Ο Παναθηναϊκός τα βρήκε με Αντίνο, «κρυφτό» από τη Γοδόι Κρουζ

Ο Σαντίνο Αντίνο είναι ο πρώτος στόχος των ανθρώπων του Παναθηναϊκού για το αριστερό άκρο της επίθεσης. Και όπως συμβαίνει συνήθως με τους παίκτες από τη Λατινική Αμερική, οι υποθέσεις του εξελίσσονται περίπλοκες μεταξύ των εμπλεκόμενων ατζέντηδων, παραγόντων, προσωπικών σχέσεων και συμφερόντων.

Ο Αντίνο έχει όνειρο τη μεταγραφή στην Ευρώπη και για να πετύχει τον σκοπό του, άλλαξε μάνατζερ: άφησε τον Αργεντινό Ερνάν Μπέρμαν και συνεργάζεται πλέον με τη βραζιλιάνικη φίρμα «Roc Nation Sport». Είναι το γραφείο με το οποίο συνομίλησαν οι ιθύνοντες του Παναθηναϊκού και συμφώνησαν για τη μεταγραφή του 23χρονου εξτρέμ.

Μόνο που ο προηγούμενος μάνατζερ του Αντίνο, είναι στενός φίλος με τον προπονητή της Ρίβερ Πλέιτ, Μαρσέλο Γκαγιάρδο. Ο Μπέρμαν συμφώνησε με τους «χεϊνέζες» για τον Αντίνο και μεσολάβησε για την επίτευξη συμφωνίας με τη διοίκηση της Γοδόι Κρουζ.

Η προσφορά της Ρίβερ για τον Αντίνο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «In», η Ρίβερ Πλέιτ προτίθεται να πληρώσει προκαταβολή 1,7 εκατομμυρίων ευρώ για το 70% των δικαιωμάτων του παίκτη και άλλα 1,7 εκατομμύρια ευρώ με τη μορφή μπόνους. Ωστόσο, η διαπραγματεύση μεταξύ Ρίβερ και Αντίνο αναιρέθηκε μετά την αλλαγή ατζέντη…

Ο έγκριτος Αργεντινός δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο αποκάλυψε πως ο Αντίνο απάντησε αρνητικά στην προοπτική να παίξει στο Μονουμεντάλ. Επιπλέον, το γραφείο που εκπροσωπεί τον 23χρονο εξτρέμ, τόνισε στον ρεπόρτερ της Ρίβερ, Ρέντζο Πάντιτς, πως ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ, Χοσέ Μανζούρ, δεν απαντάει στα τηλεφωνήματα τους!

Η «Roc Nation Sport» υποστηρίζει πως θα μεταφέρει στον Μανζούρ την προσφορά του Παναθηναϊκού, που είναι πιο συμφέρουσα από της Ρίβερ Πλέιτ. Όμως ο πρόεδρος της Γοδόι προτιμά να μην αθετήσει τη συμφωνία με την Ρίβερ για τον Αντίνο, προσδοκώντας και σε άλλα παράπλευρα οφέλη.

💣 📞 El grupo empresario que representa a Santino Andino está MUY ENOJADO con Manzur, presidente de Godoy Cruz, porque NO le atiende el teléfono y, según ellos, tienen una oferta MUY IMPORTANTE del Panathinaikos. 🤝 Con el CARP está todo arreglado, pero no hay respuesta del… pic.twitter.com/STOaprV8mP — RENZO PANTICH (@RenzoMPantich) January 7, 2026

Ο Αντίνο απολαμβάνει τις διακοπές του και ξεκουράζεται, περιμένοντας τις εξελίξεις. Ο Αργεντινός έχει εκδώσει ιταλικό διαβατήριο, που συνιστά πλεονέκτημα αφού θα αγωνίζεται ως κοινοτικός και δεν θα στερεί θέση ξένου στο ρόστερ. Επιπλέον, ο Αντίνο έχει συγκεντρώσει πληροφορίες για τον Παναθηναϊκό, έμαθε για την πρόσληψη του Ράφα Μπενίτεθ και έχει πειστεί ότι είναι η κατάλληλη ευκαιρία για την πρόοδο του.

Αυτή η διελκυστίνδα ανάμεσα στη διοίκηση της Γοδόι Κρουζ και στο γραφείο που εκπροσωπεί τον Αντίνο, δεν είναι εύκολο να επιλυθεί. Οι ιθύνοντες του Παναθηναϊκού περιμένουν, χωρίς να εγκλωβίζονται και δουλεύουν με άλλες περιπτώσεις για το αριστερό άκρο της επίθεσης.