Τι είπε ο Αταμάν για πιθανή μεταγραφή στον Παναθηναϊκό…
Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν στη media day της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Αρμάνι Μιλάνο (06/01, 21:15), για ενδεχόμενη προσθήκη στο ρόστερ των Πράσινων.
- Απίστευτη απάτη: Του είπαν ότι δήθεν απήγαγαν τον γιο του και του άρπαξαν 370 λίρες αξίας 330.000 ευρώ
- Οργή για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά – «Γιατί οι ιδιοκτήτες του μπαρ είναι ελεύθεροι;»
- Σε αμόκ 54χρονη - Έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα της, προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα οχήματα
- Σήμερα η πρώτη εμφάνιση Μαδούρο μετά την απαγωγή του - Θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης
Ο Εργκίν Αταμάν, μιλώντας στη media day της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Αρμάνι Μιλάνο (06/01, 21:15), σχολίασε τα όσα είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και την μεταγραφική βόμβα που θέλει να… ενεργοποιήσει.
Ο Τούρκος τεχνικός τόνισε πως ο ίδιος είναι συγκεντρωμένος στα δύο παιχνίδια αυτής της «διαβολοβδομάδας» και πως ενδεχόμενη προσθήκη την διαχειρίζεται ο πρόεδρος και οι ιθύνοντες της ομάδας.
Αναλυτικά όσα είπε ο κόουτς Αταμάν
«Είμαι συγκεντρωμένος στα δύο παιχνίδια που θα παίξουμε αυτή την εβδομάδα. Αν είμαστε επιτυχημένοι σε αυτά έχουμε την ευκαιρία να είμαστε πρώτοι. Είναι κάτι που το διαχειρίζεται ο πρόεδρος και οι ιθύνοντες της ομάδας, εγώ δεν είμαι συγκεντρωμένος σε αυτό.
Εγώ είπα ποιό είναι το λάθος μας μετά το προηγούμενο παιχνίδι. Το κλαμπ άρχισε να ψάχνει, ο πρόεδρος είναι πάντα έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα. Μετά από όσα του είπα, ότι μας έλειψε κάτι σημαντικό, φυσικά έδειξε αντίδραση. Εγώ δεν επέμεινα, είπα ότι μας έλειψε κάτι και φυσικά ψάχνει την καλύτερη λύση. Αλλά βέβαια δεν είναι εύκολο. Έχουμε και το σοβαρό πρόβλημα με τον Μήτογλου. Το κλαμπ είναι συγκεντρωμένο σε αυτό, ψάχνει την αγορά, εμείς είμαστε συγκεντρωμένοι στα δύο παιχνίδια».
Για την ανάγκη να βγάλει η ομάδα αντίδραση: «Είναι αλήθεια ότι όταν παίζεις στο γήπεδό σου, ειδικά με ομάδες απέναντι στις οποίες έχασες στον πρώτο γύρο, πρέπει να βρεις τρόπο να νικήσεις. Είμαστε μια νίκη μακριά από την πρώτη θέση, είναι πολύ σημαντικό. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, όλες οι ομάδες θέλουν να πάρουν μια νίκη παραπάνω και πάντα είναι δύσκολα τα παιχνίδια. Πρέπει να το ξεχνάς είτε κέρδισες είτε έχασες, το πιο σημαντικό είναι το επόμενο παιχνίδι. Η Αρμάνι είναι μια πολύ καλή ομάδα, χάσαμε στο Μιλάνο και είμαστε έτοιμοι».
Για την Αρμάνι: «Έχουν σπουδαίο ρόστερ, τον Λεντέι, τον Μπρουκς, έχουν παίκτες κάτω από το καλάθι, μια πολύ καλή ομάδα. Δεν πρέπει να σταματήσουμε μόνο έναν παίκτη, πρέπει να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Σε επίθεση και άμυνα. Πολλές φορές στη EuroLeague δεν αρκεί να είσαι καλός στην άμυνα, πρέπει να βάλεις και τα ελεύθερα σουτ».
Για τον Γκριγκόνις: «Είναι έτοιμος και ίσως μπορούμε να τον βάλουμε στο ρόστερ, θα δούμε αύριο».
Για τον Ρογκαβόπουλο: «Έκανε ελαφριά προπόνηση, θα αποφασίσουμε αύριο μετά την πρωινή προπόνηση».
- Τι είπε ο Αταμάν για πιθανή μεταγραφή στον Παναθηναϊκό…
- «ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στο… κόλπο για Καμπόκλο – Ποια ομάδα είναι φαβορί για να τον αποκτήσει» (pic)
- Συνεχίζεται το «ξεσκαρτάρισμα» στην Παρτιζάν: Μετά τον Τζόουνς στην πόρτα της εξόδου και ο Ουάσινγκτον
- Ολυμπιακός: Οι πανηγυρισμοί, η αποθέωση του κόσμου για το Betsson Super Cup και το… πάρτι στα αποδυτήρια (vid)
- «Παναθηναϊκός και Γκρέμιο συμφώνησαν» – Το αντίτιμο για τον Τετέ
- Η συνέντευξη Τύπου του Αμορίμ μετά τη Λιντς ήταν ο βασικός λόγος που έφερε την απόλυση του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
- Υπόθεση Diarra: Πώς αλλάζει το μεταγραφικό τοπίο και οι ισορροπίες ισχύος ανάμεσα σε συλλόγους και ποδοσφαιριστές
- Πενιαρόγια για Τζόουνς: «Αδύνατο να έμενε στην Παρτίζαν, θέλουμε παίκτες με 100% αφοσίωση»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις