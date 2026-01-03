Ο Κώστας Παπανικολάου στις δηλώσεις που έκανε μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης στο Telekom Center Athens μίλησε για τη σημασία της αποψινής νίκης, ενώ αναφέρθηκε και στο 10-0 που τρέχουν οι «ερυθρόλευκοι απέναντι στους «πράσινους» στην Euroleague.

Ο Κώστας Παπανικολάου σημείωσε μεταξύ άλλων:

«Ήταν μια πολύ σημαντική νίκη για να δώσουμε χαρά στον κόσμο μας. Και σημαίνει πολλά και βαθμολογικά και μπορούμε να χτίσουμε μομέντουμ μετά τη νίκη στην Μπολόνια. Έχουμε δύσκολο πρόγραμμα, μας περιμένει η Φενέρ σε μια καυτή έδρα. Στο ματς μείναμε συγκεντρωμένοι και προσηλωμένοι, είχαμε χαρακτήρα και μίλησαν οι προσωπικότητες των παιδιών».

Για τα επιθετικά ριμπάουντ και τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού: «Είναι σημαντικός παράγοντας τα επιθετικά ριμπάουντ, μεταβάλλεται κάπως η ψυχολογία και έχεις την ευκαιρία να βάλεις ένα καλάθι. Υπάρχει εμπιστοσύνη στον κάθε συμπαίκτη μας, ψάχνουμε πάντα την καλύτερη δυνατή επιλογή, δεν το πετυχαίνουμε βέβαια πάντα και η κυκλοφορία της μπάλας βγαίνει και λίγο μηχανικά».

Για το 10-0 επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα: «Το 10-0 είναι σημαντικό, αλλά πιο πολύ είναι στατιστικό κομμάτι, δεν δίνει κάποια ουσία. Έχουμε κάνει τους οπαδούς μας 10 φορές χαρούμενους, αλλά υπάρχει πολύς δρόμος μπροστά μας για να δουλέψουμε και να βελτιωνόμαστε συνέχεια», κατέληξε ο Παπανικολάου.

Βεζένκοφ: «Λάθη, μεγάλα σουτ και ο κορυφαίος επιθετικός ριμπάουντερ στη Euroleague»

Από την πλευρά του ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος ήταν ο πρώτος σκόρερ για τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ με 24 πόντους τόνισε σε δηλώσεις του στη Nova πως ο Ολυμπιακός μείωσε τα λάθη και έβαλε μεγάλα σουτ γι’ αυτό και πήρε τη νίκη επί του Παναθηναϊκού.

Αρχικά ανέφερε: «Για να κερδίσεις σε αυτό το γήπεδο πρέπει να μειώσεις τα λάθη. Ο Παναθηναϊκός σκοράρει 88 πόντους εύκολα και γνωρίζαμε τι πρέπει να κάνουμε στην άμυνα. Εμείς πρέπει να μάθουμε να κλείνουμε καλύτερα τα παιχνίδια, στο τέλος βάλαμε μεγάλα σουτ και πήραμε τη νίκη.

Έχουμε τον κορυφαίο επιθετικό ριμπάουντερ στην Ευρώπη, τον Μιλουτίνοφ. Είναι θέμα διάθεσης το ριμπάουντ. Κάναμε αρκετά καλή δουλειά, αλλά πρέπει να δούμε τα λάθη μας γιατί στο τέλος πήγαμε να δώσουμε το παιχνίδι.

Για να κερδίσεις σε τέτοια ατμόσφαιρα πρέπει να έχεις καθαρό μυαλό. Γυρίσαμε σωστά την μπάλα, κερδίσαμε και είμαστε χαρούμενοι για αυτό. Είναι μια νίκη που δίνει ψυχολογία, όμως δεν παύει να είναι μία νίκη. Είναι ακόμα πολύ νωρίς στη σεζόν και βλέπουμε το επόμενο δύσκολο παιχνίδι με τη Φενέρ.

Για το τι είπε με τον Ναν μετά το τέλος του αγώνα: «Το κρατάμε για μας. Είναι καταπληκτικός παίκτης, υπάρχει σεβασμός και η αντιπαλότητα είναι μόνο μέσα στο γήπεδο».