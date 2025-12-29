Ο Τζόουνς είχε ξανά φραστικό επεισόδιο με οπαδό της Παρτιζάν (vid)
Τι συνέβη ανάμεσα σε οπαδό της Παρτιζάν και τον Ταϊρίκ Τζόουνς, μετά τη νίκη επί της Σπλιτ;
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι στα… κάγκελα με την Παρτιζάν, η σχέση του με τον κόσμο της ομάδας είναι στα χειρότερα της και τα σενάρια για το μέλλον του δίνουν και παίρνουν, με τον Ολυμπιακό να πιέζει για την απόκτησή του.
Τελευταίο… επεισόδιο στο σίριαλ Τζόουνς – Παρτιζάν, το φραστικό επεισόδιο με οπαδό της ομάδας, μετά τη νίκη κόντρα στη Σπλιτ.
Συγκεκριμένα, ένας από τους οπαδούς της Παρτιζάν επιτέθηκε λεκτικά στους Ταϊρίκ Τζόουνς και Στέρλινγκ Μπράουν, που βρίσκονταν κοντά, ωστόσο οι δύο παίκτες δεν θέλησαν να δώσουν συνέχεια και αποχώρησαν προς τα αποδυτήρια.
Δείτε το βίντεο με τον Τζόουνς και την Παρτιζάν:
