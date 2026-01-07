Ο Παναθηναϊκός ψάχνεται για την απόκτηση του Χέιζ-Ντέιβις
Ο Παναθηναϊκός φέρεται να έκανε κρούση προς την πλευρά του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις – Ποια είναι η θέση του Αμερικανού πρώην παίκτη της Φενέρμπαχτσε και MVP του περσινού Final Four της Euroleague.
- Νέα επέκταση στον ΧΥΤΑ Φυλής για να μη «φρακάρει» η Αττική από σκουπίδια
- Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 31χρονος σε σφοδρό τροχαίο ανήμερα των Φώτων
- Πέθανε στις αμερικανικές φυλακές πρώην πράκτορας της CIA που είχε καταδικαστεί ως κατάσκοπος της ΕΣΣΔ
- Λεωφορείο έπεσε πάνω σε διαδηλωτές στο Ισραήλ – Έναν νεκρός και τρεις τραυματίες
Ο Παναθηναϊκός δεν διανύει και την καλύτερη περίοδο, καθώς προέρχεται από ήττα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ και το βράδυ της Τρίτης υπέστη νέα εντός έδρας ήττα στη Euroleague, αυτή τη φορά από την Αρμάνι Μιλάνο.
Οι πράσινοι βρίσκονται σε μία δύσκολη κατάσταση εδώ και δύο βδομάδες και προσπαθούν να ορθοποδήσουν, όμως την ίδια στιγμή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει ήδη ξεκινήσει τις διεργασίες για μια μεταγραφή που θα ταράξει τα νερά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει ο ίδιος.
Συγκεκριμένα, ο μεγαλομέτοχος του τριφυλλιού είχε προειδοποιήσει για μια «βόμβα» μέσα από τα social media και μια από τις περιπτώσεις που φέρεται να «δουλεύει» είναι αυτή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις!
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, ο Παναθηναϊκός έκανε κρούση προς την πλευρά του παίκτη, αλλά ο Αμερικανός δεν φαίνεται σε πρώτη φάση να «καίγεται» να φύγει στη μέση της σεζόν από το NBA. Παρά το γεγονός ότι έχει… μηδαμινό χρόνο συμμετοχής με τους Φοίνιξ Σανς, δεν είναι διατεθειμένος να εγκαταλείψει την προσπάθειά του στον «μαγικό πλανήτη».
Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να σταματήσει την προσπάθεια του για ενίσχυση στο «4», με τον Χέιζ-Ντέιβις να είναι ο πρώτος στόχος και τον Γιαννακόπουλο να είναι διατεθειμένος να του προσφέρει όσα χρήματα θέλει για να τον πείσει να επιστρέψει στη Euroleague και στο ΟΑΚΑ.
Ο Παναθηναϊκός και οι εναλλακτικές του Χέιζ-Ντέιβις
Από εκεί και πέρα, εκτός από τον πρώην παίκτη της Φενέρμπαχτσε και MVP του Final Four της Euroleague πέρσι, ο Παναθηναϊκός έχει τα «ραντάρ» του ανοιχτά για ακόμη δύο περιπτώσεις. Η μία είναι αυτή του Γκέρσον Γιαμπουσέλε, που έχει ξαναγραφτεί το όνομα του, αλλά ακόμη δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους Νιου Γιορκ Νικς, ενώ ο έτερος που «παίζει» για τους πράσινους είναι ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ.
Σε περίπτωση που ο Αμερικανός ψηλός αποφασίσει να κάνει το βήμα στην Ευρώπη, θα είναι μια εξαιρετική προσθήκη, αλλά ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει τις οριστικές του προθέσεις. O 25χρονος πάουερ φόργουορντ αγωνίζεται στην G-League με τους Τέξας Λέτζεντς και έχει ύψος 2.03μ. και ο στόχος του είναι να καθιερωθεί στο NBA.
Ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ έχει αγωνιστεί με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (2021-23) και τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς (2023-25), όμως δεν είναι ικανοποιημένος με την παρουσία του στην αναπτυξιακή λίγκα (G-League) και για αυτό τον λόγο ψάχνεται για να βρει ρόλο και χρόνο στο NBA. Εφόσον, δεν βρει αυτό που ψάχνει ενδεχομένως θα κοιτάξει προς τη Euroleague και τότε ο Παναθηναϊκός πιθανότατα να έχει την ευκαιρία του.
- Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον έδωσε τις… ευλογίες του στον Φλέτσερ για να αναλάβει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
- Super League: Νορβηγός διαιτητής στο Άρης-ΑΕΚ, ο Τσιμεντερίδης στο Περιστέρι
- Στην Ολλανδία για την πρόκριση στους «16» ο Ολυμπιακός
- Τσιτσιπάς και Σάκκαρη ηττήθηκαν στο διπλό και η Ελλάδα αποκλείστηκε από τις ΗΠΑ στα προημιτελικά του United Cup
- Τι είπε ο Μπόλντγουιν για τις γρατσουνιές στο σώμα του: «Αυτό είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού, κλασικές ελληνικές ομάδες» (vid)
- ΠΑΟΚ: Γιατί δόθηκε επανάληψη στο πέναλτι του Μιχαηλίδη στο ματς με τον Ατρόμητο
- Ο Μανδάς και η απόφαση του Σάρι – Τα νέα δεδομένα για το μέλλον του Έλληνα τερματοφύλακα στη Λάτσιο
- Ο Παναθηναϊκός ψάχνεται για την απόκτηση του Χέιζ-Ντέιβις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις