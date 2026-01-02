Ο Κώστας Παπανικολάου καρφώνει εντυπωσιακά μπροστά στον Όσμαν (vid)
Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου «πήρε τα βήματα» και έκανε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα, παρά την προσπάθεια του Τσέντι Όσμαν να τον ανακόψει.
Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο +15. Στην πρώτη περίοδο οι Ερυθρόλευκοι χάρισαν και θέαμα, με τον Κώστα Παπανικολάου στα μέσα του δεκαλέπτου να κάνει ένα εντυπωσιακό κάρφωμα μπροστά στον Τσέντι Όσμαν.
Ο αρχηγός του Ολυμπιακού πήρε τα βήματα και κάρφωσε με δύναμη την μπάλα στο καλάθι του Παναθηναϊκού για το 14-5, παρά την προσπάθεια του Τούρκου φόργουορντ.
Δείτε παρακάτω το εντυπωσιακό στιγμιότυπο
Cap can still move as he DETONATES at the rim 🚀#RivalrySeries I #MotorolaMagicMoment @Moto pic.twitter.com/GtY8I2dk7Y
— EuroLeague (@EuroLeague) January 2, 2026
Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Παπανικολάου στο πρώτο δεκάλεπτο είχε πέντε πόντους, με /2 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ σε 9:52 λεπτά συμμετοχής.
