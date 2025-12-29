Ο Τζόουνς θέλει Ολυμπιακό, αλλά η Παρτίζαν ακούει προτάσεις και συζητάει με την Dubai BC
Η επιθυμία του Ταϊρίκ Τζόουνς είναι να συνεχίσει στον Ολυμπιακό, αλλά η Παρτίζαν απαιτεί buy out και κάπου εδώ στην υπόθεση φαίνεται πως μπαίνει η Ντουμπάι…
Ο Ολυμπιακός έχει βάλει στόχο την ενίσχυση στη ρακέτα και το όνομα του Ταϊρίκ Τζόουνς ακούγεται πάρα πολύ έντονα.
Ο Αμερικανός σέντερ είναι ανεπιθύμητος στην Παρτίζαν και φαίνεται πως πλέον δεν έχει μέλλον στο Βελιγράδι και όλα δείχνουν αποχώρησή του από τη σερβική ομάδα.
Από την πλευρά του ο Τζόουνς θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στους Πειραιώτες. Ωστόσο, η Παρτίζαν απαιτεί καταβολή buy out ύψους 200.000 ευρώ. Με τον Ολυμπιακό να έχει ξεκαθαρίσει στον ατζέντη του παίκτη πως δεν προτίθεται να καταβάλει κάποιο buy out. Ούτε καν το συζητούν αυτό οι «ερυθρόλευκοι». Και περιμένουν άμεση αποδέσμευση του Τζόουνς από την Παρτίζαν για να κάνουν την επίσημη κίνησή τους.
Έντονο ενδιαφέρον για τον Τζόουνς από την Dubai BC – Τι θέλει η Παρτιζάν
Κάπου εδώ το ρεπορτάζ λέει πως από την πλευρά της Παρτίζαν τονίζεται ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τη Ντουμπάι και μένει να δούμε αν είναι όντως υπαρκτό κάτι τέτοιο ή αν αυτή η κίνηση αποτελεί μοχλό πίεσης προς τη διοίκηση του Ολυμπιακού για να καταβάλει buy out. Με τον πρόεδρο του σερβικού συλλόγου, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, να φέρεται να έχει αναλάβει ο ίδιος την υπόθεση και να απαιτεί το ποσό των 200.000 ευρώ για να δώσει τον Τζόουνς.
Υπενθυμίζεται ότι κάτι ανάλογο είχε συμβεί και με την περίπτωση του Φρανκ Νιλικίνα, πριν λίγους μήνες, όταν και τελικά οι Πειραιώτες δέχθηκαν να καταβάλουν buy out στην Παρτίζαν, παρά την αρχική τους άρνηση τότε.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε μερικές ώρες πριν το «sportklub» ο Ολυμπιακός τα έχει βρει στους προσωπικούς όρους με τον Αμερικανό σέντερ, όμως παραμένει ακόμα άγνωστο τι θα κάνουν με εκείνον οι Σέρβοι. Και ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τις 5 Ιανουαρίου που τελειώνει η προθεσμία για μετακινήσεις από ομάδες της Euroleague…
