Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
07.01.2026 | 14:24
Tροχαίο στον Κηφισό: Αστικό λεωφορείο παρέσυρε πεζή στην είσοδο των ΚΤΕΛ
Ο Παναθηναϊκός τα βρήκε με Αντίνο, «κρυφτό» από τη Γοδόι Κρουζ
Ποδόσφαιρο 07 Ιανουαρίου 2026 | 14:01

Ο Παναθηναϊκός τα βρήκε με Αντίνο, «κρυφτό» από τη Γοδόι Κρουζ

Ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει με τον Αργεντινό εξτρέμ, Σαντίνο Αντίνο και περιμένει τις εξελίξεις μεταξύ των μάνατζερ του και της Γοδόι Κρουζ.

Ο Σαντίνο Αντίνο είναι ο πρώτος στόχος των ανθρώπων του Παναθηναϊκού για το αριστερό άκρο της επίθεσης. Και όπως συμβαίνει συνήθως με τους παίκτες από τη Λατινική Αμερική, οι υποθέσεις του εξελίσσονται περίπλοκες μεταξύ των εμπλεκόμενων ατζέντηδων, παραγόντων, προσωπικών σχέσεων και συμφερόντων.

Ο Αντίνο έχει όνειρο τη μεταγραφή στην Ευρώπη και για να πετύχει τον σκοπό του, άλλαξε μάνατζερ: άφησε τον Αργεντινό Ερνάν Μπέρμαν και συνεργάζεται πλέον με τη βραζιλιάνικη φίρμα «Roc Nation Sport». Είναι το γραφείο με το οποίο συνομίλησαν οι ιθύνοντες του Παναθηναϊκού και συμφώνησαν για τη μεταγραφή του 23χρονου εξτρέμ.

Μόνο που ο προηγούμενος μάνατζερ του Αντίνο, είναι στενός φίλος με τον προπονητή της Ρίβερ Πλέιτ, Μαρσέλο Γκαγιάρδο. Ο Μπέρμαν συμφώνησε με τους «χεϊνέζες» για τον Αντίνο και μεσολάβησε για την επίτευξη συμφωνίας με τη διοίκηση της Γοδόι Κρουζ.

Η προσφορά της Ρίβερ για τον Αντίνο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «In», η Ρίβερ Πλέιτ προτίθεται να πληρώσει προκαταβολή 1,7 εκατομμυρίων ευρώ για το 70% των δικαιωμάτων του παίκτη και άλλα 1,7 εκατομμύρια ευρώ με τη μορφή μπόνους. Ωστόσο, η διαπραγματεύση μεταξύ Ρίβερ και Αντίνο αναιρέθηκε μετά την αλλαγή ατζέντη…

Ο έγκριτος Αργεντινός δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο αποκάλυψε πως ο Αντίνο απάντησε αρνητικά στην προοπτική να παίξει στο Μονουμεντάλ. Επιπλέον, το γραφείο που εκπροσωπεί τον 23χρονο εξτρέμ, τόνισε στον ρεπόρτερ της Ρίβερ, Ρέντζο Πάντιτς, πως ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ, Χοσέ Μανζούρ, δεν απαντάει στα τηλεφωνήματα τους!

Η «Roc Nation Sport» υποστηρίζει πως θα μεταφέρει στον Μανζούρ την προσφορά του Παναθηναϊκού, που είναι πιο συμφέρουσα από της Ρίβερ Πλέιτ. Όμως ο πρόεδρος της Γοδόι προτιμά να μην αθετήσει τη συμφωνία με την Ρίβερ για τον Αντίνο, προσδοκώντας και σε άλλα παράπλευρα οφέλη.

Ο Αντίνο απολαμβάνει τις διακοπές του και ξεκουράζεται, περιμένοντας τις εξελίξεις. Ο Αργεντινός έχει εκδώσει ιταλικό διαβατήριο, που συνιστά πλεονέκτημα αφού θα αγωνίζεται ως κοινοτικός και δεν θα στερεί θέση ξένου στο ρόστερ. Επιπλέον, ο Αντίνο έχει συγκεντρώσει πληροφορίες για τον Παναθηναϊκό, έμαθε για την πρόσληψη του Ράφα Μπενίτεθ και έχει πειστεί ότι είναι η κατάλληλη ευκαιρία για την πρόοδο του.

