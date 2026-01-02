sports betsson
02.01.2026 | 17:51
Σεισμός 6,5 Ρίχτερ στο Μεξικό (βίντεο)
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έσβησε σχεδόν όλες τις φωτογραφίες του από το Instagram – Τι μπορεί να σημαίνει
Μπάσκετ 02 Ιανουαρίου 2026 | 18:34

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έσβησε σχεδόν όλες τις φωτογραφίες του από το Instagram – Τι μπορεί να σημαίνει

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αφαίρεσε σχεδόν όλες τις φωτογραφίες του από το προφίλ του στο instagram, κίνηση που μπορεί να δείχνει κάτι για την μεταγραφή του από την Παρτιζάν.

Vita.gr
Γιατί ο ύπνος πριν τα μεσάνυχτα είναι το πιο υποτιμημένο μυστικό ευεξίας;

Γιατί ο ύπνος πριν τα μεσάνυχτα είναι το πιο υποτιμημένο μυστικό ευεξίας;

Spotlight

Το σίριαλ του Ταϊρίκ Τζόουνς αναμένεται να φτάσει στο τέλος του εντός των ημερών, καθώς η προθεσμία για μετακίνηση παικτών εντός της Euroleague είναι μέχρι τις 5 Ιανουαρίου.

Ο Αμερικανός σέντερ θεωρείται ξένο σώμα στην ομάδα τον τελευταίο τουλάχιστον μήνα, με μερίδα οπαδών της Παρτιζάν να τον κατηγορεί για τις κακές του σχέσεις με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο ίδιος ο Τζόουνς έχει ενημερώσει πως θέλει να αποχωρήσει από την σερβική ομάδα και αυτό αναμένεται να γίνει καθώς δεν βγαίνει πουθενά να συνεχίζεται μια συνεργασία στην οποία και οι δύο πλευρές δεν θέλουν να συνεχίσουν μαζί.

Εκτός από τον Ολυμπιακό και η Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει καταθέσει πρόταση στον Αμερικανό ψηλό ο οποίος αναμένεται να αποφασίσει άμεσα ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του.

Ο Τζόουνς, τώρα, προχώρησε σε μια κίνηση, που δείχνει ουσιαστικά το τέλος του από την Παρτιζάν, καθώς διέγραψε όλες τις φωτογραφίες που είχε με το σερβικό κλαμπ και διατήρησε μόλις δύο οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το μπάσκετ.

Έτσι οι εξελίξεις αναμένονται τις επόμενες ώρες με το deadline να… πλησιάζει και τον Ολυμπιακό και την Μακάμπι να βρίσκονται στην… pole position για την απόκτησή του και τον Αμερικανό να θέλει να πάει κάπου που να παίζει, όπως ο ίδιος έχει τονίσει.

Υπενθυμίζεται πως η ομάδα του Βελιγραδίου φέρεται σύμφωνα με δημοσιεύματα, να ζητά buyout ύψους περίπου 200.000 ευρώ, το οποίο ωστόσο ενδέχεται να αυξηθεί λίγο.

Παρακάτω το «ανανεωμένο» προφίλ του Ταϊρίκ Τζόουνς στο Instagram

Ακίνητα
Golden Visa: Τα λεφτά είναι πολλά – Ποιοι και γιατί την «πυροβολούν»

Golden Visa: Τα λεφτά είναι πολλά – Ποιοι και γιατί την «πυροβολούν»

Τράπεζες
Τράπεζες: Ψηλά ο πήχης για νέες δανειοδοτήσεις

Τράπεζες: Ψηλά ο πήχης για νέες δανειοδοτήσεις

Αθλητική Ροή
Μεντιλίμπαρ: «Όποιος δεν έχει κίνητρο δεν χρειαζόταν να βρεθεί σε αυτό το όμορφο νησί, είναι τελικός»
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Μεντιλίμπαρ: «Όποιος δεν έχει κίνητρο δεν χρειαζόταν να βρεθεί σε αυτό το όμορφο νησί, είναι τελικός»

