Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
Φανταστικός ο Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά η Παρτίζαν έχασε από την Βαλένθια (86-73)
Euroleague 31 Δεκεμβρίου 2025

Φανταστικός ο Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά η Παρτίζαν έχασε από την Βαλένθια (86-73)

Η Βαλένθια επικράτησε της Παρτίζαν με 86-73, παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Ταϊρίκ Τζόουνς, που το τελευταίο διάστημα συνδέεται με τον Ολυμπιακό – Μεγάλη εκτός έδρας νίκη για τη Μονακό του Σπανούλη επί της Μπαρτσελόνα (74-90).

Εύκολη -εν τέλει- νίκη πέτυχε η Βαλένθια, καθώς επικράτησε με σκορ 86-73 της Παρτίζαν του πολύ θετικού Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος το τελευταίο διάστημα ακούγεται έντονα για τον Ολυμπιακό, με τα σενάρια να δίνουν και να παίρνουν.

Ο Αμερικανός σέντερ δεν βρέθηκε απλά στην 12άδα και εν συνεχεία στην αρχική πεντάδα της ομάδας του, αλλά είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Σε 25΄41΄΄ συμμετοχής πέτυχε 9 πόντους με 4/5 δίποντα και 1/1 βολή. Ενώ μάζεψε επίσης 6 αμυντικά ριμπάουντ, μοίρασε 1 ασίστ και είχε ένα κλέψιμο και ένα κόψιμο. Την ίδια ώρα ο Τζόουνς συγκέντρωσε 14 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης, όντας ο δεύτερος καλύτερος παίκτης της ομάδας του πίσω από τον φοβερό Μπονγκά των 17 πόντων και των 7 ριμπάουντ.

Γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα γύρω από το πρόσωπό του τις τελευταίες ημέρες. Με τον Ολυμπιακό να είναι στην pole position ελπίζοντας πως θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί το μπάχαλο στην Παρτίζαν και να προλάβει τις ημερομηνίες για να κάνει δικό του τον Ταϊρίκ Τζόουνς που είναι «φευγάτος» από την σερβική ομάδα. Προς το παρόν, πάντως, ο Τζόουνς έχει ενεργότατο ρόλο στην ομάδα του Ζοάν Πεναρόγια.

Με αυτό το αποτέλεσμα η Βαλένθια ανέβηκε στην κορυφή, εκμεταλλευόμενη την ήττα της Χάποελ Τελ Αβίβ και πλέον έχει ρεκόρ 13-6. Στο 6-13 και την προτελευταία θέση η τραγική Παρτίζαν.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 43-43, 65-63, 86-73

Βαλένθια(Μαρτίνεθ): Μπαντιό 14 (0/3 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ασίστ), Τέιλορ 2 (0/6 σουτ), Πουέρτο, Ρίβερς 14 (4/6 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Πραντίγια 11 (4/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κι 1, Μοντέρο 13 (1 τρίποντο, 8/10 βολές), Μουρ (0/4 σουτ), Σακό 5 (7 ριμπάουντ), Τόμσον 17 (4/4 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 κλεψίματα), Κόστελο 9 (3/3 τρίποντα)

Παρτιζάν (Πενιαρόγια): Ουάσινγκτον 7 (1), Οσετκόφσκι 6 (2), Μαρίνκοβιτς (0/5 σουτ), Μπράουν 15 (3/6 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 2 ασίστ, 4 λάθη), Πέιν 6 (1/2 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 4 ασίστ), Μπόνγκα 17 (4/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6/9 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Λάκιτς, Πάρκερ 7 (1), Φερνάντο 6 (3/3 δίποντα), Καλάθης (4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Τζόουνς 9 (4/5 δίποντα, 1/1 βολή, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ, 2 λάθη)

Τα ομαδικά στατιστικά της Βαλένθια: 14/29 δίποντα, 14/37 τρίποντα, 16/22 βολές, 39 ριμπάουντ (25 αμυντικά – 14 επιθετικά), 18 ασίστ, 9 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 10 λάθη, 15 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά της Παρτίζαν: 19/32 δίποντα, 9/27 τρίποντα, 8/11 βολές, 32 ριμπάουντ (25 αμυντικά – 7 επιθετικά), 20 ασίστ, 7 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 14 λάθη, 23 φάουλ

Μεγάλη νίκη για τη Μονακό του Σπανούλη μέσα στη Βαρκελώνη!

