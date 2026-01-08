Πρόεδρος Γοδόι Κρους για Σαντίνο: «Απορρίφθηκε η πρόταση του Παναθηναϊκού»

Αρνητική εξέλιξη φαίνεται πως παίρνει η υπόθεση Σαντίνο Αντίνο για τον Παναθηναϊκό! Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από δηλώσεις του προέδρου της Γοδόι Κρους, Χοσέ Μανσούρ, ο οποίος ανατρέπει τα δεδομένα που έδειχναν πως η μεταγραφή του 20χρονου άσου στους «πράσινους» ήταν σε καλό δρόμο.

Ο Μανσούρ μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο της Αργεντινής «TyCSports» και αφού ανέφερε πως το «τριφύλλι» κατέθεσε μόνο μία πρόταση για τον παίκτη, η οποία μάλιστα απορρίφθηκε, κάνει λόγο και για συμφωνία με τη Ρίβερ Πλέιτ. Παιχνίδι τακτικής ή πραγματικότητα; Θα φανεί σύντομα.

«Καταλήξαμε σε συμφωνία με τη Ρίβερ, πουλάμε μέρος των δικαιωμάτων του Αντίνο», είπε μεταξύ άλλων ο Μανσούρ που πρόσθεσε πως και ο παίκτης θέλει να πάει εκεί. Όσο για τον Παναθηναϊκό σημείωσε πως «η μόνη προσφορά από τον Παναθηναϊκό απορρίφθηκε».

