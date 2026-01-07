Ο Παναθηναϊκός ψάχνεται για την απόκτηση του Χέιζ-Ντέιβις

Ο Παναθηναϊκός δεν διανύει και την καλύτερη περίοδο, καθώς προέρχεται από ήττα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ και το βράδυ της Τρίτης υπέστη νέα εντός έδρας ήττα στη Euroleague, αυτή τη φορά από την Αρμάνι Μιλάνο.

Οι πράσινοι βρίσκονται σε μία δύσκολη κατάσταση εδώ και δύο βδομάδες και προσπαθούν να ορθοποδήσουν, όμως την ίδια στιγμή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει ήδη ξεκινήσει τις διεργασίες για μια μεταγραφή που θα ταράξει τα νερά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει ο ίδιος.

Συγκεκριμένα, ο μεγαλομέτοχος του τριφυλλιού είχε προειδοποιήσει για μια «βόμβα» μέσα από τα social media και μια από τις περιπτώσεις που φέρεται να «δουλεύει» είναι αυτή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις!

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, ο Παναθηναϊκός έκανε κρούση προς την πλευρά του παίκτη, αλλά ο Αμερικανός δεν φαίνεται σε πρώτη φάση να «καίγεται» να φύγει στη μέση της σεζόν από το NBA. Παρά το γεγονός ότι έχει… μηδαμινό χρόνο συμμετοχής με τους Φοίνιξ Σανς, δεν είναι διατεθειμένος να εγκαταλείψει την προσπάθειά του στον «μαγικό πλανήτη».

Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να σταματήσει την προσπάθεια του για ενίσχυση στο «4», με τον Χέιζ-Ντέιβις να είναι ο πρώτος στόχος και τον Γιαννακόπουλο να είναι διατεθειμένος να του προσφέρει όσα χρήματα θέλει για να τον πείσει να επιστρέψει στη Euroleague και στο ΟΑΚΑ.

Ο Παναθηναϊκός και οι εναλλακτικές του Χέιζ-Ντέιβις

Από εκεί και πέρα, εκτός από τον πρώην παίκτη της Φενέρμπαχτσε και MVP του Final Four της Euroleague πέρσι, ο Παναθηναϊκός έχει τα «ραντάρ» του ανοιχτά για ακόμη δύο περιπτώσεις. Η μία είναι αυτή του Γκέρσον Γιαμπουσέλε, που έχει ξαναγραφτεί το όνομα του, αλλά ακόμη δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους Νιου Γιορκ Νικς, ενώ ο έτερος που «παίζει» για τους πράσινους είναι ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ.

Σε περίπτωση που ο Αμερικανός ψηλός αποφασίσει να κάνει το βήμα στην Ευρώπη, θα είναι μια εξαιρετική προσθήκη, αλλά ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει τις οριστικές του προθέσεις. O 25χρονος πάουερ φόργουορντ αγωνίζεται στην G-League με τους Τέξας Λέτζεντς και έχει ύψος 2.03μ. και ο στόχος του είναι να καθιερωθεί στο NBA.

Ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ έχει αγωνιστεί με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (2021-23) και τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς (2023-25), όμως δεν είναι ικανοποιημένος με την παρουσία του στην αναπτυξιακή λίγκα (G-League) και για αυτό τον λόγο ψάχνεται για να βρει ρόλο και χρόνο στο NBA. Εφόσον, δεν βρει αυτό που ψάχνει ενδεχομένως θα κοιτάξει προς τη Euroleague και τότε ο Παναθηναϊκός πιθανότατα να έχει την ευκαιρία του.