως ο Παναθηναϊκός θα καταβάλλει άλλα 3,4 εκατομμύρια ευρώ, αν ο Αντίνο δεν πουληθεί σε δύο χρόνια. Μία συνθήκη που αν ισχύει, ανεβάζει το φημολογούμενο κόστος του 20χρονου εξτρέμ στα 13,6 εκατομμύρια ευρώ!

Ο Αντίνο θα υπογράψει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό για 3,5 χρόνια, μέχρι τον Ιούνιο του 2029. Όσο για τις αποδοχές του 20χρονου εξτρέμ, θα ξεπεράσουν το ένα εκατομμύριο ευρώ ετησίως.

Η επικοινωνία-τελεσίγραφο για Αντίνο και το πραγματικό κόστος

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «In», υπήρξε μία επικοινωνία που αποδείχτηκε κομβική για την επίτευξη συμφωνίας: ανάμεσα στους δύο προέδρους των ομάδων. Ο Γιάννης Αλαφούζος πήρε την πρωτοβουλία να μιλήσει τηλεφωνικά με τον ομόλογο του, Χοσέ Μανσούρ και να αποσπάσει τη θετική απάντηση του.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Αλαφούζος εμφανίστηκε διατεθειμένος να ικανοποιήσει τις περισσότερες απαιτήσεις του Μανσούρ, όμως ταυτόχρονα έθεσε και ένα τελεσίγραφο: είτε θα έκλεινε άμεσα η συμφωνία, είτε ο ίδιος θα απέσυρε το ενδιαφέρον του. Η προειδοποίηση του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού απέδωσε, αφού ο Μανσούρ προτίμησε να μην ρισκάρει να χάσει τόσα χρήματα από την πώληση του Αντίνο.

Βέβαια, ο Μανσούρ εξασφάλισε άκρως συμφέροντες όρους για τη Γοδόι Κρουζ από την πώληση του Αντίνο και αποζημιώθηκε εμμέσως, που δεν πούλησε τον ποδοσφαιριστή στη Ρίβερ Πλέιτ. Οπότε, το «ναι» του Μανσούτ ήταν η φυσιολογική συνέχεια.

Στο μεταξύ, τα αργεντνικά δημοσιεύματα υπερβάλλουν για το κόστος της μεταγραφής του Αντίνο. Το «In» γνωρίζει ότι ο Παναθηναϊκός θα πληρώσει συνολικά 8,3 εκατομμύρια ευρώ για τον Αντίνο, ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το αντίτιμο για τη Γοδόι Κρουζ και η προμήθεια για το μανατζερικό γραφείο «Roc Nations Sport», που εκπροσωπεί τον Αργεντινό εξτρέμ και πίεσε προς όφελος του Τριφυλλιού.