Στο άλλο ματς που διεξήχθη την ίδια ώρα για τη 19η αγωνιστική της regular season της Euroleague, η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη πέτυχε τεράστια νίκη με σκορ 90-74 επί της Μπαρτσελόνα στο «Παλάου Μπλαουγκράνα», πραγματοποιώντας μία πολύ γεμάτη εμφάνιση. Ο Τσάβι Πασκουάλ αποβλήθηκε από τη Βασιλική Τσαρούχα, με δύο τεχνικές ποινές!

Τρίτη σερί νίκη για τον Έλληνα προπονητή, με τους Μονεγάσκους να πιάνουν στο 12-7 την Μπαρτσελόνα στη βαθμολογία της Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 13-22, 30-47, 53-69, 70-94

Μπαρτσελόνα (Πασκουάλ): Πάντερ 8 (2/7 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 4/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη), Μάρκος, Κέιλ 7 (1), Νόρις 14 (1/2 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Βέσελι, Μπριθουέλα 25 (10/12 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/2 βολές), Σατοράνσκι 2 (4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ερνανγκόμεθ 7, Φαλ 8 (4/4 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Λαπροβίτολα 2, Πάρα 1

Μονακό (Σπανούλης): Οκόμπο 12 (3/8 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μπλόσομγκεϊμ 2 (5 ριμπάουντ, 2 σίστ), Τάις 7 (3/4 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντιάλο 9 (4/5 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Χέιζ 15 (6/7 δίποντα, 3/5 βολές, 5 ριμπάουντ), Τάρπι, Νέντοβιτς 8 (2), Στράζελ 5 (1), Μίροτιτς 13 (3/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 4 ριμπάουντ), Τζέιμς 19 (4/13 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 5/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ)

Αποτελέσματα και πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής στη Euroleague:

Βαλένθια – Παρτίζαν 86-73
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Κάουνας 80-93
Βιλερμπάν – Παρί 94-89
Μπαρτσελόνα – Μονακό 74-90
Αναντολού Εφές – Ερυθρός Αστέρας 2/1 στις 19:00
Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε 2/1 στις 21:00
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 2/1 στις 21:15
Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο 2/1 στις 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Dubai BC 2/1 στις 21:45
Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ 2/1 στις 22:00

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 20ης αγωνιστικής:

Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 6/1 στις 19:45
Μονακό – Παρτίζαν 6/1 στις 20:30
Βιλερμπάν – Ρεάλ Μαδρίτης 6/1 στις 21:00
Ερυθρός Αστέρας – Βαλένθια 6/1 στις 21:00
Χάποελ Τελ Αβίβ – Dubai BC 6/1 στις 21:05
Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο 6/1 στις 21:15
Βίρτους Μπολόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 6/1 στις 21:30
Μπαρτσελόνα – Μακάμπι Τελ Αβίβ 6/1 στις 21:30
Αναντολού Εφές – Παρί 7/1 στις 19:30
Μπάγερν Μονάχου – Μπασκόνια 7/1 στις 21:30

Ο βοηθός του Ομπράντοβιτς τα έβαλε με την Παρτιζάν: «Ξαφνικά βρήκε χρήματα για έναν παίκτη όπως ο Πέιν»
Euroleague 30.12.25

Ο βοηθός του Ομπράντοβιτς τα έβαλε με την Παρτιζάν: «Ξαφνικά βρήκε χρήματα για έναν παίκτη όπως ο Πέιν»

Ο πρώην συνεργάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Χοσέπ Ισκιέρδο εξαπέλυσε επίθεση κατά της Παρτιζάν, τονίζοντας πως ξαφνικά οι ασπρόμαυροι βρήκαν χρήματα για να αποκτήσουν έναν παίκτη όπως ο Κάμερον Πέιν.

Σύνταξη
Τζολάκης και Ποντένσε είχαν 100% επιτυχία στο challenge του Ολυμπιακού για τη Euroleague! (vid)
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Τζολάκης και Ποντένσε είχαν 100% επιτυχία στο challenge του Ολυμπιακού για τη Euroleague! (vid)

Κωνσταντίνος Τζολάκης και Ντάνιελ Ποντένσε απέδειξε ότι εκτός από ποδόσφαιρο γνωρίζουν και πολύ μπάσκετ. Η εξαιρετική τους επίδοση σε μπασκετικό challenge του Ολυμπιακού.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Φερνάντο για πιθανή αποχώρηση Τζόουνς: «Πρώτη φορά το ακούω, θα συνεχίσουμε να βασιζόμαστε πάνω του»
Euroleague 29.12.25

Φερνάντο για πιθανή αποχώρηση Τζόουνς: «Πρώτη φορά το ακούω, θα συνεχίσουμε να βασιζόμαστε πάνω του»

Ο συμπαίκτης του Ταϊρίκ Τζόουνς στην Παρτιζάν, Μπρούνο Φερνάντο, κλήθηκε να απαντήσει στα σενάρια που φέρνουν τον Αμερικανό σέντερ στην πόρτα της εξόδου από τη σερβική ομάδα.