Όλα όσα είπαν ο προπονητής του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο τερματοφύλακας Κωνσταντής Τζολάκης στη συνέντευξη Τύπου του τελικού του Betsson Super Cup, κόντρα στον ΟΦΗ.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Κόντης: «Παίζουμε με τον νταμπλούχο Ελλάδος και πρέπει να έχουμε θάρρος στο παιχνίδι μας»

Ο τεχνικός του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης, μίλησε για τον τελικό του Betsson Super Cup απέναντι στον Ολυμπιακό και στάθηκε στο μεγάλο κίνητρο που έχει η ομάδα του παίζοντας απέναντι στους νταμπλούχους.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Μπενίτεθ: «Δεν μου αρέσει η νέα φόρμουλα του Μουντιάλ – Υπάρχουν ήδη πάρα πολλά παιχνίδια»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ εξέφρασε την αντίρρησή του για την αύξηση των ομάδων του Μουντιάλ, εξηγώντας πως το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστής είναι ήδη πολύ επιβαρυμένο.

Σύνταξη
Το τρομερό σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα
Euroleague 02.01.26

Το τρομερό σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα

Ο Ολυμπιακός έχει χτίσει ένα απίθανο σερί νικών επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα τα τελευταία χρόνια, ενώ συνολικά υπέρ του -και με μεγάλη διαφορά- είναι η παράδοση των αναμετρήσεων με τους «πράσινους» στην κορυφαία διοργάνωση.

Σύνταξη
Η «μαγική» λέξη για τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ…
On Field 01.01.26

Η «μαγική» λέξη για τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ…

Το βασικό ζητούμενο για τους «ερυθρόλευκους» είναι η καλή άμυνα κι αν καταφέρουν να κρατήσουν χαμηλά το σκορ του Παναθηναϊκού, θα έχουν κάνει μεγάλο βήμα για τη νίκη στο ΟΑΚΑ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπαρτζώκας ενόψει Παναθηναϊκού: «Αν εκτελέσουμε σωστά το πλάνο μας, έχουμε σοβαρή τύχη να νικήσουμε»
Euroleague 01.01.26

Μπαρτζώκας ενόψει Παναθηναϊκού: «Αν εκτελέσουμε σωστά το πλάνο μας, έχουμε σοβαρή τύχη να νικήσουμε»

Για το ντέρμπι «αιωνίων» της Euroleague, τις απουσίες της ομάδας του αλλά και τα μεταγραφικά σενάρια, μίλησε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας.

Σύνταξη
Από τον Φουρνιέ μέχρι τον Ναν: Τα κομβικά συμβόλαια που ανανέωσαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός το 2025
Euroleague 01.01.26

Από τον Φουρνιέ μέχρι τον Ναν: Τα κομβικά συμβόλαια που ανανέωσαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός το 2025

Μέσα στο 2025, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός προχώρησαν σε πολλές ανανεώσεις και επεκτάσεις συμβολαίων, με τις περιπτώσεις των Εβάν Φουρνιέ και Κέντρικ Ναν να ξεχωρίζουν…

Σύνταξη
«Η καρδιά μου ανήκει στον Ολυμπιακό» – O Σπανούλης αποκάλυψε γιατί δεν πήγε στην Μπαρτσελόνα το 2015
Euroleague 31.12.25

«Η καρδιά μου ανήκει στον Ολυμπιακό» – O Σπανούλης αποκάλυψε γιατί δεν πήγε στην Μπαρτσελόνα το 2015

Ο Βασίλης Σπανούλης ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στη Βαρκελώνη για τις προτάσεις που είχε από την Μπαρτσελόνα όταν ακόμα έπαιζε μπάσκετ και έδωσε τη δική του απάντηση.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τι ποσοστό εδαφών κατέλαβε η Ρωσία το 2025
Κόσμος 02.01.26

