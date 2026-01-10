«Ο πρόεδρος της Γοδόι ενέδωσε στην πίεση και πουλάει τον Αντίνο στον Παναθηναϊκό»

Νέα σημαντική εξέλιξη φαίνεται πως υπάρχει στην υπόθεση του Σαντίνο Αντίνο και τις πιθανότητες να μεταγραφεί από την Αργεντινή στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Αργεντινός δημοσιογράφος, Πάμπλο Καλβάρι, ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ, Χοσέ Μανσούρ, ενδίδει στις πιέσεις του 20χρονου εξτρέμ και ανοίγει τον δρόμο για τη μεταγραφή του στο τριφύλλι.

Δείτε το δημοσίευμα για Αντίνο και Παναθηναϊκό

Se los vengo diciendo. A pesar de las presiones de la sociedad Mansur – Berman, Santino Andino NO jugará en River.

El pibe tiene unos huevos mas grandes que el Monumental y ya decidió su futuro. Y está bien.

Quiere jugar en Europa.

Quiere ser vendido al Parathinaikos de Grecia… pic.twitter.com/rtTDSCvNvB — Pablo Calvari (@pablocalvari) January 10, 2026

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Καλβάρι: «Το παιδί έχει κότσια μεγαλύτερα από το στάδιο Μονουμεντάλ και έχει ήδη αποφασίσει για το μέλλον του. Θέλει να παίξει στην Ευρώπη, θέλει να πουληθεί στον Παναθηναϊκό, παρότι τον πιέζουν να τον… κρεμάσουν, εάν δεν πάει στη Ρίβερ. Αύριο (σήμερα) θα κυκλοφορήσει παντού η είδηση ότι ο Μανσούρ ενέδωσε και ότι η Γοδόι θα πουλήσει επιτέλους τον Αντίνο στην Ελλάδα».

Αν επιβεβαιωθεί αυτό το δημοσίευμα τότε ο Αντίνο ντύνεται στα πράσινα και το… σίριαλ λήγει εδώ. Σε μία υπόθεση η οποία πήγαινε από ανατροπή σε ανατροπή, αλλά σύμφωνα με όσα λένε στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, καταλήγει πλέον σε happy end για το «τριφύλλι».