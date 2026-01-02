Ο Κέντρικ Ναν ήταν εντυπωσιακός στο δεύτερο δεκάλεπτο του ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στο ΟΑΚΑ, για την 19η αγωνιστική της Euroleague, έχοντας 12 πόντους μέσα σε έξι λεπτά.

Μεταξύ των όσων εντυπωσιακών έκανε ο Αμερικανός «μόμπερ» του τριφυλλιού ήταν κι ένα εντυπωσιακό φόλοου κάρφωμα μετά από άστοχο λέι απ του Νίκου Ρογκαβόπουλου.

Ο Κέντρικ Ναν με ελάχιστη φόρα κατάφερε να κάνει ένα τρομερό άλμα και να καρφώσει με το αριστερό μάλιστα χέρι προ των ψηλών του Ολυμπιακού. Όπως ήταν αναμενόμενο το καλάθι αυτό πανηγυρίστηκε έντονα από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού που είχαν γεμίσει το ΟΑΚΑ.

Δείτε παρακάτω την εντυπωσιακή φάση με τον Κέντρικ Ναν