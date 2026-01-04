Με πρωταγωνιστή τον Κέντρικ Ναν (27π.), ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Καρδίτσας το ΟΑΚΑ με 92-85 για την 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL και επέστρεψε στις νίκες, μετά την πρόσφατη εντός έδρας ήττα από τον Ολυμπιακό για την Euroleague. Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για την εμφάνιση του Παναθηναϊκού και τόνισε ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι η ομάδα του επέστρεψε στις νίκες, πριν τα δύσκολα παιχνίδια που ακολουθούν στη διπλή αγωνιστική της Euroleague.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αταμάν:

«Ήταν σημαντικό να πάρουμε τη νίκη. Δεν είναι εύκολο ψυχολογικά με τη διαβολοβομάδα της Euroleague και έπειτα από μια ήττα. Πρέπει να προετοιμαστούμε, έχουμε δυο πολύ σημαντικά παιχνίδια στην έδρα μας. Και πριν από αυτά, ήταν σημαντική η νίκη κόντρα στην Καρδίτσα».

Όταν, όμως, ρωτήθηκε για την επίσκεψη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στη χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού, ο Τούρκος είπε: «Είμαι εδώ για να κοουτσάρω στο παιχνίδι με την Καρδίτσα και για να μιλήσω για αυτό το παιχνίδι», χωρίς να σχολιάσει όσα τους είπε ο ισχυρός άνδρας του Τριφυλλιού μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό.

Αργότερα στη συνέντευξη Τύπου, ανέφερε:

«Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε soft και δώσαμε εύκολα καλάθια, δεν παίξαμε ένα physical παιχνίδι. Επιθετικά σκοράραμε. Στο δεύτερο ημίχρονο βελτιώσαμε την επιθετικότητα στην άμυνα, ελέγξαμε το ματς, μοιράσαμε το ματς στους 10 παίκτες που είναι υγιείς. Πνευματικά είναι δύσκολα αυτά τα ματς ανάμεσα σε σημαντικά ματς της Euroleague. Εγώ ποτέ δεν περιμένω καλό μπάσκετ σε αυτά τα ματς. Το σημαντικό είναι να κερδίσουμε και κερδίσαμε».

Για την κατάσταση των Μήτογλου και Ρογκαβόπουλου: «Ο Μήτογλου νομίζω είναι πιο σοβαρό από του Ρογκαβόπουλου. Έχει θλάση και δεν ξέρω πόσο χρόνο χρειάζεται. Αυτή την εβδομάδα δεν μπορεί να παίξει. Θα δούμε μετά την θεραπεία. Του Ρογκαβόπουλου ήταν έκπληξη. Πόνεσε στην γάμπα και τον προστατέψαμε. Πιστεύω μπορεί να παίξει στην διαβολοβδομάδα».