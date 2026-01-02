Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Ο Κέντρικ Ναν σε θεαματικ.ό φόλοου κάρφωμα με το αριστερό χέρι (vid)
Βίντεο με το εντυπωσιακό φόλοου κάρφωμα που έκανε ο Κέντρικ Ναν στο δεύτερο δεκάλεπτο του ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τη Euroleague.
Ο Κέντρικ Ναν ήταν εντυπωσιακός στο δεύτερο δεκάλεπτο του ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στο ΟΑΚΑ, για την 19η αγωνιστική της Euroleague, έχοντας 12 πόντους μέσα σε έξι λεπτά.
Μεταξύ των όσων εντυπωσιακών έκανε ο Αμερικανός «μόμπερ» του τριφυλλιού ήταν κι ένα εντυπωσιακό φόλοου κάρφωμα μετά από άστοχο λέι απ του Νίκου Ρογκαβόπουλου.
Ο Κέντρικ Ναν με ελάχιστη φόρα κατάφερε να κάνει ένα τρομερό άλμα και να καρφώσει με το αριστερό μάλιστα χέρι προ των ψηλών του Ολυμπιακού. Όπως ήταν αναμενόμενο το καλάθι αυτό πανηγυρίστηκε έντονα από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού που είχαν γεμίσει το ΟΑΚΑ.
Δείτε παρακάτω την εντυπωσιακή φάση με τον Κέντρικ Ναν
View from our admin courtside 🤳 #RivalrySeries I #EveryGameMatters https://t.co/zKFw57pOKL pic.twitter.com/lDSa4gaNmZ
— EuroLeague (@EuroLeague) January 2, 2026
Serious HANGTIME I @nunnbetter_ 🥶#RivalrySeries I #MotorolaMagicMoment @Moto pic.twitter.com/gjD1zF75fT
— EuroLeague (@EuroLeague) January 2, 2026
— EuroLeague (@EuroLeague) January 2, 2026
