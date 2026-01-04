Παναθηναϊκός – Καρδίτσα 92-85: Σόου Ναν και τώρα… διαβολοβδομάδα (vid)

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Καρδίτσας με 92-85 στο Telekom Center Athens στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League.

Κορυφαίος για τους Πράσινους ήταν ο Ναν με 27 πόντους. Οι φιλοξενούμενοι επέδειξαν σθεναρή αντίσταση στη δυναμική των γηπεδούχων, με τον Τζέφερσον να είναι ο πιο σημαντικός παίκτης της Καρδίτσας με 20 πόντους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σημερινό ματς, ο Εργκίν Αταμάν άφησε εκτός εξάδας ξένων τους Τζέριαν Γκραντ και Κένεθ Φαρίντ. Παράλληλα, δεν αγωνίστηκε ο Μήτογλου λόγω θλάσης στους οπίσθιους μηριαίους και ο Ρογκαβόπουλος επειδή ένιωσε σφίξιμο στη γάμπα.

Ακολουθεί διαβολοβδομάδα για τους Πράσινους, κόντρα σε Αρμάνι Μιλάνο (6/1) και Μπολόνια αντίστοιχα (8/1, εκτός έδρας).

Ο Παναθηναϊκός το προβάδισμα στο ημίχρονο – Σθεναρή αντίσταση η Καρδίτσα

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε με τους Σορτς, Όσμαν, Χολμς, Ναν και Ερνανγκόμεθ στο αρχικό σχήμα. Από την άλλη, στην πεντάδα της Καρδίτσας ξεκίνησαν οι Τζέφερσον, Έλις, Κασελάκης, Ντ. Τζέφερσον και Ουάσινγκτον.

Τα πρώτα λεπτά του αγώνα κύλησαν με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι – χέρι στο σκορ (4-2, 5-4, 7-6). Η Καρδίτσα στη συνέχεια, πάτησε γκάζι και ισοφάρισε τους Πράσινους για το 13-13, με τον Έλις να κάνει ένα εκπληκτικό ξεκίνημα στο ματς και να καθοδηγεί τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι είχαν πάρει τα ηνία της αναμέτρησης προσωρινά (19-15).

Το τριφύλλι είχε πολύ κακό ποσοστό στο τρίποντο στην πρώτη περίοδο (1/7), όμως ο Τολιόπουλος ευστόχησε σε buzzer beater στην εκπνοή του δεκαλέπτου και έβαλε την ομάδα του μπροστά για το 22-21.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Καρδίτσα ανέβασε στροφές και είχε σταθερά το προβάδισμα για αρκετά λεπτά (35-31). Όμως, ο Παναθηναϊκός έκανε ακολούθως, την αντεπίθεση του και έτρεξε ένα επιμέρους 6-0 και προσπέρασε με τρίποντο του Ναν για το 42-41.

Οι Πράσινοι προηγήθηκαν με +6, 1:32 πριν από το ημίχρονο και οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με τον Παναθηναϊκό να είναι μπροστά με 54-49.

Στην τρίτη περίοδο οι Πράσινοι βελτιώθηκαν σημαντικά και πήραν για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα (63-51). Η Καρδίτσα προσπάθησε να μειώσει (63-58), αλλά οι γηπεδούχοι έκαμψαν γρήγορα την αντίσταση των φιλοξενούμενων, έτρεξαν ένα επιμέρους 8-0 και ο Παναθηναϊκός έκλεισε το δεκάλεπτο, ξανά μπροστά με διψήφια διαφορά.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο η διαφορά έφτασε και πάλι σε διψήφιο αριθμό +11 (85-74). Η Καρδίτσα μείωσε στη συνέχεια για το 85-80, αλλά ο μαγικός Ναν διεύρυνε κι άλλο τη διαφορά με νέο τρίποντο, γράφοντας το 88-80. Η αναμέτρηση έληξε με το τελικό 92-85.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-21, 54-49, 80-70, 92-85

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 15 (1), Οσμάν 6, Χολμς 5, Ναν 27 (4), Ερνανγκόμεθ 9 (2), Καλαϊτζάκης 5 (1), Σλούκας 5 (1), Σαμοντούροφ 5 (1), Τολιόπουλος 6 (2), Γιούρτσεβεν 9

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικόπουλος): Μπρ. Τζέφερσον 20 (5), Έλις 16 (1), Κασελάκης 6, Ουάσινγκτον 6, Ντ. Τζέφερσον, Χόρσλερ 13 (1), Δίπλαρος 7 (1), Καμπερίδης 12 (4), Μάντσεν 5.