«Ανεπαρκής η πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Αντίνο, σε αυτή την ομάδα θα καταλήξει πιθανότατα»
Δημοσιογράφος από την Αργεντινή υποστηρίζει πως η Γοδόι Κρουζ βρίσκει χαμηλή την πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Σαντίνο Αντίνο και δημιουγεί νέα δεδομένα στη μεταγραφή του 20χρονου εξτρέμ.
- «Νομίζω αποφύγαμε τα χειρότερα»: Το πρώτο μήνυμα του Γιώργου Λιάγκα μετά το ατύχημα
- Νεκρός σε συντριβή ελικοπτέρου ρώσος μεγιστάνας – Βίντεο
- Πάνω από 40.000 δωρεάν ταξιδιωτικές κάρτες DiscoverEU σε νέους από όλη την ΕΕ, προσφέρει η Κομισιόν – Πόσοι Έλληνες επιλέχθηκαν
- Με εκλεκτή παρέα ο Μαδούρο στη διαβόητη φυλακή του Μπρούκλιν – Μαντζιόνε και Diddy ανάμεσα στους κρατούμενους
Τις προηγούμενες ώρες εντάθηκε η φημολογία περί συμφωνίας του Παναθηναϊκού με τον Σαντίνο Αντίνο και αναμονής της απάντησης της ομάδας του Γοδόι Κρουζ στην πρόταση των πράσινων ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Φαίνεται πως αυτή (η απάντηση) ήρθε και είναι αρνητική από πλευράς Αργεντινών.
Συγκεκριμένα δημοσιογράφος από την χώρα σε ανάρτησή του αποκαλύπτει πως η πρόταση του Παναθηναϊκού κρίθηκε ανεπαρκής για τον 20χρονο εξτρέμ και πώς οι άνθρωποι της Γοδίο εκτιμούν ότι τελικά ο Αντίνο θα καταλήξει στην Ρίβερ Πλέιτ.
Στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται πως ο νεαρός ποδοσφαιριστής δεν έχει αποφασίσει οριστικά στο που θα συνεχίσει την καριέρα του.
Συνεπώς η μεταγραφή – εφόσον ισχύουν όσα αναφέρει ο εν λόγω δημοσιογράφος- του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό φαίνεται πως εξελίσσεται σε… σήριαλ, το οποίο εκτός απροόπτου θα έχει κι άλλα «επεισόδια».
Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός έχοντας σύμμαχο τον ίδιο τον παίκτη θα προσπαθήσει να πιέσει τη Γοδόι Κρούζ ώστε να να τα βρουν στο ποσό της μεταγραφής και η μετακίνησή του στους πράσινους να έχει αίσιο τέλος.
Η ανάρτηση του Χέρμαν Γκαρσία Γκρόβα
🚨{EXCLUSIVO} #GodoyCruz consideró insuficiente la propuesta de #Panathinaikos 🇬🇷 por Santino Andino.
📍Desde el club mendocino sostienen que el futbolista recalará en #River.
📌El jugador aún no decidió su futuro.#mercadodepasestyc pic.twitter.com/SweomGXpWl
— Germán García Grova (@GerGarciaGrova) January 7, 2026
- ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 2-0: Πρόκριση και τώρα… ΑΕΚ, για την ομάδα της Κρήτης
- Αθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-70: Πρόκριση για τις γηπεδούχες στο Final Four του Κυπέλλου
- Έτσι κάνει ο αρχηγός του Ολυμπιακού
- «Ανεπαρκής η πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Αντίνο, σε αυτή την ομάδα θα καταλήξει πιθανότατα»
- Γοδόι Κρουζ στον Αντίνο: «Ρίβερ Πλέιτ ή δελτίο στον… τοίχο»
- Ο Ντάρεν Φλέτσερ έστειλε «μήνυμα»
- «Στόχοι του Παναθηναϊκού Γιαμπουσέλε και Χέις-Ντέιβις» (vids)
- Κύπελλο Ελλάδος Betsson: Την Τετάρτη 14/1 θα διεξαχθούν οι προημιτελικοί
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις