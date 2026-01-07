O Λορέντζο Μπράουν επέστρεψε στο ΟΑΚΑ και «σκότωσε» τον Παναθηναϊκό (vid)
Ο Λορέντζο Μπράουν δεν ξέχασε τον Εργκίν Αταμάν και στο ματς της Αρμάνι με τον Παναθηναϊκό ήταν εξαιρετικός.
Ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε την Αρμάνι Μιλάνο στο ΟΑΚΑ για την 20η αγωνιστική της Euroleague και ηττήθηκε με 74-87. Ένας από τους πρωταγωνιστές του Ποέτα σε αυτό το «διπλό», ο πρώην πράσινος, Λορέντζο Μπράουν.
Ο Ισπανός που πέρσι βρέθηκε να κοιτάζει στο βάθος του rotation του Παναθηναϊκού, επέστρεψε και έκανε ματσάρα. Σε 25 λεπτά συμμετοχής, μέτρησε 17 πόντους και 5 ασίστ με 7/9 δίποντα και 1/2 τρίποντα.
Η εξαιρετική εμφάνιση του Λορέντζο Μπράουν στο ΟΑΚΑ
🚨🤯The night of MR. LORENZO BROWN.
Olimpia Milano wins in OAKA against Panathinaikos.
25 MIN, 17 PTS (8/11 FG), 1 REB, 5 AST, 20 PIR.
Together with Brooks and Nebo, he leads Milan to a fundamental victory,
This is the EuroLeague guys!#EuroLeague #OlimpiaMilano #Olimpia pic.twitter.com/hDPvv3K8o8
— Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) January 6, 2026
Ο Μπράουν στην περσινή σεζόν με τον Παναθηναϊκό, αγωνίστηκε σε 32 παιχνίδια Euroleague και μέτρησε κατά μέσο όρο 7 πόντους, 2.7 ασίστ και 2 ριμπάουντ σε περίπου 15 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.
Το καλοκαίρι αποχώρησε από την Αθήνα για λογαριασμό της Αρμάνι Μιλάνο, όμως αντιμετώπισε πολλαπλά προβλήματα τραυματισμών και έχει παίξει μόλις 8 από τα 20 φετινά παιχνίδια.
Φέτος, σε αυτούς τους 8 αγώνες, ο 35χρονος μετράει κατά μέσο όρο 7.8 πόντους, 2.6 ασίστ, 1.9 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε περίπου 16 λεπτά συμμετοχής.
Τα highlights από το Παναθηναϊκός – Αρμάνι
