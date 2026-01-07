«Ανεπαρκής η πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Αντίνο, σε αυτή την ομάδα θα καταλήξει»

Τις προηγούμενες ώρες εντάθηκε η φημολογία περί συμφωνίας του Παναθηναϊκού με τον Σαντίνο Αντίνο και αναμονής της απάντησης της ομάδας του Γοδόι Κρουζ στην πρόταση των πράσινων ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Φαίνεται πως αυτή (η απάντηση) ήρθε και είναι αρνητική από πλευράς Αργεντινών.

Συγκεκριμένα δημοσιογράφος από την χώρα σε ανάρτησή του αποκαλύπτει πως η πρόταση του Παναθηναϊκού κρίθηκε ανεπαρκής για τον 20χρονο εξτρέμ και πώς οι άνθρωποι της Γοδίο εκτιμούν ότι τελικά ο Αντίνο θα καταλήξει στην Ρίβερ Πλέιτ.

Στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται πως ο νεαρός ποδοσφαιριστής δεν έχει αποφασίσει οριστικά στο που θα συνεχίσει την καριέρα του.

Συνεπώς η μεταγραφή – εφόσον ισχύουν όσα αναφέρει ο εν λόγω δημοσιογράφος- του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό φαίνεται πως εξελίσσεται σε… σήριαλ, το οποίο εκτός απροόπτου θα έχει κι άλλα «επεισόδια».

Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός έχοντας σύμμαχο τον ίδιο τον παίκτη θα προσπαθήσει να πιέσει τη Γοδόι Κρούζ ώστε να να τα βρουν στο ποσό της μεταγραφής και η μετακίνησή του στους πράσινους να έχει αίσιο τέλος.

Η ανάρτηση του Χέρμαν Γκαρσία Γκρόβα