Ουκρανία: Τι ποσοστό εδαφών κατέλαβε η Ρωσία το 2025

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ουκρανικής σελίδας δημόσιων πηγών πληροφοριών, Deepstate, η Ρωσία κατέκτησε το 0,72% της Ουκρανίας, το οποίο όμως μεταφράζεται σε χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα εδαφών.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η αιτία της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά – Τι είναι τα ηχοαπορροφητικά πάνελ που λαμπάδιασαν στο μοιραίο μπαρ
Νέα στοιχεία 02.01.26

Η αιτία της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά – Τι είναι τα ηχοαπορροφητικά πάνελ που λαμπάδιασαν στο μοιραίο μπαρ

Η «συγγνώμη» στους συγγενείς των θυμάτων της φωτιάς που έσπειρε τον θάνατο στο Κραν Μοντανά - Η τραγωδία φέρνει στο προσκήνιο τη σημασία των υλικών που χρησιμοποιούνται σε κλειστούς χώρους συνάθροισης

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρχονται συλλήψεις για τρία νέα κυκλώματα που λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις σε Κρήτη, Τρίκαλα και Κοζάνη
Ελλάδα 02.01.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρχονται συλλήψεις για τρία νέα κυκλώματα που λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις σε Κρήτη, Τρίκαλα και Κοζάνη

Με εικονικά βοσκοτόπια και πλαστούς αριθμούς αιγοπροβάτων οι επιτήδειοι λάμβαναν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τα ποσά να ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Όποιος δεν έχει κίνητρο δεν χρειαζόταν να βρεθεί σε αυτό το όμορφο νησί, είναι τελικός»
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Μεντιλίμπαρ: «Όποιος δεν έχει κίνητρο δεν χρειαζόταν να βρεθεί σε αυτό το όμορφο νησί, είναι τελικός»

Όλα όσα είπαν ο προπονητής του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο τερματοφύλακας Κωνσταντής Τζολάκης στη συνέντευξη Τύπου του τελικού του Betsson Super Cup, κόντρα στον ΟΦΗ.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κατάργηση των σχολικών επιτροπών βήμα υπονόμευσης των δημόσιων σχολείων από την κυβέρνηση Μητσοτάκη
Στηρίζει τους δήμαρχους 02.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η κατάργηση των σχολικών επιτροπών βήμα υπονόμευσης των δημόσιων σχολείων από την κυβέρνηση Μητσοτάκη

«Στηρίζουμε το αίτημα των δημάρχων για την απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης. Το λιγότερο που έχει να κάνει το αρμόδιο υπουργείο είναι να την αποσύρει», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Κόντης: «Παίζουμε με τον νταμπλούχο Ελλάδος και πρέπει να έχουμε θάρρος στο παιχνίδι μας»
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Κόντης: «Παίζουμε με τον νταμπλούχο Ελλάδος και πρέπει να έχουμε θάρρος στο παιχνίδι μας»

Ο τεχνικός του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης, μίλησε για τον τελικό του Betsson Super Cup απέναντι στον Ολυμπιακό και στάθηκε στο μεγάλο κίνητρο που έχει η ομάδα του παίζοντας απέναντι στους νταμπλούχους.

Σύνταξη
Συλλογή 61 έργων του Ανρί Ματίς δωρίστηκε σε μουσείο του Παρισιού – Πρωταγωνίστρια η κόρη του, Μαργκερίτ
Μια ενδόμυχη ματιά 02.01.26

Συλλογή 61 έργων του Ανρί Ματίς δωρίστηκε σε μουσείο του Παρισιού – Πρωταγωνίστρια η κόρη του, Μαργκερίτ