Αυτή η διελκυστίνδα ανάμεσα στη διοίκηση της Γοδόι Κρουζ και στο γραφείο που εκπροσωπεί τον Αντίνο, δεν είναι εύκολο να επιλυθεί. Οι ιθύνοντες του Παναθηναϊκού περιμένουν, χωρίς να εγκλωβίζονται και δουλεύουν με άλλες περιπτώσεις για το αριστερό άκρο της επίθεσης.

World
Βενεζουέλα: Υπό ρωσική σημαία τάνκερ καταδιώκεται από τις ΗΠΑ – Η στάση της Ρωσίας

Βενεζουέλα: Υπό ρωσική σημαία τάνκερ καταδιώκεται από τις ΗΠΑ – Η στάση της Ρωσίας

Business
ΟΠΑΠ – Allwyn: Η Γενική Συνέλευση άναψε το «πράσινο φως» για τη δημιουργία παγκόσμιου κολοσσού

ΟΠΑΠ – Allwyn: Η Γενική Συνέλευση άναψε το «πράσινο φως» για τη δημιουργία παγκόσμιου κολοσσού

inWellness
inTown
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον έδωσε τις… ευλογίες του στον Φλέτσερ για να αναλάβει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 07.01.26

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον έδωσε τις… ευλογίες του στον Φλέτσερ για να αναλάβει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Ντάρεν Φλέτσερ όλα δείχνουν ότι θα είναι ο προσωρινός τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και δεν γινόταν να μην έχει επικοινωνία με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον προτού αναλάβει…

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/1): Πού θα δείτε τη δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και το ΟΦΗ – Αστέρας
Ποδόσφαιρο 07.01.26

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/1): Πού θα δείτε τη δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και το ΟΦΗ – Αστέρας

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/1) με πολλή δράση από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αλλά και το ΟΦΗ - Αστέρας για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Γιατί το ποδόσφαιρο έγινε το μεγαλύτερο σκηνικό των οίκων πολυτελείας
Ποδόσφαιρο 07.01.26

Γιατί το ποδόσφαιρο έγινε το μεγαλύτερο σκηνικό των οίκων πολυτελείας

Το 2024 σημειώθηκε απότομη άνοδος των χορηγιών και των συνεργασιών οίκων πολυτελείας με τον αθλητισμό μεγάλης κλίμακας, ενώ η τάση συνεχίστηκε και το 2025 ειδικά στο ποδόσφαιρο.

Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2: Μεγάλη νίκη για τους «Reds» με ανατροπή! (vid)
Ποδόσφαιρο 07.01.26

Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2: Μεγάλη νίκη για τους «Reds» με ανατροπή! (vid)

Αν κι έχανε από το 13΄ από αυτογκόλ, η Νότιγχαμ Φόρεστ επικράτησε στο Λονδίνο της Γουέστ Χαμ με 2-1, χάρη στα τέρματα των Νικολάς Ντομίνγκες (55’) και Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ (89’) και πήρε μεγάλη νίκη.

Στη ρώσικη ρουλέτα προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ, έβγαλε νοκ άουτ τον Ατρόμητο και πάει στο Καραϊσκάκη – Αποκάλυψη ο Μοναστηρλής (vid)
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Στη ρώσικη ρουλέτα προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ, έβγαλε νοκ άουτ τον Ατρόμητο και πάει στο Καραϊσκάκη – Αποκάλυψη ο Μοναστηρλής (vid)

Τελικά, στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson προέκυψε ζευγάρι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, την άλλη εβδομάδα στο Καραϊσκάκη. Ο ΠΑΟΚ απέκλεισε τον Ατρόμητο στα πέναλτι με 5-4 (κανονικός αγώνας 1-1).

LIVE: Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 06.01.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 21η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

inStream - Ροή Ειδήσεων
ΣΥΡΙΖΑ: Έκτακτη σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για την κατάσταση στην ΥΠΑ
FIR 07.01.26

Έκτακτη σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για την κατάσταση στην ΥΠΑ ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ

«Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το πρωτοφανές περιστατικό γενικευμένου μπλακ άουτ στο FIR της χώρας, το οποίο ανέδειξε και την απουσία επαρκούς σχεδιασμού και πρόληψης από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του αρμόδιου υπουργείου», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε η δίκη της συνοδηγού του ΙΧ που σκότωσε την Έμμα – Οργισμένη η μητέρα της αδικοχαμένης
Θεσσαλονίκη 07.01.26

Αναβλήθηκε η δίκη της συνοδηγού του ΙΧ που σκότωσε την Έμμα - Οργισμένη η μητέρα της αδικοχαμένης