Σύνταξη
«Ο Τζόουνς συμφώνησε στους προσωπικούς όρους με τον Ολυμπιακό» (pic)
Euroleague 28.12.25

«Ο Τζόουνς συμφώνησε στους προσωπικούς όρους με τον Ολυμπιακό» (pic)

Ρεπορτάζ από τη Σερβία αναφέρει πως ο Ταϊρίκ Τζόουνς έχει έρθει σε συμφωνία στους προσωπικούς όρους με τον Ολυμπιακό, ωστόσο οι Ερυθρόλευκοι έχουν στείλει ένα συγκεκριμένο μήνυμα στον Αμερικανό.

Σύνταξη
Η μπάλα στο «ζωγραφιστό»
On Field 28.12.25

Η μπάλα στο «ζωγραφιστό»

Η αλλαγή των δεδομένων σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός προχωρήσει στην απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς από την Παρτίζαν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Το χεράκι της δεν ήταν καν μαυρισμένο» – Όσα είπε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου στην Αγγελική Νικολούλη πριν συλληφθεί
Ελλάδα 31.12.25

«Το χεράκι της δεν ήταν καν μαυρισμένο» – Όσα είπε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου στην Αγγελική Νικολούλη πριν συλληφθεί

«Απίθανο» χαρακτήριζε το ενδεχόμενο δολοφονίας της μητέρας της Ελένης Παπαδοπούλου, ο μητροκτόνος μιλώντας στην Αγγελική Νικολούλη λίγες μέρες πριν συλληφθεί.

Σύνταξη
Άρσεναλ – Άστον Βίλα 4-1: «Δήλωση» τίτλου οι «κανονιέρηδες»! – Κόλλησε με την ουραγό η Γιουνάιτεντ (1-1)
Ποδόσφαιρο 31.12.25

«Δήλωση» τίτλου η Άρσεναλ (4-1)! – Κόλλησε με την ουραγό η Γιουνάιτεντ (1-1)

Πρωταθλήτρια χειμώνα με εμφατικό τρόπο η Άρσεναλ, συνέτριψε με 4-1 την Άστον Βίλα στο υποτιθέμενο ντέρμπι κορυφής. Οδυνηρό 1-1 η Μάντστεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στην ουραγό, Γουλβς και μάλιστα εντός.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σ. Φάμελλος: Το 2026 να υπάρξει πραγματική πρόοδος στους κοινωνικούς φορείς και στις κοινωνικές δομές
Πολιτική 31.12.25

Σ. Φάμελλος: Το 2026 να υπάρξει πραγματική πρόοδος στους κοινωνικούς φορείς και στις κοινωνικές δομές

Το Πανελλήνιο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης «Ανδρέας Γιαννόπουλος» του Χαμόγελου του Παιδιού επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Σύνταξη
Ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ εξέφρασε αμφιβολίες για την επίθεση εναντίον της κατοικίας του ρώσου προέδρου
Κόσμος 30.12.25

Ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ εξέφρασε αμφιβολίες για την επίθεση εναντίον της κατοικίας του ρώσου προέδρου

Ο Σεργκέι Λαβρόφ, υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιχείρησε επίθεση στο σπίτι του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ με 91 drones. Ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ εξέφρασε αμφιβολίες για τον ισχυρισμό

Σύνταξη
Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με μαγιό: Οι διάσημοι που είπαν «όχι» στο κρύο και διάλεξαν παραλίες
Βίντεο & Φωτογραφίες 30.12.25

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με μαγιό: Οι διάσημοι που είπαν «όχι» στο κρύο και διάλεξαν παραλίες

Άφησαν πίσω τους τα χιόνια και τα παλτό και υποδέχθηκαν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά με ήλιο, θάλασσα και μαγιό: από τη Σεν Μπαρτς και τα Μπαρμπέιντος μέχρι τις Μπαχάμες και τον Μαυρίκιο, οι celebrities επέλεξαν εξωτικούς παραθαλάσσιους προορισμούς για τις φετινές γιορτές

Σύνταξη
OPLAN: Τα σημάδια της αρχικής φάσης ενός μελλοντικού πολέμου – Το γερμανικό σχέδιο σε περίπτωση σύγκρουσης
Νέα εποχή 30.12.25

Τα σημάδια της αρχικής φάσης ενός μελλοντικού πολέμου - Το γερμανικό σχέδιο σε περίπτωση σύγκρουσης

