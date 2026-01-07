O Λορέντζο Μπράουν επέστρεψε στο ΟΑΚΑ και «σκότωσε» τον Παναθηναϊκό (vid)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε την Αρμάνι Μιλάνο στο ΟΑΚΑ για την 20η αγωνιστική της Euroleague και ηττήθηκε με 74-87. Ένας από τους πρωταγωνιστές του Ποέτα σε αυτό το «διπλό», ο πρώην πράσινος, Λορέντζο Μπράουν.

Ο Ισπανός που πέρσι βρέθηκε να κοιτάζει στο βάθος του rotation του Παναθηναϊκού, επέστρεψε και έκανε ματσάρα. Σε 25 λεπτά συμμετοχής, μέτρησε 17 πόντους και 5 ασίστ με 7/9 δίποντα και 1/2 τρίποντα.

Η εξαιρετική εμφάνιση του Λορέντζο Μπράουν στο ΟΑΚΑ

🚨🤯The night of MR. LORENZO BROWN.

Olimpia Milano wins in OAKA against Panathinaikos. 25 MIN, 17 PTS (8/11 FG), 1 REB, 5 AST, 20 PIR. Together with Brooks and Nebo, he leads Milan to a fundamental victory, This is the EuroLeague guys!#EuroLeague #OlimpiaMilano #Olimpia pic.twitter.com/hDPvv3K8o8 — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) January 6, 2026

Ο Μπράουν στην περσινή σεζόν με τον Παναθηναϊκό, αγωνίστηκε σε 32 παιχνίδια Euroleague και μέτρησε κατά μέσο όρο 7 πόντους, 2.7 ασίστ και 2 ριμπάουντ σε περίπου 15 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

Το καλοκαίρι αποχώρησε από την Αθήνα για λογαριασμό της Αρμάνι Μιλάνο, όμως αντιμετώπισε πολλαπλά προβλήματα τραυματισμών και έχει παίξει μόλις 8 από τα 20 φετινά παιχνίδια.

Φέτος, σε αυτούς τους 8 αγώνες, ο 35χρονος μετράει κατά μέσο όρο 7.8 πόντους, 2.6 ασίστ, 1.9 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε περίπου 16 λεπτά συμμετοχής.

Τα highlights από το Παναθηναϊκός – Αρμάνι