Η ίδια δεν παρέστη στο δικαστήριο στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο, ωστόσο η δίκη αναβλήθηκε καθώς εκκρεμεί τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου αστικής φύσης

Ασλανίδης κατά Καρυστιανού: Δεν κάναμε τον Σύλλογο για να κάνουμε κόμμα
Νέα επίθεση 07.01.26

Ασλανίδης κατά Καρυστιανού: Δεν κάναμε τον Σύλλογο για να κάνουμε κόμμα

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτός ο αγώνας να γίνει εφαλτήριο για προσωπικές φιλοδοξίες», δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης

Αγρότες: Εμπαιγμός τα μέτρα, ειδικά η ρύθμιση για το ρεύμα – «Θέλουν να μας εξαφανίσουν» – Συσκέψεις στα μπλόκα
Ελλάδα 07.01.26

Αγρότες: Εμπαιγμός τα μέτρα, ειδικά η ρύθμιση για το ρεύμα – «Θέλουν να μας εξαφανίσουν» – Συσκέψεις στα μπλόκα

Αρνητικές είναι οι πρώτες αντιδράσεις των αγροτοκτηνοτρόφων στην εξειδίκευση των μέτρων της κυβέρνησης - Μιλούν στο in οι επικεφαλής των κινητοποιήσεων Σωκράτης Αλειφτήρας, Δημήτρης και Θωμάς Μόσχος, Κώστας Τζέλλας

Οι Simpsons αποσύρουν αγαπημένο χαρακτήρα «για πάντα» μετά από 30 χρόνια
Τέλος εποχής 07.01.26

Οι Simpsons αποσύρουν αγαπημένο χαρακτήρα «για πάντα» μετά από 30 χρόνια

Στο τελευταίο επεισόδιο της 37ης σεζόν, με τίτλο «Seperance», ένας δημοφιλής χαρακτήρας-μασκότ ανακοίνωσε την αποχώρησή του μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες παρουσίας στη σειρά.

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση και γνώριζε και δεν έκανε τίποτα για τα απαρχαιωμένα συστήματα της ΥΠΑ
Επικαιρότητα 07.01.26

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση και γνώριζε και δεν έκανε τίποτα για τα απαρχαιωμένα συστήματα της ΥΠΑ

«Η ασφάλεια των πτήσεων, όπως και η ασφάλεια της κοινωνίας, δεν διασφαλίζεται με δηλώσεις μετά την κατάρρευση, ούτε με μετακύλιση ευθυνών», διαμηνύει στην κυβέρνηση η Νέα Αριστερά

Γερμανία: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο νοτιοδυτικό Βερολίνο, αντιπαράθεση για την προστασία των υποδομών
Κόσμος 07.01.26

Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο νοτιοδυτικό Βερολίνο - Αντιπαράθεση για την προστασία των κρίσιμων υποδομών

Η έστω προσωρινή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν ιδιαίτερα περίπλοκη, κυρίως λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες στο Βερολίνο

ΚΚΕ: Οι κυβερνητικές εξαγγελίες απέχουν έτη φωτός από τις ανάγκες επιβίωσης και τα αιτήματα των αγροτών
«Μεθόδευση» 07.01.26

ΚΚΕ: Οι κυβερνητικές εξαγγελίες απέχουν έτη φωτός από τις ανάγκες επιβίωσης και τα αιτήματα των αγροτών

«Το πόσο νοιάζεται η κυβέρνηση για τους βιοπαλαιστές αγρότες το απέδειξε για μια ακόμα φορά σήμερα, καθώς την ίδια ώρα που κάνει εξαγγελίες, στέλνει, μέσω Εισαγγελίας Αρείου Πάγου, νέα παραγγελία για αγροτοδικεία», λέει το ΚΚΕ

Δεν παραδίδει την έδρα ο Φαραντούρης – «Ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνθηκε από τα μαζικά κινήματα»
Οι λόγοι 07.01.26

Δεν παραδίδει την έδρα ο Φαραντούρης – «Ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνθηκε από τα μαζικά κινήματα»

«Συνεχίζω απερίσπαστος το έργο μου στην Ευρωβουλή. Και λογοδοτώ στους χιλιάδες συμπολίτες μας, που με τίμησαν με την ψήφο τους», υπογράμμισε ο ανεξάρτητος, πλέον, ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης επενδύει στην πόλωση, χωρίς διάθεση να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της αγοράς
ΠΑΣΟΚ 07.01.26

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης επενδύει στην πόλωση, χωρίς διάθεση να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της αγοράς

