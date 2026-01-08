Πρόεδρος Γοδόι Κρους για Σαντίνο: «Απορρίφθηκε η πρόταση του Παναθηναϊκού»
Τέλος η υπόθεση Σαντίνο Αντίνο για τον Παναθηναϊκό, με τον πρόεδρο της Γοδόι Κρους να δηλώνει πως η ομάδα του συμφώνησε με την Ρίβερ Πλέιτ για την πώληση του 20χρονου επιθετικού.
Αρνητική εξέλιξη φαίνεται πως παίρνει η υπόθεση Σαντίνο Αντίνο για τον Παναθηναϊκό! Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από δηλώσεις του προέδρου της Γοδόι Κρους, Χοσέ Μανσούρ, ο οποίος ανατρέπει τα δεδομένα που έδειχναν πως η μεταγραφή του 20χρονου άσου στους «πράσινους» ήταν σε καλό δρόμο.
Ο Μανσούρ μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο της Αργεντινής «TyCSports» και αφού ανέφερε πως το «τριφύλλι» κατέθεσε μόνο μία πρόταση για τον παίκτη, η οποία μάλιστα απορρίφθηκε, κάνει λόγο και για συμφωνία με τη Ρίβερ Πλέιτ. Παιχνίδι τακτικής ή πραγματικότητα; Θα φανεί σύντομα.
«Καταλήξαμε σε συμφωνία με τη Ρίβερ, πουλάμε μέρος των δικαιωμάτων του Αντίνο», είπε μεταξύ άλλων ο Μανσούρ που πρόσθεσε πως και ο παίκτης θέλει να πάει εκεί. Όσο για τον Παναθηναϊκό σημείωσε πως «η μόνη προσφορά από τον Παναθηναϊκό απορρίφθηκε».
Το σχετικό δημοσίευμα
🗣️”Llegamos a un acuerdo con #River, vendemos una parte del pase de Andino”
“Queremos ser socios de #River”
“Hay factores externos que confunden al jugador”
“No queremos ser socios de otro equipo”
“La única oferta de #Panathinaikos fue rechazada”
“No tenemos plazos para cerrar la…
— Germán García Grova (@GerGarciaGrova) January 8, 2026
- Πρόεδρος Γοδόι Κρους για Σαντίνο: «Απορρίφθηκε η πρόταση του Παναθηναϊκού»
- Ο Λανουά χάνει τη… σφυρίχτρα όταν δεν φέρνει Γερμανούς διαιτητές
- Ένοχος για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας Άγγλος πρώην διαιτητής της Premier League
- Το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενόψει του αγώνα με τη Βίρτους
- Αντετοκούνμπο μετά την ήττα από τους Γουόριορς: «Να πιστεύουμε ότι θα είναι μία σπουδαία ιστορία επιστροφής»
- Αποκαλυπτικό δημοσίευμα για τη Euroleague: «Ομάδες σχηματίζουν νέα συμμαχία»
- Τι είπε ο Μόντε Μόρις για τις πρώτες του εντυπώσεις από Ολυμπιακό και ευρωπαϊκό μπάσκετ
- Ποδόσφαιρο και κεφαλιές: το αθέατο ρίσκο για τον εγκέφαλο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις