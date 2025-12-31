Φανταστικός ο Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά η Παρτίζαν έχασε από την Βαλένθια (86-73)

Εύκολη -εν τέλει- νίκη πέτυχε η Βαλένθια, καθώς επικράτησε με σκορ 86-73 της Παρτίζαν του πολύ θετικού Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος το τελευταίο διάστημα ακούγεται έντονα για τον Ολυμπιακό, με τα σενάρια να δίνουν και να παίρνουν.

Ο Αμερικανός σέντερ δεν βρέθηκε απλά στην 12άδα και εν συνεχεία στην αρχική πεντάδα της ομάδας του, αλλά είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Σε 25΄41΄΄ συμμετοχής πέτυχε 9 πόντους με 4/5 δίποντα και 1/1 βολή. Ενώ μάζεψε επίσης 6 αμυντικά ριμπάουντ, μοίρασε 1 ασίστ και είχε ένα κλέψιμο και ένα κόψιμο. Την ίδια ώρα ο Τζόουνς συγκέντρωσε 14 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης, όντας ο δεύτερος καλύτερος παίκτης της ομάδας του πίσω από τον φοβερό Μπονγκά των 17 πόντων και των 7 ριμπάουντ.

Γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα γύρω από το πρόσωπό του τις τελευταίες ημέρες. Με τον Ολυμπιακό να είναι στην pole position ελπίζοντας πως θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί το μπάχαλο στην Παρτίζαν και να προλάβει τις ημερομηνίες για να κάνει δικό του τον Ταϊρίκ Τζόουνς που είναι «φευγάτος» από την σερβική ομάδα. Προς το παρόν, πάντως, ο Τζόουνς έχει ενεργότατο ρόλο στην ομάδα του Ζοάν Πεναρόγια.

Με αυτό το αποτέλεσμα η Βαλένθια ανέβηκε στην κορυφή, εκμεταλλευόμενη την ήττα της Χάποελ Τελ Αβίβ και πλέον έχει ρεκόρ 13-6. Στο 6-13 και την προτελευταία θέση η τραγική Παρτίζαν.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 43-43, 65-63, 86-73

Βαλένθια(Μαρτίνεθ): Μπαντιό 14 (0/3 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ασίστ), Τέιλορ 2 (0/6 σουτ), Πουέρτο, Ρίβερς 14 (4/6 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Πραντίγια 11 (4/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κι 1, Μοντέρο 13 (1 τρίποντο, 8/10 βολές), Μουρ (0/4 σουτ), Σακό 5 (7 ριμπάουντ), Τόμσον 17 (4/4 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 κλεψίματα), Κόστελο 9 (3/3 τρίποντα)

Παρτιζάν (Πενιαρόγια): Ουάσινγκτον 7 (1), Οσετκόφσκι 6 (2), Μαρίνκοβιτς (0/5 σουτ), Μπράουν 15 (3/6 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 2 ασίστ, 4 λάθη), Πέιν 6 (1/2 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 4 ασίστ), Μπόνγκα 17 (4/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6/9 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Λάκιτς, Πάρκερ 7 (1), Φερνάντο 6 (3/3 δίποντα), Καλάθης (4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Τζόουνς 9 (4/5 δίποντα, 1/1 βολή, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ, 2 λάθη)

Τα ομαδικά στατιστικά της Βαλένθια: 14/29 δίποντα, 14/37 τρίποντα, 16/22 βολές, 39 ριμπάουντ (25 αμυντικά – 14 επιθετικά), 18 ασίστ, 9 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 10 λάθη, 15 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά της Παρτίζαν: 19/32 δίποντα, 9/27 τρίποντα, 8/11 βολές, 32 ριμπάουντ (25 αμυντικά – 7 επιθετικά), 20 ασίστ, 7 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 14 λάθη, 23 φάουλ

Μεγάλη νίκη για τη Μονακό του Σπανούλη μέσα στη Βαρκελώνη!

Στο άλλο ματς που διεξήχθη την ίδια ώρα για τη 19η αγωνιστική της regular season της Euroleague, η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη πέτυχε τεράστια νίκη με σκορ 90-74 επί της Μπαρτσελόνα στο «Παλάου Μπλαουγκράνα», πραγματοποιώντας μία πολύ γεμάτη εμφάνιση. Ο Τσάβι Πασκουάλ αποβλήθηκε από τη Βασιλική Τσαρούχα, με δύο τεχνικές ποινές!

Τρίτη σερί νίκη για τον Έλληνα προπονητή, με τους Μονεγάσκους να πιάνουν στο 12-7 την Μπαρτσελόνα στη βαθμολογία της Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 13-22, 30-47, 53-69, 70-94

Μπαρτσελόνα (Πασκουάλ): Πάντερ 8 (2/7 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 4/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη), Μάρκος, Κέιλ 7 (1), Νόρις 14 (1/2 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Βέσελι, Μπριθουέλα 25 (10/12 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/2 βολές), Σατοράνσκι 2 (4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ερνανγκόμεθ 7, Φαλ 8 (4/4 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Λαπροβίτολα 2, Πάρα 1

Μονακό (Σπανούλης): Οκόμπο 12 (3/8 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μπλόσομγκεϊμ 2 (5 ριμπάουντ, 2 σίστ), Τάις 7 (3/4 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντιάλο 9 (4/5 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Χέιζ 15 (6/7 δίποντα, 3/5 βολές, 5 ριμπάουντ), Τάρπι, Νέντοβιτς 8 (2), Στράζελ 5 (1), Μίροτιτς 13 (3/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 4 ριμπάουντ), Τζέιμς 19 (4/13 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 5/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ)

Αποτελέσματα και πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής στη Euroleague:

Βαλένθια – Παρτίζαν 86-73

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Κάουνας 80-93

Βιλερμπάν – Παρί 94-89

Μπαρτσελόνα – Μονακό 74-90

Αναντολού Εφές – Ερυθρός Αστέρας 2/1 στις 19:00

Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε 2/1 στις 21:00

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 2/1 στις 21:15

Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο 2/1 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Dubai BC 2/1 στις 21:45

Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ 2/1 στις 22:00

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 20ης αγωνιστικής:

Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 6/1 στις 19:45

Μονακό – Παρτίζαν 6/1 στις 20:30

Βιλερμπάν – Ρεάλ Μαδρίτης 6/1 στις 21:00

Ερυθρός Αστέρας – Βαλένθια 6/1 στις 21:00

Χάποελ Τελ Αβίβ – Dubai BC 6/1 στις 21:05

Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο 6/1 στις 21:15

Βίρτους Μπολόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 6/1 στις 21:30

Μπαρτσελόνα – Μακάμπι Τελ Αβίβ 6/1 στις 21:30

Αναντολού Εφές – Παρί 7/1 στις 19:30

Μπάγερν Μονάχου – Μπασκόνια 7/1 στις 21:30