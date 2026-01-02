Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έσβησε σχεδόν όλες τις φωτογραφίες του από το Instagram – Τι μπορεί να σημαίνει

Το σίριαλ του Ταϊρίκ Τζόουνς αναμένεται να φτάσει στο τέλος του εντός των ημερών, καθώς η προθεσμία για μετακίνηση παικτών εντός της Euroleague είναι μέχρι τις 5 Ιανουαρίου.

Ο Αμερικανός σέντερ θεωρείται ξένο σώμα στην ομάδα τον τελευταίο τουλάχιστον μήνα, με μερίδα οπαδών της Παρτιζάν να τον κατηγορεί για τις κακές του σχέσεις με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο ίδιος ο Τζόουνς έχει ενημερώσει πως θέλει να αποχωρήσει από την σερβική ομάδα και αυτό αναμένεται να γίνει καθώς δεν βγαίνει πουθενά να συνεχίζεται μια συνεργασία στην οποία και οι δύο πλευρές δεν θέλουν να συνεχίσουν μαζί.

Εκτός από τον Ολυμπιακό και η Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει καταθέσει πρόταση στον Αμερικανό ψηλό ο οποίος αναμένεται να αποφασίσει άμεσα ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του.

Ο Τζόουνς, τώρα, προχώρησε σε μια κίνηση, που δείχνει ουσιαστικά το τέλος του από την Παρτιζάν, καθώς διέγραψε όλες τις φωτογραφίες που είχε με το σερβικό κλαμπ και διατήρησε μόλις δύο οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το μπάσκετ.

Έτσι οι εξελίξεις αναμένονται τις επόμενες ώρες με το deadline να… πλησιάζει και τον Ολυμπιακό και την Μακάμπι να βρίσκονται στην… pole position για την απόκτησή του και τον Αμερικανό να θέλει να πάει κάπου που να παίζει, όπως ο ίδιος έχει τονίσει.

Υπενθυμίζεται πως η ομάδα του Βελιγραδίου φέρεται σύμφωνα με δημοσιεύματα, να ζητά buyout ύψους περίπου 200.000 ευρώ, το οποίο ωστόσο ενδέχεται να αυξηθεί λίγο.

Παρακάτω το «ανανεωμένο» προφίλ του Ταϊρίκ Τζόουνς στο Instagram