«Αυτή η [δωρεά] προστίθεται σε μια συλλογή 20 έργων του Ανρί Ματίς που είχε ήδη συγκεντρωθεί, συμπεριλαμβανομένων δύο μνημειωδών εκδοχών του La Danse», αναφέρει το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Παρισιού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπενίτεθ: «Δεν μου αρέσει η νέα φόρμουλα του Μουντιάλ – Υπάρχουν ήδη πάρα πολλά παιχνίδια»
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Μπενίτεθ: «Δεν μου αρέσει η νέα φόρμουλα του Μουντιάλ – Υπάρχουν ήδη πάρα πολλά παιχνίδια»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ εξέφρασε την αντίρρησή του για την αύξηση των ομάδων του Μουντιάλ, εξηγώντας πως το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστής είναι ήδη πολύ επιβαρυμένο.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Μετά από 6 χρόνια διάλυσης του κράτους δικαίου, ο Μητσοτάκης προσπαθεί να εμφανιστεί ως θεσμικός
Σφοδρά πυρά 02.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Μετά από 6 χρόνια διάλυσης του κράτους δικαίου, ο Μητσοτάκης προσπαθεί να εμφανιστεί ως θεσμικός

«Η αδυναμία του να ορίσει με προσωπική του απόφαση τις ανεξάρτητες αρχές λόγω της συνταγματικής επιταγής για συναινέσεις, τον 'μεταμορφώνει' σε συναινετικό και ανοιχτό σε συζητήσεις», τονίζει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Βασίλης Φόρης: Μια ζωή αφιερωμένη στη γλώσσα των Ελλήνων
In memoriam 02.01.26

Βασίλης Φόρης: Κοζανίτης και δημοτικιστής

Διακεκριμένος φιλόλογος και γλωσσολόγος, ο οποίος διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίσημη καθιέρωση του μονοτονικού συστήματος γραφής της νεοελληνικής γλώσσας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Κραν Μοντανά: Σε κρίσιμη κατάσταση πάνω από 80 τραυματίες – Σε «σπινθηροβόλα κεριά» αποδίδεται η πυρκαγιά
Δύσκολη ταυτοποίηση 02.01.26

Κραν Μοντανά: Σε κρίσιμη κατάσταση πάνω από 80 τραυματίες – Σε «σπινθηροβόλα κεριά» αποδίδεται η πυρκαγιά

Έχουν ταυτοποιηθεί 113 από τους 119 τραυματίες στο Κραν Μοντανά. Ελβετοί, Γάλλοι, Ιταλοί, Σέρβοι και πολίτες άλλων χωρών μεταξύ τους. Εγκαυματίες μεταφέρονται σε άλλες χώρες για ειδική φροντίδα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Φάμελλος: Ο προϋπολογισμός υλοποιεί μνημονιακή λιτότητα – Δίνει προτεραιότητα στους ισχυρούς φίλους του Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 02.01.26

Φάμελλος: Ο προϋπολογισμός υλοποιεί μνημονιακή λιτότητα – Δίνει προτεραιότητα στους ισχυρούς φίλους του Μητσοτάκη

Ο προϋπολογισμός είναι «χωρίς μέριμνα για τον λαό και τα δημόσια αγαθά, αλλά με προτεραιότητα στα καρτέλ και στους ισχυρούς φίλους του κ. Μητσοτάκη», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Κολεγιόπαιδα που τσακώνονται σε εφηβική σειρά – Το 2025 ήταν η χρονιά των beef μεταξύ Τραμπ και ποπ σταρ
(Α)σόβαροι 02.01.26

Κολεγιόπαιδα που τσακώνονται σε εφηβική σειρά – Το 2025 ήταν η χρονιά των beef μεταξύ Τραμπ και ποπ σταρ

Το 2025, ο Τραμπ είπε ότι «μισεί την Τέιλορ Σουίφτ», αποκάλεσε «χαζό» τον Μπρους Σπρίνγκστιν, ενώ ο Λευκός Οίκος χρησιμοποίησε ποπ επιτυχίες για να δημιουργήσει memes για τα δήθεν κατορθώματα της ICE.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
