Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Οι 12άδες των «αιωνίων»
Εργκίν Αταμάν και Γιώργος Μπαρτζώκας ανακοίνωσαν τις δωδεκάδα για το αποψινό (2/1, 21:15) ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Euroleague.
Με τον Γκραντ στην 12άδα του παρατάσσεται ο Παναθηναϊκός στο αποψινό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (21:15), για την 19η αγωνιστική της Euroleague.
Ο Αμερικανός γκαρντ ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που ένιωθε και τέθηκε στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για το παιχνίδι με τους Πειραιώτες. Εκτός στον αντίποδα για τους πράσινους έμειναν οι Μάριους Γκριγκόνις, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και φυσικά ο μόνιμα τραυματίας Ματίας Λεσόρ.
Στην 12άδα του Τριφυλλιού για το αποψινό παιχνίδι βρίσκεται και ο Κώστας Σλούκας, που είχε χάσει τους δύο τελευταίους αγώνες του Παναθηναϊκού λόγω τραυματισμού.
Από την πλευρά του ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας συμπεριέλαβε στις επιλογές του τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, ωστόσο ο Όμηρος Νετζήπογλου έμεινε εκτός. Εκτός επίσης για τους «ερυθρόλευκους» όπως ήταν γνωστό οι Ουόρντ και ΜακΚίσικ, όπως και οι μακροχρόνια τραυματίες Μουσταφά Φαλ και Κίναν Έβανς.
Αυτές είναι οι 12άδες στο Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν
Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ, Νιλικίνα, Λαρεντζάκης, Μόρις, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Αντετοκούνμπο, Χολ, Φουρνιέ