«Εμείς είμαστε κάθετα απέναντι στην οριζόντια και άδικη φορολόγηση. Υπάρχουν σύγχρονοι τρόποι που μπορούμε να έχουμε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Το τελευταίο αντίο στη Μπριζίτ Μπαρντό, η παρουσία της Λεπέν, οι πορτοκαλί ζέρμπερες και η αποκάλυψη της αιτίας θανάτου της
Η μυστική ταφή 07.01.26

Το τελευταίο αντίο στη Μπριζίτ Μπαρντό, η παρουσία της Λεπέν, οι πορτοκαλί ζέρμπερες και η αποκάλυψη της αιτίας θανάτου της

Το φέρετρο της Μπαρντό, καλυμμένο κυρίως με πορτοκαλί και κίτρινα λουλούδια ζέρμπερες, μεταφέρθηκε στην εκκλησία Notre-Dame-de-l'Assomption της πόλης στην αρχή της κηδείας, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά από γαλλικά κανάλια ειδήσεων.

Δένδιας: Η πατρίδα πρέπει να κάνει το βέλτιστο αφού οι όροι του Διεθνούς Δικαίου δεν αποτελούν κανόνα λειτουργίας
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Δένδιας: Η πατρίδα πρέπει να κάνει το βέλτιστο αφού οι όροι του Διεθνούς Δικαίου δεν αποτελούν κανόνα λειτουργίας

Μιλώντας κατά τη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, ο υπουργός Άμυνας, υπερασπίστηκε τις προωθούμενες ρυθμίσεις επικαλούμενος την ανάγκη η χώρα μας ν’ ανταπεξέλθει στις αλλαγές των καιρών και να προσαρμοστεί στις νέες εξελίξεις

Ποια είναι η δημοσιογράφος, Ντενίζ Ακσόι που έκανε την ερώτηση-«πάσα» στον Γιασικεβίτσιους (pics)
Euroleague 07.01.26

Ποια είναι η δημοσιογράφος, Ντενίζ Ακσόι που έκανε την ερώτηση-«πάσα» στον Γιασικεβίτσιους (pics)

Η Ντενίζ Ακσόι έκανε μία... ιδιαίτερη ερώτηση στον Γιασικεβίτσιους και έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας – Ποια είναι η Τoυρκάλα δημοσιογράφος που προκάλεσε… χαμό στη Euroleague...

Νέα παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα αγροτικά μπλόκα
Τι αναφέρει 07.01.26

Νέα παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα αγροτικά μπλόκα

Ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας στη νέα παραγγελία του για τα αγροτικά μπλόκα ζητάει «να επιλαμβάνονται οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζοντας κατά περίπτωση την αυτόφωρη διαδικασία όταν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία»

Περιφέρεια προσφέρει πιλοτικό πρόγραμμα ανακουφιστικής φροντίδας σε ασθενείς
Κοινωνική μέριμνα 07.01.26

Περιφέρεια προσφέρει πιλοτικό πρόγραμμα ανακουφιστικής φροντίδας σε ασθενείς

«Προστατεύουμε τον άνθρωπο δίπλα μας, σαν τον εαυτό μας» δήλωσε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας με αφορμή το πιλοτικό πρόγραμμα ανακουφιστικής φροντίδας για ασθενείς της περιφέρειας.

Από τη Γάζα ως την Βενεζουέλα, το Διεθνές Δίκαιο αποδεικνύεται ανίσχυρο – Μήπως ο ΟΗΕ έχει αποτύχει;
Παγκόσμιο αδιέξοδο 07.01.26

Από τη Γάζα ως την Βενεζουέλα, το Διεθνές Δίκαιο αποδεικνύεται ανίσχυρο – Μήπως ο ΟΗΕ έχει αποτύχει;

Ο ΟΗΕ, ο ακρογωνιαίος λίθος του μεταπολεμικού διεθνούς συστήματος, βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος με τη σοβαρότερη κρίση αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας στα 80 χρόνια της ύπαρξής του.

Διεγράφη από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νικόλας Φαραντούρης – «Ο ευρωβουλευτής οφείλει να παραδώσει την έδρα»
Με απόφαση Φάμελλου 07.01.26

Διεγράφη από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νικόλας Φαραντούρης – «Ο ευρωβουλευτής οφείλει να παραδώσει την έδρα»

Έπειτα από απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου, ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης τέθηκε εκτός ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, μετά τις δηλώσεις σχετικά με το υπό σύσταση κόμμα Καρυστιανού

