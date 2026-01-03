Μεγάλο διπλό για τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens, με τους Ερυθρόλευκους να επικρατούν του Παναθηναϊκού με 87-82, για την 19η αγωνιστική της EuroLeague και να πετυχαίνουν την 10η συνεχόμενη ευρωπαϊκή νίκη τους απέναντι στους «πράσινους.

Ένας από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος έδωσε μεγάλες μάχες και στις δύο ρακέτες και έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στη νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός στο ΟΑΚΑ.

Ο Σέρβος σέντερ παρέμεινε στο παρκέ για 25:58 λεπτά και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 10 πόντους, με 4/4 δίποντο και 2/3 βολές, ενώ επίσης είχε 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο, με τον έμπειρο άσο να συγκεντρώνει 27 βαθμούς στο ranking.

Σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης της Euroleague, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μάλιστα ήταν ο κορυφαίος του Ολυμπιακού στο αποψινό παιχνίδι (σ.σ ακολουθεί ο Βεζένκοφ με 25), με τον Σέρβο να δείχνει για μια ακόμα φορά γιατί θεωρείται ένας από τους καλύτερους σέντερ στην Ευρώπη.

Μια σπουδαία εμφάνιση από τον άσο των Πειραιωτών, που βγήκε νικητής στις περισσότερες μάχες που έδωσε με τους σέντερ του Παναθηναϊκού και οδήγησε τον Ολυμπιακό σε μια σπουδαία νίκη.

Μιλουτίνοφ: «Όλοι κάνουμε το κάτι παραπάνω»

Σε δηλώσεις που έκανε λίγο μετά το τέλος του ματς ο Σέρβος σέντερ τόνισε: «Νιώθω εξαιρετικά γιατί νικήσαμε. Σημαίνει πολλά για μας. Προσπάθησα να βοηθήσω όσο μπορούσα. Δεν κράτησα πολύ την μπάλα αλλά έπρεπε να βοηθήσω με άλλους τρόπους. Ήταν πολύ σημαντική νίκη για μας.

Πρέπει πάντα να κάνεις το κάτι παραπάνω σε αυτά τα ματς. Ο Παναθηναϊκός είναι εξαιρετική ομάδα με εξαιρετικούς παίκτες, καλό σταφ και χρειάζεται πάντα όλοι να κάνουμε το κάτι παραπάνω για να νικήσουμε…».