Μέγας… Τάιλερ Ντόρσεϊ και θαυμαστά τα έργα του όταν απέναντι αντικρίζει «πράσινα». Ναι, εξαιρετικό ματς -ένα ακόμη- από τον ομογενή γκαρντ ξανά κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Όπως πέρσι στους τελικούς του πρωταθλήματος που άλλαξε τους όρους και χάρισε τον τίτλο στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Όπως και τον Οκτώβρη στο πρώτο ντέρμπι των αιωνίων (16 π) στο ΣΕΦ. Απόψε έβαλε 21 ο 29χρόνος άσος. Ανάμεσα σε αυτούς; Το καλάθι που εν πολλοίς αποφάσισε και τον νικητή 50 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη για το 86-82 υπέρ των Πειραιωτών.

Τον κράτησε ο Μπαρτζώκας 28:24 στο ματς και δικαιώθηκε. Ο Ντόρσει εχει 4/5 δίποντα και 3/8 τρίποντα, χωρίς να χάσει βολή (4/4). Είχε όμως και μόλις 2 λάθη για 3 ασίστ σε μια ισορροπία που δεν συνηθίζει. Τον χτυπάνε στα νταμπλ τιμ οι αντίπαλες ομάδες πιέζοντας τη μπάλα. Αυτή τη φορά λοιπόν ο Ντόρσει ήταν έτοιμος.

Και μεταξύ μας; Ακόμη και στην φάση που έχασε τη μπάλα στο φινάλε απο τον Γκραντ και τον Ναν σε μια τέτοια ακριβώς ιστορία, υπήρχε ξεκάθαρο φάουλ που οι διαιτητές το έχασαν στη… βοή του ΟΑΚΑ.

Ντόρσεϊ: «Ήταν ωραία αίσθηση, βάλαμε μεγάλα σουτ στο τέλος»

Λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης στο ΟΑΚΑ, ο Ντόρσεϊ τόνισε στους δημοσιογράφους:«Ηταν ένα μεγάλο ματς, δεν υπάρχει εξτρά κίνητρο για τέτοια ματς. Τώρα έχουμε τρεις σερί νίκες και πρέπει να συνεχίσουμε, αλλά ήταν ωραία αίσθηση η αποψινή.

Ηταν ένα μεγάλο παιχνίδι, το κακό μας δεκάλεπτο ήταν το δεύτερο και αν δεν υπήρχε αυτό θα κάναμε πιο εύκολη τη δουλειά μας. Στο τέλος όμως βάλαμε μεγάλα σουτ και τα καταφέραμε».