Στο πλαίσιο των πολυδιάστατων υβριδικών κινδύνων το «μυστικό» γερμανικό πολεμικό σχέδιο βρίσκεται στο τραπέζι σε μια περίοδο που η Δύση περνάει από κόσκινο τις κινήσεις της Ρωσίας και αυξάνει κατακόρυφα το επίπεδο συναγερμού.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πολιτικός «πόλεμος» στη Γαλλία για τη Μπριζίτ Μπαρντό – Τι σημαίνει ο «εθνικός φόρος τιμής» που ζητάει η Δεξιά
Culture Live 30.12.25

Πολιτικός «πόλεμος» στη Γαλλία για τη Μπριζίτ Μπαρντό – Τι σημαίνει ο «εθνικός φόρος τιμής» που ζητάει η Δεξιά

Πρωτοβουλία της γαλλικής Δεξιάς για εθνικό φόρο τιμής στη Μπριζίτ Μπαρντό φέρνει πολιτική σύγκρουση στη Γαλλία. Υποστηρικτές μιλούν για μια γυναίκα–σύμβολο που πρόβαλε διεθνώς τη χώρα, ενώ επικριτές υπενθυμίζουν τις ακροδεξιές της θέσεις και τις καταδίκες της για ρατσιστικό λόγο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ιράν όπως πλατεία Τιενανμέν: Ένας διαδηλωτής μόνος απέναντι στις δυνάμεις ασφαλείας στην Τεχεράνη
Κόσμος 30.12.25

Ιράν όπως πλατεία Τιενανμέν: Ένας διαδηλωτής μόνος απέναντι στις δυνάμεις ασφαλείας στην Τεχεράνη

Ένα βίντεο από το Ιράν, που καταγράφει έναν διαδηλωτή να κάθεται μόνος στη μέση του δρόμου απέναντι σε δεκάδες αστυνομικούς με μοτοσικλέτες στην Τεχεράνη, γίνεται viral διεθνώς, με πολλούς να μιλούν για εικόνες που θυμίζουν την πλατεία Τιενανμέν.

Σύνταξη
Από το countdown στο dancefloor: Πού χορεύουμε τις πρώτες ώρες του 2026 στην Αθήνα;
Πρωτοχρονιά 30.12.25

Από το countdown στο dancefloor: Πού χορεύουμε τις πρώτες ώρες του 2026 στην Αθήνα;

Όταν τελειώνει το countdown και σβήνουν τα πυροτεχνήματα, η Αθήνα αλλάζει ρυθμό. Οι πρώτες ώρες του 2026 περνούν στην πίστα, με μπάσο, ιδρώτα και parties που λειτουργούν σαν καθαρή αρχή.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άρης – Τσεντεβίτα 60-89: Ήταν κάκιστος και έμεινε πίσω στη μάχη της πρόκρισης
EuroCup 30.12.25

Άρης – Τσεντεβίτα 60-89: Ήταν κάκιστος και έμεινε πίσω στη μάχη της πρόκρισης

Ο Άρης ήταν πολύ κακός στα τρία τελευταία δεκάλεπτα κι έτσι γνώρισε οδυνηρή εντός έδρας ήττα με 60-89 από την Τσεντεβίτα, χάνοντας έδαφος έδαφος στην μάχη της πρόκρισης στο EuroCup.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Ο καιρός ήταν απαγορευτικός» – Σοκάρει ο ορειβάτης που δεν ανέβηκε με την παρέα στα Βαρδούσια
Ελλάδα 30.12.25

«Ο καιρός ήταν απαγορευτικός» – Σοκάρει ο ορειβάτης που δεν ανέβηκε με την παρέα στα Βαρδούσια

Ο έμπειρος ορειβάτης που δεν ακολούθησε τους 4 φίλους του λόγω υποχρεώσεων, σημείωσε ότι οι καιρικές συνθήκες (ήλιος μετά από χιονόπτωση) δεν ήταν οι κατάλληλες για ορειβασία.

Σύνταξη
Χιονοστιβάδες: Τι μας δίδαξε η τραγωδία στα Βαρδούσια – Τα μαθήματα του παρελθόντος
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης 30.12.25

Τι μας δίδαξε η τραγωδία στα Βαρδούσια - Τα μαθήματα του παρελθόντος

Το χιόνι πέρα από την ευχάριστη πλευρά του κρύβει και κινδύνους. Το βουνό είναι ένα περιβάλλον αυξημένης επικινδυνότητας. Χιονοστιβάδες στην Ελλάδα έχουν προκαλέσει αρκετές τραγωδίες στο πέρασμα των χρόνων, κυρίως με θύματα ορειβάτες.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 30.12.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο