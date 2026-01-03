Μπαρτζώκας: «Δεν υπάρχει αμφιβολία για το ποιοι είμαστε – Μεγάλη νίκη για τους φιλάθλους μας» (vid)

Ο Ολυμπιακός πέρασε από το «Telekom Center Athens», επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 87-82 και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του μετά το σπουδαίο διπλό των Πειραιωτών να αφιερώνει τη νίκη στον κόσμο της ομάδας των «ερυθρόλευκων».

Οι δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας

«Το κάναμε με το παιχνίδι μας, με το ταλέντο μας, με τους παίκτες μας. Δεν υπάρχει αμφιβολία για το ποιοι είμαστε. Στο τέλος ήμασταν νευρικοί, χάσαμε κάποιες βολές. Αλλά στο τέλος της ημέρας είναι μια μεγάλη νίκη. Μία μεγάλη νίκη για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού.

Είμαι ευγνώμων στους παίκτες μου, πιστεύω σε αυτούς, δεν έχει να κάνει με την νίκη ή την ήττα. Το θέμα είναι να έχουμε σταθερότητα. Κάθε παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο, νομίζω ότι έχουμε την ομαδικότητα, τη φιλοσοφία για να συνεχίσουμε».

Λίγη ώρα αργότερα ο Γιώργος Μπαρτζώκας έδωσε το «παρών» στη συνέντευξη Τύπου λέγοντας:

«Ήταν το πρώτο ματς της χρονιάς. H ΕuroLeague περίμενε αυτό το παιχνίδι, γιατί είναι εντυπωσιακό και το πρώτο ματς του 2026. Είμαστε χαρούμενοι που κερδίσαμε, αλλά είναι μόνο μία νίκη και δεν έχουμε κλείσει καν τον πρώτο γύρο. Ξεκινήσαμε καλά, βρήκαμε τις ευκαιρίες να σκοράρουμε, κυκλοφορήσαμε καλά την μπάλα, αλλά στο δεύτερο δεκάλεπτο δεν παίξαμε καλά. Κάναμε βιαστικές κινήσεις, έπρεπε να ήμασταν το ίδιο υπομονετικοί, όπως ξεκινήσαμε κάποιες καλές επιλογές και πολλά λάθη. Είχαμε κάποιες κακές επιλογές και έτσι, δώσαμε την ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να “τρέξει” στο transition και να ισοφαρίσει ξανά στο παιχνίδι μέχρι το ημίχρονο. Στο δεύτερο μέρος ήμασταν καλύτεροι, ήμασταν προετοιμασμένοι και εν τέλει νικήσαμε. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό και φυσικά στους παίκτες μου», είπε αρχικά ο Έλληνας τεχνικός

Για το γεγονός ότι οι παίκτες από τον πάγκο βοήθησαν στο δεύτερο μέρος: «Έτσι όπως είναι το μπάσκετ σήμερα πρέπει να έχεις ένα ρόστερ 8-9-10 παίκτες. Πολλές φορές οι αλλαγές που κάνεις διαμορφώνονται και από άλλα δεδομένα, όπως στα φάουλ, η κούραση των παικτών. Οι παίκτες που έχουν μεγάλη ποιότητα δεν διάβασαν καλά το παιχνίδι στο δεύτερο δεκάλεπτο. Αυτό βοήθησε τον Παναθηναϊκό στο transition. Ο Ναν βρήκε ρυθμό και μας πόνεσε. Όταν αποφασίσαμε να πάμε hedge out, πάσαρε καλά αλλά οι παίκτες αυτοί ήταν “κρύοι” για να σκοράρουν και να κρίνουν το ματς. Ήταν δύσκολο για αυτούς να τα βάλουν. Σ’ ένα μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού, ο Ναν ήταν σαν να έπαιζε μόνος του. Χάσαμε πολλά σουτ στο τέλος και βολές, που έπρεπε να βάλουμε. Κάναμε δύο λάθη που βέβαια ο Παναθηναϊκός έπαιξε στο όριο του φάουλ και στη σέντρα στον Ντόρσεϊ, αλλά και στο out of bounce που έγινε κάτω από το καλάθι στον Γουόκαπ, που τον είχε αγκαλιά. Αλλά το γεγονός ότι κερδίσαμε το ματς, όταν πιο ψύχραιμοι στα σημαία του ματς, ήταν σημαντικό».

Για τον Βεζένκοφ: «Δεν υπάρχει κανείς στο ευρωπαϊκό μπάσκετ που αμφισβητεί την ποιότητα του Σάσα. Θα κάνει καλά ματς όπως σήμερα, αλλά φυσικά θα κάνει και κακά παιχνίδια. Εάν δείτε τους αριθμούς αξιολόγησης είναι στους τρεις καλύτερους της Ευρώπης. Ξέρουμε ότι με 90 ματς τον χρόνο είναι αδύνατο να παίξεις καλά σε όλα. Εάν βασίζεσαι στην ομάδα και τον τρόπο παιχνιδιού της, θα βρεθούν κι άλλοι, γιατί έχουμε κι άλλους καλούς παίκτες. Ο Τάιλερ ήταν πολύ καλός σήμερα, αλλά και ο Μιλουτίνοφ. Όλοι συνεισέφεραν είτε στην άμυνα, είτε στη δημιουργία, είτε στην εκτέλεση. Ακόμη και ο Εβάν που δεν ήταν καλός επιθετικά σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, έκανε αυτά που έπρεπε για να κερδίσει η ομάδα. Δεν με νοιάζουν τα νούμερα και τα στατιστικά, με ενδιαφέρει να κερδίζει ο Ολυμπιακός».

Για το γεγονός πως έχει πει ότι η συνεισφορά των προπονητών στο σύγχρονο μπάσκετ φθίνει, αλλά σήμερα πήρε δύο κρίσιμα challenge και τα κέρδισε: «Εάν η συνεισφορά των προπονητών είναι τα δύο challenge τότε την έχουμε πατήσει», κατέληξε ο Μπαρτζώκας.